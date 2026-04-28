Matthew Rhys w serialu "Wdowia Zatoka"
"Wdowia Zatoka" z Matthew Rhysem to nostaligczny horror komediowy, który ma same rewelacyjne oceny Fot. materiał prasowy

Nowa Anglia jest kopalnią opowieści grozy. Serial "Wdowia Zatoka" w nieoczywisty sposób łączy komedię z horrorem inspirowanym kinową klasyką tego gatunku i prozą Stephena Kinga. W agregatorze Rotten Tomatoes nowość w streamingu nie została obrzucona zgniłymi pomidorami, a wręcz przeciwnie. Recenzje są zachwycające.

Apple TV ma intrygujący repertuar, ale w Polsce wciąż nie dorównuje Netflixowi popularnością. Serwisowi streamingowemu zawdzięczamy adaptację "Fundacji" na podstawie cyklu powieści Isaaca Asimova, nagrodzone statuetkami Emmy "Rozdzielenie" i "Studio", a także fantastycznonaukową "Jedyną" twórcy "Breaking Bad", hit sci-fi "For All Mankind" oraz komediodramat "Margo jest spłukana" z Elle Fanning.

Już w środę (29 kwietnia) do biblioteki Apple TV dołączy horror komediowy, który zabierze widownię do miasteczka u wybrzeży owianej złą sławą Nowej Anglii. "To przypomnienie, jak łatwo śmiech i strach mogą współistnieć w tej samej przestrzeni" – napisał w recenzji Brian Tallerico z portalu RogerEbert.com.

"Wdowia Zatoka" zdobywa same dobre recenzje. O czym jest nowy serial Apple TV?

Burmistrz nowoangielskiej wyspy, Tom Loftis, zaciska pięści na samą myśl o miejskich legendach, którymi nieustannie żyje jego społeczność. Pogłoski o nadprzyrodzonych zjawiskach, jakie zaobserwowano w okolicy, przeszkadzają mu w jego dalekosiężnych planach. Mężczyzna, chcąc uczynić z przeklętego miasteczka atrakcję turystyczną, na własnej skórze przekonuje się, że przesądy mieszkańców wcale nie są bujdą.

"Wdowia Zatoka" (oryg. "Welcome to Widow's Bay") snuje opowieść o ludziach, którzy nie mogą oderwać wzroku od przeszłości i przezwyciężyć tłumionych głęboko lęków. Całość rozgrywa się na tle nostalgicznej – nieco zacofanej – wyspiarskiej mieściny, która przywodzi na myśl nadmorski kurort Amity ze "Szczęk" Petera Benchleya czy Bridgton z noweli "Mgła" Stephena Kinga.

Serial został stworzony przez Katie Dippold, scenarzystkę "Parks and Recreation", a nakręcony przez japońskiego reżysera Hiro Muraia ("Atlanta" i teledyski do "This Is America" Childish Gambino oraz "sad day" FKA Twigs).

Obsadę dziesięcioodcinkowej "Wdowiej Zatoki" poprowadził niedoceniony walijski aktor Matthew Rhys, laureat telewizyjnego Oscara za "Zawód: Amerykanin". Przed kamerą wystąpili również: Kate O'Flynn ("Ogrodnicy"), Stephen Root ("Barry"), Kevin Caroll ("Bloodline"), Kingston Rumi Southwick ("Uznany za niewinnego"), Dale Dickey ("Do szpiku kości") i Jeff Hiller ("Ktoś, gdzieś").

Krytycy są zgodni, że Katie Dippold udało się znaleźć złoty środek między humorem a niepokojem. "'Wdowia Zatoka' podkrada się do ciebie, klepie cię po ramieniu, ucieka, chowa się, a potem znowu cię zaskakuje, raz po raz, stopniowo wywołując przerażenie" – napisał Peter Martin z serwisu ScreenAnarchy.

"Serial sprawia, że ​​w jednej chwili oglądasz go z otwartymi ustami, a w drugiej śmiejesz się do rozpuku" – stwierdził Michael Savio na łamach magazynu "Slant". "Uroczo makabryczna saga o miejscu nękanym grzechami przeszłości. To jak dotąd najlepszy serial tego roku" – dodał Nick Schager z "The Daily Beast".