Emily Ceco i Santiago Martínez poznali się na planie hitu Netfliksa Fot. Netflix

Reality show "Love Is Blind: Argentyna" miało zakończyć się romantyczną historią, ale przerodziło się w jeden z najbardziej wstrząsających skandali związanych z hitem Netfliksa. Santiago Martínez, uczestnik pierwszego sezonu programu, został skazany na 15 lat więzienia za przemoc wobec swojej byłej żony Emily Ceco, którą poznał na planie show. To pierwszy przypadek w historii franczyzy "Love Is Blind", w którym uczestnik został skazany za próbę zabójstwa partnerki.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Wyrok ogłoszono 25 marca bieżącego roku. Prawnicy Emily Ceco domagali się 16 lat więzienia dla Santiago Martíneza, uznając go za odpowiedzialnego za bezprawne przetrzymywanie, próbę zabójstwa w kontekście przemocy wobec kobiet oraz wielokrotne pobicie. Ostatecznie mężczyzna spędzi za kratami 15 lat.

– Czuję, że to wreszcie koniec. Nie chcę świętować z szacunku dla drugiej rodziny, ale w końcu będę mogła zaznać spokoju – powiedziała Ceco po ogłoszeniu wyroku w rozmowie z programem "Puro Show".

– To będzie dla mnie bardzo trudne, ale będę miała spokój. Sprawiedliwości stało się zadość. Ten wyrok daje mi ukojenie. Mam przed sobą 15 lat spokoju. Nie wiem, co stanie się, gdy wyjdzie z więzienia, ale mam nadzieję, że wymiar sprawiedliwości nadal będzie po mojej stronie – dodała była ucztniczka "Love is Blind: Argentyna".

REKLAMA

Santiago Martínez skazany za przemoc wobec Emily Ceco. Uczetniczka "Love is Blind: Argentyna" pokazała obrażenia po pobiciu

Emily Ceco i Santiago Martínez poznali się w pierwszej edycji "Love is Blind: Argentyna" i wzięli ślub na planie programu. Po raz pierwszy Ceco zgłosiła sprawę w lutym 2025 roku. W głośnym wywiadzie dla programu "El ejército de la mañana" pojawiła się z opuchniętym okiem i siniakami na rękach. Jak twierdziła, obrażenia były skutkiem pobicia przez męża. Specjaliści przypominają przy okazji takich spraw, jak rozpoznać przemoc w związku, bo bo wczesne sygnały bywają bagatelizowane przez ofiary i ich otoczenie.

REKLAMA

Do ataku miało dojść po jej wieczorze panieńskim. Według relacji Ceco Santiago Martínez zdenerwował się po obejrzeniu nagrań z imprezy, na których tańczyła podczas przedstawienia.

– Poprosiłam go, żeby przestał zamykać drzwi do pokoju, bo chciałam wyjść. Powiedział mi, że jeśli wychodzę, mam zabrać wszystkie swoje rzeczy. Kiedy zaczęłam się pakować, uderzył mnie w głowę i plecy. Powiedziałam: "Proszę, nie bij mnie', ale on odpowiedział obelgą i znów mnie uderzył – relacjonowała.

Według jej zeznań później miał przewrócić ją na łóżko i zacząć dusić. W jednym z późniejszych wywiadów powiedziała wprost: "On próbował mnie zabić".

REKLAMA

Widzowie "Love is Blind" już wcześniej alarmowali w sprawie Martíneza

Jeszcze podczas emisji programu widzowie zwracali uwagę na zachowanie Martíneza wobec Emily. W mediach społecznościowych szeroko komentowano scenę, w której zabrał jej talerz i stwierdził, że "za dużo je". Po ujawnieniu sprawy jeden z prowadzących program opublikował w serwisie X fragment zgłoszenia prawnego Ceco.

Sam Santiago Martínez początkowo miał bagatelizować sytuację. W wiadomości wysłanej do byłej partnerki pisał: "Oczywiście nie proszę cię, żebyś zapomniała, ale mogę cię zapewnić, że dni pełne kłótni, krzyków, wyzwisk i wybuchów złości się skończą".

– Zawiodłem cię i popełniłem błędy, których nigdy się po sobie nie spodziewałem. Moje traumy i to okropne dzieciństwo w końcu wyszły na powierzchnię. Chcę nad sobą pracować i to naprawić – pisał. Emily Ceco nie dawała jednak żadnych sygnałów, że zamierza mu wybaczyć. Po ujawnieniu przemocy wielokrotnie podkreślała, że chce przede wszystkim odzyskać poczucie bezpieczeństwa i spokoju.