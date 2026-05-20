Już za tydzień na Prime Video zadebiutuje serial "Spider-Noir" osadzony w mrocznym Nowym Jorku lat 30., a platforma właśnie pokazała dwa nowe zwiastuny – jeden w klasycznej wersji kolorowej, drugi stylizowany na czarno-białe kino noir. Produkcja z Nicolasem Cage'em zapowiada się na jedną z najbardziej nietypowych odsłon uniwersum Spider-Mana.

Spider-Noir, wariant człowieka-pająka z komiksów Marvela, zdobył popularność dzięki oscarowej animacji "Spider-Man Uniwersum" z 2018 roku. Głosu użyczył mu wtedy Nicolas Cage, a teraz legenda Hollywood powtórzy swoją rolę w serialu aktorskim. "Spider-Noir" nie jest jednak powiązany z głównym uniwersum Sony o Spider-Manie, w którym bryluje Tom Holland – to odrębna historia.

Serial "Spider-Noir" opowiada o Benie Reillym – doświadczonym, pechowym prywatnym detektywie z Nowego Jorku lat 30., który po osobistej tragedii zmuszony jest zmierzyć się ze swoją przeszłością jako jedyny superbohater miasta.

Produkcja Prime Video właśnie doczekała się kolejnego zwiastuna i zachwyca stylowym klimatem noir, który przypomina stare hollywoodzkie filmy z Humphreyem Bogartem. Po raz pierwszy widzowie będą mogli wybrać własny sposób oglądania, ponieważ serial będzie dostępny w dwóch wersjach: czarno-białej (Authentic Black & White) oraz kolorowej (True-Hue Full Color).

Dla Nicolasa Cage'a to pierwsza główna rola w serialu telewizyjnym. Gwiazdorowi "Wpływu księżyca", "Dzikości serca" i "Zostawić Las Vegas", będzie towarzyszyć Brendan Gleeson ("Harry Potter i Czara Ognia", "Duchy Inisherin"), który wcieli się w antagonistę – bezlitosnego bossa przestępczego światka inspirowanego Silvermane'em z komiksów.

W obsadzie pojawią się również m.in. Lamorne Morris ("Jumanji: Następny poziom"), Li Jun Li ("Grzesznicy"), Abraham Popoola ("Atlas"), Karen Rodriguez ("Klub polujących żon"), Jack Huston ("Zakazane imperium") i Lukas Haas ("Świadek"). Showrunnerami są Oren Uziel i Steve Lightfoot, a pierwsze odcinki wyreżyserował Harry Bradbeer, twórca dwóch pierwszych filmów o Enoli Holmes z Millie Bobby Brown.

W serial zaangażowani są także Phil Lord i Christopher Miller – producenci "Spider-Mana Uniwersum" i "Spider-Man: Poprzez multiwersum" oraz twórcy hitu z Ryanem Goslingiem "Projekt Hail Mary", który bije kinowe rekordy.

