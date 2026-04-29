Kolejną grą, która w niedalekiej przyszłości doczeka się adaptacji, jest popularny "Battlefield", pierwszoosobowa strzelanka rozgrywająca się w samym centrum konfliktów zbrojnych (zarówno fikcyjnych, jak i historycznych). Za produkcję filmu na podstawie tytułu należącego do Electronic Arts zabiorą się laureat Oscara za "Grzeszników" i reżyser hitów z Tomem Cruisem.
Po sukcesie seriali "The Last of Us" (pierwszego sezonu) i "Fallout", a także filmu przygodowego "Minecraft", twórcy kina i telewizji patrzą w kierunku gier z jeszcze większym apetytem. HBO zamierza niebawem przenieść na mały ekran Baldur's Gate 3, Prime Video pracuje właśnie nad aktorskimi wersjami Tomb Raidera i Life is Strange, a Alex Garland ("Civil War") wystartował już z planem zdjęciowym adaptacji współtworzonego przez George'a R.R. Martina soulslike'a Elden Ring. To dopiero początek fascynacji Hollywood grami wideo.
Jak donosi amerykańskie czasopismo "The Hollywood Reporter", do kolejki zapowiedzianych wersji live-action dołączy niedługo seria gier multiplayer Battlefield, którą zapoczątkowało wydane ponad dwie dekady temu Battlefield 1942.
Gracze wcielają się w niej w żołnierzy o różnych specjalizacjach (są oni przeważnie podzieleni na następujące klasy: szturmowca, inżyniera, medyka oraz zwiadowcę) i biorą udział w wojnie totalnej. Dzięki zróżnicowanym opcjom rozgrywki, fani mogą m.in. uczestniczyć w misjach polegającym na zajmowaniu i bronieniu terytorium.
Film "Battlefield" z Michaelem B. Jordanem na czele. Kto ma go wyreżyserować?
Według zagranicznych doniesień z adaptacją słynnej gry militarnej powiązany jest Michael B. Jordan, tegoroczny laureat Oscara za pierwszoplanową rolę w horrorze "Grzesznicy" Ryana Cooglera. Amerykański aktor uważa siebie za zapalonego gracza – w 2015 roku razem z modelką Carą Delevigne wystąpił w aktorskim zwiastunie "Seize Glory" do gry Call of Duty: Black Ops III. Możliwe, że zasiądzie on na fotelu producenta wykonawczego, a nawet i poprowadzi główną obsadę obiecującego projektu.
Za kamerą filmu "Battlefield" ma stanąć Christopher McQuarrie, reżyser czterech odsłon franczyzy "Mission: Impossible" z Tomem Cruisem jako Ethanem Huntem. Filmowiec, którego w 1996 roku Amerykańska Akademia Filmowa nagrodziła Oscarem za "Podejrzanych", ma pochylić się również nad scenariuszem adaptacji.
Dalsza część artykułu poniżej.
Zobacz także
"The Hollywood Reporter" ustaliło, że w ubiegłym tygodniu McQuarrie przeprowadził serię rozmów z wytwórniami filmowymi oraz serwisami streamingowymi, w tym z Apple TV i Sony. Twórcy projektu marzą o tym, by ich dzieło wylądowało na dużym ekranie.
Przypomnijmy, że w 2025 roku ostatnia część serii gier Battlefield – Battlefield 6 – była najlepiej sprzedającym się tytułem w Stanach Zjednoczonych. W marcu portal IGN ogłosił, że Electronic Arts, które we wrześniu minionego roku zostało wykupione za 55 mld dolarów przez państwowy fundusz Arabii Saudyjskiej (zarządzany przez księcia koronnego Mohammada bin Salmana), miało zwolnić nieznaną liczbę pracowników z DICE, Ripple Effect Studios, Criterion Games oraz Motive Studio. Powodem miała być restrukturyzacja.