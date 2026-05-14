2. półfinał Eurowizji za nami

Za nami drugi półfinał Eurowizji 2026. Poznaliśmy kolejną dziesiątkę finalistów. Oto państwa, które w sobotnim (16 maja) wielkim finale zmierzą się z Alicją Szemplińską z Polski.

We wtorek odbył sie pierwszy półfinał Eurowizji, w którym awans wywalczyła znakomicie śpiewająca reprezentantka Polski, Alicja Szemplińska z autorem "Pray". W czwartek poznaliśmy kolejnych finalistów.

2. półfinał Eurowizji 2026: wyniki. 15 krajów przeszło do wielkiego finału

Do finału Eurowizji 2026 przeszli:

  • Bułgaria: Dara – Bangaranga
  • Rumunia: Alexandra Căpitănescu – Choke Me
  • Czechy: Daniel Žižka – Crossroads
  • Cypr: Antigoni – Jalla
  • Dania: Søren Torpegaard Lund – Før Vi Går Hjem
  • Australia: Delta Goodrem – Eclipse
  • Ukraina: Leléka – Ridnym
  • Albania: Alis – Nân
  • Malta: Aidan – Bella
  • Norwegia: Jonas Lovv – Ya Ya Ya

    • W drugim półfinale odpadły: Azerbejdżan, Łotwa, Szwajcaria, Armenia i Luksemburg. W sobotę w Wiener Stadthalle zwycięska dziesiątka zmierzy się z krajami, które zwycięsko zakończyły wtorkowy półfinał. Są to:

  • Polska: Alicja Szemplińska – Pray
  • Litwa: Lion Ceccah – Sólo quiero más
  • Chorwacja: Lelek – Andromeda
  • Serbia: Lavina – Kraj mene
  • Izrael: Noam Bettan – Michelle
  • Grecja: Akylas – Ferto
  • Mołdawia: Satoshi – Viva, Moldova!
  • Szwecja: Felicia – My System
  • Belgia: Essyla – Dancing on the Ice
  • Finlandia: Linda Lampenius i Pete Parkkonen – Liekinheitin

    • Do dwudziestki awansujących krajów dołączą te, które automatycznie zakwalifikowąły się do finału:

  • Francja: Monroe – Regarde!
  • Wielka Brytania: Look Mum No Computer – Eins, Zwei, Drei
  • Włochy: Sal Da Vinci – Per sempre sì
  • Niemcy: Sarah Engels – Fire
  • Austria: Cosmó – Tanzschein

    • Kiedy finał Eurowizji 2026?

    Wielki finał Eurowizji odbędzie się już w sobotę, 16 maja. Rozpocznie się o godzinie 21:00. Starcie 25 państw obejrzymy na TVP 1 oraz na TVP VOD, a także na oficjalnym kanale Eurovision Song Contest na YouTube.

    Przypomnijmy, że Eurowizja wzbudza duże kontrowersje w związku z uczestnictwem Izraela w konkursie. Z udziału w wydarzeniu wycofały się: Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia oraz Słowenia, a podczas występu izraelskiego reprezentanta we wtorkowym półfinale słychać było buczenie i okrzyki protestujących.

    Z tego też powodu ponad tysiąc artystów z całego świata podpisało się pod apelem o bojkot tegorocznej święta muzyki. W inicjatywie biorą udział również polskie gwiazdy. U boku Briana Eno, Massive Attack i Macklemore'a protestują m.in. zespół Ich Troje, Krzysztof Zalewski, Julia Kamińska i Rogucki.

    We wrześniu ubiegłego roku Niezależna Międzynarodowa Komisji Śledcza ONZ ds. Okupowanych Terytoriów Palestyńskich wydała raport, w którym stwierdziła, że Izrael dopuszcza się ludobójstwa na Palestyńczykach w Strefie Gazy.