2. półfinał Eurowizji za nami

Za nami drugi półfinał Eurowizji 2026. Poznaliśmy kolejną dziesiątkę finalistów. Oto państwa, które w sobotnim (16 maja) wielkim finale zmierzą się z Alicją Szemplińską z Polski.

2. półfinał Eurowizji 2026: wyniki. 15 krajów przeszło do wielkiego finału

Do finału Eurowizji 2026 przeszli:

Bułgaria: Dara – Bangaranga Rumunia: Alexandra Căpitănescu – Choke Me Czechy: Daniel Žižka – Crossroads Cypr: Antigoni – Jalla Dania: Søren Torpegaard Lund – Før Vi Går Hjem Australia: Delta Goodrem – Eclipse Ukraina: Leléka – Ridnym Albania: Alis – Nân Malta: Aidan – Bella Norwegia: Jonas Lovv – Ya Ya Ya

W drugim półfinale odpadły: Azerbejdżan, Łotwa, Szwajcaria, Armenia i Luksemburg. W sobotę w Wiener Stadthalle zwycięska dziesiątka zmierzy się z krajami, które zwycięsko zakończyły wtorkowy półfinał. Są to:

Polska : Alicja Szemplińska – Pray Litwa : Lion Ceccah – Sólo quiero más Chorwacja : Lelek – Andromeda Serbia : Lavina – Kraj mene Izrael : Noam Bettan – Michelle Grecja : Akylas – Ferto Mołdawia : Satoshi – Viva, Moldova! Szwecja : Felicia – My System Belgia : Essyla – Dancing on the Ice Finlandia : Linda Lampenius i Pete Parkkonen – Liekinheitin

Do dwudziestki awansujących krajów dołączą te, które automatycznie zakwalifikowąły się do finału:

Francja : Monroe – Regarde! Wielka Brytania : Look Mum No Computer – Eins, Zwei, Drei Włochy : Sal Da Vinci – Per sempre sì Niemcy : Sarah Engels – Fire Austria : Cosmó – Tanzschein

Kiedy finał Eurowizji 2026?

Wielki finał Eurowizji odbędzie się już w sobotę, 16 maja. Rozpocznie się o godzinie 21:00. Starcie 25 państw obejrzymy na TVP 1 oraz na TVP VOD, a także na oficjalnym kanale Eurovision Song Contest na YouTube.

Przypomnijmy, że Eurowizja wzbudza duże kontrowersje w związku z uczestnictwem Izraela w konkursie. Z udziału w wydarzeniu wycofały się: Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia oraz Słowenia, a podczas występu izraelskiego reprezentanta we wtorkowym półfinale słychać było buczenie i okrzyki protestujących.

Z tego też powodu ponad tysiąc artystów z całego świata podpisało się pod apelem o bojkot tegorocznej święta muzyki. W inicjatywie biorą udział również polskie gwiazdy. U boku Briana Eno, Massive Attack i Macklemore'a protestują m.in. zespół Ich Troje, Krzysztof Zalewski, Julia Kamińska i Rogucki.