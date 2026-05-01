Wystarczył zaledwie jeden dzień, by serial "Człowiek w ogniu" podbił polskiego Netflixa. Choć widzowie nad Wisłą kochają kultowy film z Denzelem Washingtonem sprzed 22 lat, najwyraźniej nie przeszkodziło im rzucić się na nowy thriller akcji z Yahyą Abdulem-Mateenem II w roli głównej.

Serial "Człowiek w ogniu" jest ekranizacją słynnej powieści A. J. Quinnella, a jego bohaterem jest John Creasy. "Niegdyś niezwykle skuteczny najemnik sił specjalnych, słynący z przetrwania nawet w najbardziej beznadziejnych sytuacjach, dziś zmaga się z ciężkim zespołem stresu pourazowego. Zdeterminowany, aby pokonać własne demony, wyrusza w drogę ku odkupieniu. Zanim jednak zdąży odnaleźć się w nowym życiu, ponownie trafia w sam środek piekła i jest zmuszony walczyć zacieklej niż kiedykolwiek wcześniej" – brzmi opis Netfliksa.

Główny bohater musi za wszelką cenę uratować córkę swojego najlepszego przyjaciela, która stała się świadkiem zbrodni. Sprawy za wszelką cenę chcą ją wyeliminować. W roli Creasy'ego występuje niedoceniany Yahya Abdul-Mateen II, gwiazdor "Aquamana", serialu "Watchmen" HBO (za który otrzymał nagrodę Emmy), sequela horroru "Candyman" i wznowionej na drugi sezon produkcji "Wonder Man" Marvela.

W obsadzie nowego "Człowieka w ogniu" znaleźli się też: Alice Braga ("Queen of the South"), Bobby Cannavale ("Scarpetta"), Billie Boullet ("Fatalna czarownica"), Scoot McNairy ("Narcos: Meksyk") i Thomás Aquino ("Bacurau").

Serialowy thriller akcji błyskawicznie podbił polskiego Netflixa. Trafił do streamingu 30 kwietnia, a 1 maja zajmował już pierwsze miejsce w top 10 najpopularniejszych seriali na Wisłą. Tym samym zdetronizował brytyjskich "Niewybranych" o restrykcyjnej, zamkniętej wspólnocie religijnej.

Oceny są mieszane, choć z przewagą tych pochlebnych. Na Rotten Tomatoes "Człowiek w ogniu" z 2026 roku ma 60 procent pozytywnych opinii od krytyków, a praktycznie wszyscy chwalą kreację Abdula-Mateena. "'Człowiek w ogniu' może nie odkrywa nowych fabularnych terytoriów, ale Yahya Abdul-Mateen II nadaje postaci mściciela – znanemu filmowemu motywowi – bezkompromisowo antybohaterski charakter i tchnie w nią świeżość" – pisze John Anderson z "Wall Street Journal".

"'Człowiek w ogniu" Netflixa nie wnosi wiele nowego do gatunku thrillera zemsty, ale kreacja Johna Creasy’ego w wykonaniu Yahyi Abdul-Mateena II nadaje całości emocjonalnej głębi i fizycznej charyzmy, które równoważą jej schematyczność" – ocenia z kolei Jim Vejvoda z IGN Movies. A Robert Lloyd z "Los Angeles Times" pisze: "To prosta, sprawnie zrealizowana akcyjna rozrywka – klasyczna historia o zemście, z dość czytelnym podziałem na dobrych i złych, gdy już się w nim odnajdziemy".

Bardziej krytyczny jest Ben Travers z IndieWire. Dziennikarz jest zdania, że "serial marnuje potencjał swojego głównego aktora i wygasza to, co w tej historii było najciekawsze". "Trudno sobie wyobrazić, by przyszłe remake'i chciały z niego czerpać" – przewiduje.

"Człowiek w ogniu" był już filmem z Denzelem Washingtonem, ale wcale nie tylko

Jeszcze przed premierą nie zabrakło krytyki, że Hollywood robi kolejny niepotrzebny remake – w końcu w 2004 roku powstał "Człowiek w ogniu" z Denzelem Washingtonem i Dakotą Fanning. Co ciekawe, film Tony'ego Scotta został mocno skrytykowany przez recenzentów, ale widzów zachwycił i dziś jest kultowy.

"Po co robić remake arcydzieła?"; "Nie da się przebić Denzela i Tony'ego"; "Reboot 'Człowieka w ogniu' nie ma najmniejszego sensu"; "Bez Denzela Washingtona to nie to samo" – pisali internauci pod zwiastunem nowego serialu na YouTube.