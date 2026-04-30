Netflix szykuje jeden z najmocniej zapowiadających się thrillerów roku. Platforma oficjalnie ogłosiła datę premiery filmu "Szeptacz", ekranizacji bestsellerowej powieści Alexa Northa. Obsada jest gwiazdorska, a Robert De Niro to dopiero początek.

"Szeptacz" zapowiada się na thriller psychologiczny z prawdziwego zdarzenia, a Netflix postawił na gwiazdy najwyższego kalibru. W głównej roli zobaczymy Adama Scotta ("Rozdzielenie", "Parks and Recreation", "Wielkie kłamstewka"), któremu partnerować będzie Robert De Niro. Sam udział dwukrotnego laureata Oscara sprawia, że o filmie zrobiło się głośno – w końcu mówimy o jednym z najwybitniejszych aktorów w historii kina, gwieździe "Taksówkarza", "Wściekłego byka", "Chłopców z ferajny", "Ojca chrzestnego II" czy "Irlandczyka".

W obsadzie znaleźli się również Michelle Monaghan ("Detektyw", "Biały Lotos"), nominowany do Oscara Michael Keaton ("Batman", "Sok z żuka", "Birdman"), John Carroll Lynch ("Zodiak", "Fargo"), Hamish Linklater ("Nocna msza", "Gen V") oraz Owen Teague ("Każdego dnia", "Królestwo Planety Małp"). Nazwiska sugerują, że Netflix celuje w kino gatunkowe z wyższej półki, a nie kolejną średniawkę do katalogu, która, owszem, podbije rankingi, ale... nie serca krytyków i widzów.

O czym jest "Szeptacz"? Adam Scott i Robert De Niro na tropie seryjnego mordercy

Film jest oparty na bestsellerowej książce "The Whisper Man" Alexa Northa (w Polsce wydanej pod nazwą "Szeptacz"). Historia opowiada o Tomie Kennedym, wdowcu i autorze kryminałów, który po śmierci żony próbuje na nowo ułożyć sobie życie oraz odbudować relację ze swoim ośmioletnim synem. Gdy chłopiec zostaje porwany, mężczyzna nie ma wyboru i zwraca się o pomoc do ojca, z którym od dawna nie ma kontaktu. Ten jest emerytowanym policjantem, a jego doświadczenie może okazać się kluczowe.

Szybko okazuje się, że sprawa ma znacznie mroczniejsze tło. Zaginięcie dziecka może być powiązane z serią zbrodni, które wstrząsnęły lokalną społecznością wiele lat wcześniej. Ich sprawca otrzymał przydomek "The Whisper Man", ponieważ miał zwyczaj szeptać pod oknami swoich małych ofiar, zanim dochodziło do tragedii.

Za reżyserię odpowiada James Ashcroft, twórca cenionego thrillera "Klątwa Jenny Pen". Scenariusz napisali Ben Jacoby oraz Chase Palmer. Producentami projektu są m.in. Anthony Russo i Joe Russo, czyli duet odpowiedzialny za część największych hitów Marvela. Premiera na Netflix już 28 sierpnia.