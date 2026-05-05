"Nocny agent" dobiega końca Fot. Netflix / montaż: naTemat

Hit Netfliksa dobiega końca. "Nocny agent" zakończy się na 4. sezonie – platforma oficjalnie potwierdziła, że nadchodząca odsłona będzie finałowym rozdziałem historii Petera Sutherlanda. Fani się zasmucą, ale jest i dobra wiadomość.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Decyzję o zakończeniu serialu ogłoszono wraz z informacją, że zdjęcia do czwartego sezonu "Nocnego agenta" już trwają w Los Angeles. Twórcy nie mówią o "anulowaniu", ale o zaplanowanym domknięciu opowieści, tak samo jak przypadku "Branży" czy "Stamtąd". To oznacza, że widzowie dostaną zamkniętą całość, a historia nie urwie się w połowie jak w skasowanym "Kole czasu".

"Nocny agent" skończy się na czwartym sezonie

Popularność serialu "Nocny agent" była ogromna na starcie (pierwszy sezon był najchętniej oglądanym tytułem Netfliksa w pierwszej połowie 2023 roku), ale z czasem zainteresowanie zaczęło spadać. Trzeci sezon utrzymał się w globalnym TOP 10 już tylko przez cztery tygodnie, co mogło wpłynąć na decyzję twórców o końcu produkcji.

REKLAMA

Przeczą jednak temu słowa showrunnera Shawna Ryana, który podkreśla, że decyzja o zakończeniu historii na czwartym sezonie wcale nie była przypadkowa.

– Od czasu sukcesu pierwszego sezonu byłem zdeterminowany, by doprowadzić tę historię do satysfakcjonującego i emocjonującego finału. Jestem wdzięczny Netflixowi i Sony za to, że dali nam przestrzeń, by stworzyć definitywne zakończenie. Pracujemy bardzo ciężko, by finałowy sezon był czymś, czego fani nigdy nie zapomną – powiedział twórca. Jego decyzja wpisuje się w widoczny w branży trend kończenia opowieści na własnych zasadach – zanim zainteresowanie widzów całkowicie opadnie.

REKLAMA

Na ekranie ponownie zobaczymy Gabriela Basso jako Petera Sutherlanda, a w obsadzie 4. sezonu pojawią się też m.in. Titus Welliver, Trevante Rhodes, Li Jun Li i Elizabeth Lail. Data premiery nowych (a zarazem ostatnich) odcinków nie jest jeszcze znana.

Dalsza część artykułu poniżej.

O czym jest "Nocny agent" Netflixa?

"Nocny agent" to polityczny thriller akcji oparty na powieści Matthew Quirka. Głównym bohaterem jest Peter Sutherland – agent FBI niskiego szczebla, który pracuje w podziemiach Białego Domu, pilnując telefonu alarmowego, który… prawie nigdy nie dzwoni. Ale gdy w końcu dzwoni, życie Petera zupełnie się zmienia.

REKLAMA

Bohater zostaje wciągnięty w skomplikowany spisek sięgający najwyższych szczebli władzy, gdzie nikt nie jest do końca tym, za kogo się podaje. Serial od początku gra na paranoi, poczuciu zagrożenia i nieustannej niepewności – bohater nie tylko musi rozwiązać intrygę, ale też zdecydować, komu w ogóle może zaufać.

Kolejne sezony pokazały Petera już jako pełnoprawnego "nocnego agenta", działającego w cieniu i mierzącego się z coraz bardziej niebezpiecznymi zagrożeniami – od międzynarodowych intryg, przez siatki finansowania czarnego rynku, aż po wewnętrzne konflikty w amerykańskim rządzie. W trzecim sezonie bohater tropi agenta Departamentu Skarbu, który ucieka z poufnymi informacjami, co prowadzi do odkrycia sieci powiązań mogących zagrozić całym Stanom Zjednoczonym.