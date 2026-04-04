3 rewelacyjne filmy z Georgem Clooneyem, jakie znajdziecie w streamingu Fot. materiał prasowy

George Clooney jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy Hollywoodu. Jeśli macie ochotę obejrzeć coś z jego udziałem, polecamy trzy filmy, które chowają się w streamingu. Zaczynamy od kultowego "Bracie, gdzie jesteś?" Joela i Ethana Coenów.

George Clooney od ponad czterech dekad występuje na małym i dużym ekranie. Hollywoodzki aktor, laureat dwóch Oscarów, który swego czasu ostro skrytykował prezydenta USA Donalda Trumpa, ma bogatą filmografię. Długoletniej i prężnie rozwijającej się kariery może mu pozazdrościć większość kolegów i koleżanek z branży.

W streamingu natkniemy się na wiele kultowych filmów z udziałem George'a Clooneya. Dla widzów pragnących rozsiąść się w swojej kanapie i na chwilę zapomnieć o pracy wybraliśmy raczej te humorystyczne pozycje z repertuaru amerykańskiego aktora.

1. Bracie, gdzie jesteś? (2000)

John Turturro, Tim Blake Nelson i George Clooney w filmie "Bracie, gdzie jesteś?". Fot. materiał prasowy

Głębokie Południe, lata 30. ubiegłego wieku. Trzech przykutych do siebie łańcuchami skazańców ucieka z więzienia. Wśród nich jest cwaniaczek Everett Ulysses McGill, który został wsadzony do paki za praktykę adwokacką bez licencji. Mężczyźni muszą odbyć daleką podróż do jego domu, gdzie ukryli gruby łup.

Za kamerą niepoważnego "Bracie, gdzie jesteś?" stanął Joel Coen, który wraz z bratem Ethanem Coenem stworzył scenariusz na podstawie słynnego dzieła Homera "Odyseja". Luźna adaptacja, która nosi tytuł nawiązujący do filmu "Podróże Sullivana" Prestona Sturgesa z 1941 roku, bawi się konwencją oraz postaciami z greckiego eposu, w sposób nieoczywisty zastępując m.in. Hermesa rabusiem George "Baby Facem" Nelsonem, a cyklopa Polifema jednookim Danielem "Big Danem" Teaguem.

W obsadzie komedii znaleźli się George Clooney, który za rolę Everetta Ulyssesa McGilla sięgnął po Złoty Glob, John Turturro ("Długa noc"), Tim Blake Nelson ("Ballada o Busterze Scruggsie"), John Goodman ("Big Lebowski"), Holly Hunter ("Fortepian") i Michael Badalucco ("Kancelaria adwokacka").

Gdzie obejrzeć? CDA Premium

2. W chmurach (2009)

George Clooney w filmie "W chmurach". Fot. materiał prasowy

Ryan Bingham ma mało wdzięczną pracę. Podróżuje samolotami po świecie, by zwalniać ludzi. Taki oto los eksperta od redukcji etatów w wielkiej korporacji. Jego dość nietypowym marzeniem jest przebycie dziesięciu milionów mil lotniczych. Na drodze mężczyzny staje pewnego dnia Natalie Keener, która właśnie została zatrudniona przez jego firmę. Kobieta uważa, że bardziej opłacalnym biznesem jest wręczanie pracownikom wypowiedzeń za pośrednictwem wideokonferencji.

"W chmurach" Jasona Reitmana, reżysera "Juno", może pochwalić się dobrym scenariuszem, który umiejętnie operuje dynamiką między ciekawymi postaciami, zahaczając przy okazji – z odpowiednim dystansem – o problemy społeczne. W połączeniu ze sprawnym montażem i przekonującą grą aktorską z pozoru nudny temat nagle nie pozwala widzom oderwać oczu od telewizorów.

Główne role w nominowanym do Oscara komediodramacie zagrali: George Clooney, Vera Farminga ("Obecność"), Anna Kendrick ("Pitch Perfect"), Jason Bateman ("Ozark"), Melanie Lynskey ("Yellowjackets"), J.K. Simmons ("Whiplash") i Sam Elliott ("Tombstone").

Gdzie obejrzeć? SkyShowtime

3. Spadkobiercy (2011)

George Clooney i Shailene Woodley w filmie "W chmurach". Fot. materiał prasowy

Rodzina Matta Kinga posiada 25 tys. akrów niezagospodarowanej ziemi na wyspie Kauaia na Hawajach. Tereny objęte są funduszem powierniczym, który wygasa za 7 lat. Prawnik z Honolulu nie może zdecydować się, co zrobić z rodzinnym majątkiem. Na głowie ma dodatkowo problemy osobiste – jego żona miała wypadek motocyklowy i zapadła w śpiączkę. Mężczyzna musi odnowić swój kontakt ze zbuntowanymi córkami.

Komediodramat "Spadkobiercy", który nakręcił Alexander Payne, dwukrotny laureat Oscara i reżyser "Przesilenia zimowego", znajduje złoty środek między humorem a powagą. Kreacja protagonisty uchodzi za jedną z lepszych ról w dorobku George'a Clooneya.

U boku gwiazdora Hollywoodu wystąpili w filmie m.in. Shailene Woodley ("Wielkie kłamstewka"), Amara Miller ("Wesołe kurcze święta"), Judy Greer ("Dziś 13, jutro 30"), Matthew Lillard ("Krzyk") i Beau Bridges ("Wspaniali bracia Baker").