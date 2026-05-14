Za nami drugi półfinał Eurowizji 2026. Poznaliśmy kolejną dziesiątkę finalistów. Oto państwa, które w sobotnim (16 maja) wielkim finale zmierzą się z Alicją Szemplińską z Polski.
We wtorek odbył sie pierwszy półfinał Eurowizji, w którym awans wywalczyła znakomicie śpiewająca reprezentantka Polski, Alicja Szemplińska z autorem "Pray". W czwartek poznaliśmy kolejnych finalistów.
2. półfinał Eurowizji 2026: wyniki. 15 krajów przeszło do wielkiego finału
Do finału Eurowizji 2026 przeszli:
W drugim półfinale odpadły: Azerbejdżan, Łotwa, Szwajcaria, Armenia i Luksemburg. W sobotę w Wiener Stadthalle zwycięska dziesiątka zmierzy się z krajami, które zwycięsko zakończyły wtorkowy półfinał. Są to:
Do dwudziestki awansujących krajów dołączą te, które automatycznie zakwalifikowąły się do finału:
Kiedy finał Eurowizji 2026?
Wielki finał Eurowizji odbędzie się już w sobotę, 16 maja. Rozpocznie się o godzinie 21:00. Starcie 25 państw obejrzymy na TVP 1 oraz na TVP VOD, a także na oficjalnym kanale Eurovision Song Contest na YouTube.
Przypomnijmy, że Eurowizja wzbudza duże kontrowersje w związku z uczestnictwem Izraela w konkursie. Z udziału w wydarzeniu wycofały się: Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia oraz Słowenia, a podczas występu izraelskiego reprezentanta we wtorkowym półfinale słychać było buczenie i okrzyki protestujących.
Z tego też powodu ponad tysiąc artystów z całego świata podpisało się pod apelem o bojkot tegorocznej święta muzyki. W inicjatywie biorą udział również polskie gwiazdy. U boku Briana Eno, Massive Attack i Macklemore'a protestują m.in. zespół Ich Troje, Krzysztof Zalewski, Julia Kamińska i Rogucki.
We wrześniu ubiegłego roku Niezależna Międzynarodowa Komisji Śledcza ONZ ds. Okupowanych Terytoriów Palestyńskich wydała raport, w którym stwierdziła, że Izrael dopuszcza się ludobójstwa na Palestyńczykach w Strefie Gazy.