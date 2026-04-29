Michael B. Jordan i Christopher McQuarrie mają tworzyć film na podstawie gry Battlefield

Kolejną grą, która w niedalekiej przyszłości doczeka się adaptacji, jest popularny "Battlefield", pierwszoosobowa strzelanka rozgrywająca się w samym centrum konfliktów zbrojnych (zarówno fikcyjnych, jak i historycznych). Za produkcję filmu na podstawie tytułu należącego do Electronic Arts zabiorą się laureat Oscara za "Grzeszników" i reżyser hitów z Tomem Cruisem.

Po sukcesie seriali "The Last of Us" (pierwszego sezonu) i "Fallout", a także filmu przygodowego "Minecraft", twórcy kina i telewizji patrzą w kierunku gier z jeszcze większym apetytem. HBO zamierza niebawem przenieść na mały ekran Baldur's Gate 3, Prime Video pracuje właśnie nad aktorskimi wersjami Tomb Raidera i Life is Strange, a Alex Garland ("Civil War") wystartował już z planem zdjęciowym adaptacji współtworzonego przez George'a R.R. Martina soulslike'a Elden Ring. To dopiero początek fascynacji Hollywood grami wideo.

Jak donosi amerykańskie czasopismo "The Hollywood Reporter", do kolejki zapowiedzianych wersji live-action dołączy niedługo seria gier multiplayer Battlefield, którą zapoczątkowało wydane ponad dwie dekady temu Battlefield 1942.

Gracze wcielają się w niej w żołnierzy o różnych specjalizacjach (są oni przeważnie podzieleni na następujące klasy: szturmowca, inżyniera, medyka oraz zwiadowcę) i biorą udział w wojnie totalnej. Dzięki zróżnicowanym opcjom rozgrywki, fani mogą m.in. uczestniczyć w misjach polegającym na zajmowaniu i bronieniu terytorium.

Film "Battlefield" z Michaelem B. Jordanem na czele. Kto ma go wyreżyserować?

Według zagranicznych doniesień z adaptacją słynnej gry militarnej powiązany jest Michael B. Jordan, tegoroczny laureat Oscara za pierwszoplanową rolę w horrorze "Grzesznicy" Ryana Cooglera. Amerykański aktor uważa siebie za zapalonego gracza – w 2015 roku razem z modelką Carą Delevigne wystąpił w aktorskim zwiastunie "Seize Glory" do gry Call of Duty: Black Ops III. Możliwe, że zasiądzie on na fotelu producenta wykonawczego, a nawet i poprowadzi główną obsadę obiecującego projektu.

Za kamerą filmu "Battlefield" ma stanąć Christopher McQuarrie, reżyser czterech odsłon franczyzy "Mission: Impossible" z Tomem Cruisem jako Ethanem Huntem. Filmowiec, którego w 1996 roku Amerykańska Akademia Filmowa nagrodziła Oscarem za "Podejrzanych", ma pochylić się również nad scenariuszem adaptacji.

"The Hollywood Reporter" ustaliło, że w ubiegłym tygodniu McQuarrie przeprowadził serię rozmów z wytwórniami filmowymi oraz serwisami streamingowymi, w tym z Apple TV i Sony. Twórcy projektu marzą o tym, by ich dzieło wylądowało na dużym ekranie.

