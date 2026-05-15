Europejska Unia Nadawców oficjalnie ogłosiła gospodarza Eurowizji Junior 2026. Choć zwycięzcą zeszłorocznej edycji została Francja, show odbędzie się na Malcie. To właśnie maltański nadawca PBS zorganizuje 24. Konkurs Piosenki Eurowizji dla Dzieci. Poznaliśmy już datę.

Zwyciężczynią Eurowizji Junior 2025 została reprezentantka Francji Lou Deleuze z piosenką "Ce Monde". 11-letnia wokalistka zapewniła swojemu krajowi czwarte zwycięstwo w historii konkursu, wyrównując rekord liczby wygranych. W ostatnich latach gospodarzem Francja była gospodarzem w 2021 i 2023 roku, ale tak nie będzie w tym roku – show ugości u siebie Malta.

Finał Eurowizji Junior 2026 zaplanowano na sobotę 24 października. Wydarzenie odbędzie się w hali MFCC w Ta' Qali, która na czas konkursu zamieni się w wielką "Eurovision Festa Village" inspirowaną tradycyjnymi maltańskimi festami. W komunikacie organizatorzy zapowiedzieli, że tegoroczna edycja połączy muzykę z maltańską tradycją "festa", wpisaną na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO. Europejska Unia Nadawców (EBU) obiecuje kolorowe widowisko pełne muzyki, świateł i śródziemnomorskiego klimatu oraz "eksplozję radości".

To już trzeci raz, kiedy Malta będzie gospodarzem Eurowizji Junior. Wcześniej kraj organizował konkurs w 2014 i 2016 roku, zbierając bardzo dobre opinie za realizację wydarzenia. Wyspa należy również do najbardziej utytułowanych państw w historii dziecięcej Eurowizji – zwyciężała dwukrotnie: w 2013 roku dzięki Gaii Cauchi i utworowi "The Start", a następnie w 2015 roku za sprawą Destiny z piosenką "Not My Soul". To także podróżniczy kierunek, który Polacy uwielbiają.

Martin Green, dyrektor Eurowizji Junior, podkreślił, że Malta doskonale rozumie ducha konkursu i potrafi stworzyć wydarzenie na światowym poziomie dla młodych artystów. Z kolei szef PBS Keith Chetcuti zaznaczył, że organizacja Eurowizji Junior to dla Malty ogromny zaszczyt i okazja do pokazania swojej kultury oraz gościnności całej Europie.

Polskę na Eurowizji Junior 2026 będzie reprezentował Wiktor Sas

Na razie nie ogłoszono jeszcze pełnej listy uczestniczących krajów. Wiadomo jednak, że przygotowania do konkursu już ruszyły, a kolejne szczegóły mają zostać ujawnione w najbliższych miesiącach. Polskę będzie reprezentował zwycięca "The Voice Kids" – 13-letni Wiktor Sas z Przechlewa.

Historia pokazuje, że Polacy w tym konkursie potrafią zachwycać – wystarczy przypomnieć moment, gdy podczas Eurowizji Junior 2019 Polska wygrała drugi raz z rzędu po zwycięstwie Roxie Węgiel, a Viki Gabor triumfowała z piosenką "Superhero". Przed Wiktorem ogromne wyzwanie, ale też wielka szansa – a eksperci od dawna podpowiadają, jak odkryć i rozwijać talent u dziecka, by stało się ono spełnionym artystą.