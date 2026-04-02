Michelle Pfeiffer powraca w wielkim stylu w najnowszym hicie Taylora Sheridana "The Madison". Choć dziś świat śledzi jej losy w malowniczej Montanie, warto przypomnieć, że ta trzykrotnie nominowana do Oscara aktorka od dekad serwuje nam role, które na stałe zapisały się w historii kina. Wybraliśmy trzy filmy, w których pokazała swój ogromny talent.

Michelle Pfeiffer to kultowa postać w Hollywood, mimo że ostatnio było o niej ciszej. Od lat uznawana za jedną z najbardziej wszechstronnych artystek swojego pokolenia, potrafi z równą swobodą wcielać się w drapieżne femme fatale, delikatne arystokratki, jak i silne, współczesne kobiety.

Jej talent został wielokrotnie doceniony przez najważniejsze gremia filmowe. Michelle Pfeiifer ma na koncie trzy nominacje do Oscara (za "Niebezpieczne związki", "Wspaniałych braci Baker" oraz "Pole miłości"), a także Złoty Glob i nagrodę BAFTA. Przez lata udowadniała, że jest "aktorką od zadań specjalnych" – od śpiewania na fortepianie w zadymionym barze, po samodzielne operowanie biczem na planie superprodukcji.

W 2026 roku Michelle Pfeiffer przeżywa renesans popularności dzięki serialowi "The Madison" w uniwersum "Yellowstone" stworzonym przez Taylor Sheridana. Krytycy nie mogą nachwalić się wystepu 67-latki i nazywają nowy neo-western SkyShowtime teatrem jednej aktorki. A to nie wszystko, bo Pfeiffer błyszczy też w szalonej produkcji "Margo jest spłukana", która zaraz zawita na Apple TV.

3 najlepsze filmy z Michelle Pfeiffer. W sam raz po "The Madison"

Mało wam Michelle Pfeiffer? Wybraliśmy trzy najlepsze filmy tej znakomitej aktorki. Wszystkie znajdziecie w streamingu.

1. Elvira Hancock, "Człowiek z blizną" (1983)

Zanim Pfeiffer stała się Stacy w "The Madison", była Elvirą Hancock – lodowatą, wyniosłą i nieziemsko piękną żoną Tony'ego Montany. Rola w kultowym filmie Briana De Palmy była dla niej przełomem – to właśnie w "Człowieku z blizną" Pfeiffer pokazała, że za jej urodą kryje się ogromny aktorski talent.

Jako partnerka Ala Pacino stworzyła postać kobiety uwięzionej w złotej klatce, balansującej na krawędzi nudy i narkotykowego otępienia. Jej Elvira nie jest tylko "ozdobą" gangstera – to postać tragiczna, której chłodne spojrzenie i ikoniczny blond bob stały się symbolem estetyki lat 80.

Dostępne na: Prime Video, SkyShowtime

2. Kobieta-Kot, "Powrót Batmana" (1992)

Jeśli zapytacie fanów o najbardziej ikoniczną rolę Pfeiffer, większość bez wahania wskaże obcisły, lateksowy kostium z kampowego filmu Tima Burtona. Jej interpretacja Seliny Kyle w "Powrocie Batmana" to aktorski majstersztyk, który łączy w sobie komedię, dramat, psychologiczną głębię i czysty seksapil.

Pfeiffer bezbłędnie pokazała bolesną transformację z zahukanej sekretarki w drapieżną mścicielkę. Sceny, w których Selina demoluje swoje mieszkanie lub uczy się władać biczem (co aktorka robiła na planie sama, bez pomocy kaskaderów!), do dziś robią wrażenie. Żadna inna aktorka nie zdołała przebić tego magnetyzmu i szaleństwa, które Pfeiffer miała w oczach, mrucząc pod nosem legendarne "miau".

Dostępne na: CANAL+, Player, Apple TV (wszędzie do wypożyczenia)

3. Ellen Olenska, "Wiek niewinności" (1993)

Aby w pełni docenić kunszt Michelle Pfeiffer, trzeba zestawić drapieżną Kobietę-Kot z subtelną hrabiną Olenską z arcydzieła Martina Scorsese. To tutaj Pfeiffer pokazała swoją najbardziej dojrzałą, dramatyczną twarz. Jako kobieta wyklęta przez nowojorską socjetę XIX wieku, gra niemal wyłącznie spojrzeniem i niedopowiedzeniami.

W "Wieku niewinności" Pfeiffer udowodniła, że potrafi być klasą samą w sobie. Jej chemia z Danielem Day-Lewisem jest namacalna, a ból ukryty pod gorsetem i konwenansami chwyta za serce. To rola o niespełnionej miłości i godności, która wymagała od aktorki ogromnej precyzji – szkoda, że nie dostała za nią kolejnej nominacji do Oscara.

