Na Netflixie właśnie zadebiutował pierwszy sezon "Love is Blind: Polska" – randkowego show, który od kilku lat elektryzuje widzów na całym świecie. W polskiej wersji piętnaście singielek i piętnastu singli postanawia odwrócić zasady współczesnego randkowania i sprawdzić, czy prawdziwe uczucie może narodzić się bez patrzenia sobie w oczy. Już sam początek sugeruje, że będzie... intensywnie.

W "Love is Blind" uczestnicy poznają się w specjalnych kabinach, gdzie mogą ze sobą rozmawiać, ale nie widzą się nawzajem. Jeśli między dwojgiem ludzi zbuduje się wystarczająco silna więź, mogą się zaręczyć – dopiero wtedy mogą się zobaczyć po raz pierwszy. To jednak dopiero początek, bo po wyjściu z programu pary testują swoją relację w prawdziwym świecie, zamieszkują razem i poznają swoich bliskich, by ostatecznie przy ołtarzu zdecydować, czy powiedzą sobie "tak".

Sukces oryginalnej, amerykańskiej serii z 2020 roku był tak duży, że doczekała się ona lokalnych wersji w wielu krajach, m.in. w Japonii, Brazylii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Meksyku, Arabii Saudyjskiej, Niemczech, Argentynie, Francji i we Włoszech. Pora na Polskę.

"Love is Blind: Polska", które w środę zdebiutowało na Netlixie, prowadzi znane małżeństwo: Zofia Zborowska‑Wrona oraz Andrzej Wrona. Przyjrzeliśmy się trzydziestu uczestnikom. Po zapowiedziach wideo już widać, że niektórzy będą testować naszą cierpliwość.

Uczestniczki "Love is Blind: Polska". Od 24-latki do 37-latki z dorosłym synem

Wśród uczestniczek jest Iza, 31-letnia specjalistka IT i absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, która podróżowała po świecie dzięki stypendium w Australii i marzy o partnerze, z którym stworzy relację opartą na przyjaźni i głębokim porozumieniu. Jest też Marta, 30-latka, która kiedyś trenowała taniec towarzyski, a dziś pracuje jako stylistka paznokci i szuka stabilnej miłości, w której obie strony będą dla siebie oparciem. Paulina, również 30-letnia, zamieniła Gorzów Wielkopolski na życie na Florydzie, gdzie pracuje w klubie golfowym, ale planuje powrót do Polski w poszukiwaniu trwałej relacji.

W programie pojawia się także 37-letnia Julita – neurologopedka i mama dorosłego syna, która doskonale wie, czego chce i nie zamierza już walczyć o czyjąś uwagę. Ewelina, 29 lat, to ambitna i pełna energii kobieta, której sportowa przeszłość ukształtowała charakter, a dziś jest gotowa otworzyć się na miłość. Najmłodsza w tym gronie Julka, 24-letnia współprowadząca startup fotowoltaiczny, wierzy w partnerstwo na wzór relacji swoich rodziców i nie boi się zaczynać od zera dla właściwej osoby.

Jest też Gosia, 28-letnia warszawianka pracująca w marketingu i grająca w rugby, która szuka czułości i emocjonalnego bezpieczeństwa. Wiktoria, 25 lat, po latach spędzonych w Irlandii wróciła do Polski z wiarą w miłość "jak kiedyś", z dala od aplikacji randkowych. Daria, 35-letnia entuzjastka zdrowego stylu życia, przeszła długą drogę pracy nad sobą i dziś szuka partnera, który zaakceptuje jej niezależność.

Wśród uczestniczek znajdziemy również Nicole, 28-letnią hipnoterapeutkę zafascynowaną neuronauką i wellbeingiem, która miłość wyraża przez gotowanie, oraz Malikę, 29-latkę z Kazachstanu pracującą w digital marketingu, która dla miłości przeprowadziła się do Polski. Julia, 28-letnia ekspertka zabiegów pielęgnacyjnych i wolontariuszka, kieruje się w życiu empatią i dobrocią, a Kinga, 27-letnia agentka nieruchomości dzieląca życie między Warszawę a Teneryfę, marzy o relacji równie trwałej jak małżeństwo jej rodziców.

Karolina, 30 lat, bioinżynierka z duszą podróżniczki, ma dość "prawie-związków" i chce w końcu czegoś prawdziwego, a Laura, również 30-letnia, pracująca w logistyce i zafascynowana motoryzacją, nie boi się ryzyka i szuka partnera do wspólnych przygód.

Uczestnicy "Love is Blind: Polska". Cieśla, steward, szef kuchni i poszukiwacz złota

Wśród mężczyzn w "Love is Blind: Polska" jest Krzysztof, 36-letni cieśla pracujący między Polską a Islandią, który marzy o rodzinie i stabilnym życiu. Kamil, 27 lat, pracuje w domu maklerskim i chce znaleźć relację opartą na wartościach, a nie powierzchowności. Filip, 31-letni steward z Gdyni, który na dwa lata stracił wzrok, szuka partnerki do wspólnych podróży.

Radek, 25-letni student psychologii, fascynuje się ludzką naturą i marzy o relacji opartej na szczerości, a 33-letni Kamil "UNO", przedsiębiorca mieszkający w Norwegii, szuka partnerki gotowej na poważny związek i rodzinę. Aleksander, 32-letni szef kuchni i restaurator, chce znaleźć kobietę, która zobaczy w nim coś więcej niż sukces.

Jest też Lubicz, 33-latek prowadzący concept store, łączący artystyczną wrażliwość z racjonalnością, oraz Fabian, inżynier budowy pracujący w Danii, który wierzy w spokojną, trwałą miłość. Marcin, 30-letni prawnik od start-upów, szuka partnerki do "umowy na całe życie", a MP, 27-letni Amerykanin polskiego pochodzenia z Chicago, przyjechał do Polski nie tylko po korzenie, ale i po miłość.

Filip "Nowy", 31-letni poszukiwacz złota w Australii, traktuje miłość jako największy skarb, Damian, 35-letni analityk IT, marzy o stabilnym domu i rodzinie, a Mateusz, 31-letni bankowiec i muzyk, wierzy w magię codzienności. Jacek, 36-letni barber o wizerunku "bad boya", szuka prawdziwej bliskości, a Robert, 33-letni komik, chce w końcu znaleźć kogoś, z kim będzie mógł dzielić śmiech i życie.

