Fani jednego z najlepiej ocenianych seriali science fiction ostatnich lat mogą odetchnąć z ulgą. Apple TV oficjalnie zaprezentowało pierwszy zwiastun trzeciego sezonu "Silosu", ujawniając jednocześnie datę powrotu Juliette Nichols na ekrany. Cofniemy się do tzw. Czasów Przed.

"Silos" na podstawie bestsellerowej trylogii Hugh Howeya to mroczny serial dystopijny, który rzuca widza w głąb gigantycznej podziemnej struktury, gdzie ostatnie dziesięć tysięcy ludzi na Ziemi żyje pod rygorystycznym prawem. Ich celem jest przetrwanie w świecie, w którym powierzchnia planety stała się toksycznym cmentarzyskiem.

Produkcja, stworzona przez Grahama Yosta, zdobyła uznanie krytyków (90 procent na Rotten Tomatoes), a w recenzjach pojawiają się zachwyty nad światotwórstwem, drobiazgową scenografią oraz rolą Rebecki Ferguson, gwiazdy "Diuny" i "Peaky Blinders: Nieśmiertelnego". W Polsce "Silos" nie jest jednak aż tak doceniany, jak na to zasługuje, na co może wpływać fakt, że serwis streamingowy Apple TV wciąż nie jest nad Wisłą tak popularny jak Netflix, HBO Max czy Disney+.

O czym będzie 3. sezon "Silosu"? Juliette wraca, ale będzie miała kłopoty

Nadchodzi trzeci sezon "Silosu". Drugi sezon zakończył się w dramatycznym momencie – Juliette oraz Bernard znaleźli się w pułapce w spalarni, podczas gdy na jaw zaczęły wychodzić kolejne szokujące fakty dotyczące samego eksperymentu, jakim jest życie w silosie. Trzeci sezon ma być bezpośrednią kontynuacją tych wydarzeń, choć zwiastun sugeruje, że główna bohaterka zapłaci za swoją walkę wysoką cenę.

Udostępniony teaser otwiera zbliżenie na twarz Juliette i jej wymowny monolog: „Zanim dowiemy się, dlaczego tu jesteśmy, dlaczego wszystko jest takie, jakie jest, i jak to się skończy, musimy zrozumieć, jak to wszystko się zaczęło". Te słowa wyznaczają kierunek nowego sezonu, który ma skupić się na stuletniej historii powstania podziemnych bunkrów.

Zwiastun jest pełen symbolicznych obrazów – widzimy migawki puszczone od tyłu, eksplozje, charakterystyczny dozownik do cukierków PEZ w kształcie kaczki oraz czaszkę. Najbardziej intrygującym momentem jest jednak finałowa scena, w której jałowe, toksyczne pustkowie na powierzchni w mgnieniu oka zmienia się w soczystą, zdrową zieleń. Sugeruje to, że Juliette może w końcu odkryć prawdę o tym, co naprawdę stało się ze światem zewnętrznym.

W nowym sezonie istotną rolę odegra wątek tzw. Czasów Przed (Before Times). Poznamy w nim Helen Drew oraz kongresmena Daniela Keenee'a, którzy badają niebezpieczny spisek o nieodwracalnych konsekwencjach, co ma rzucić nowe światło na architekturę całego systemu silosów.

Rebecca Ferguson ponownie wciela się w postać Juliette, ale tym razem aktorka (a jednocześnie producentka wykonawcza serialu) stanie przed nowym wyzwaniem – jej bohaterka po powrocie z "czyszczenia" zacznie cierpieć na zaniki pamięci. Na ekranie ponownie zobaczymy m.in. Commona, Harriet Walter oraz Avi Nasha. Do obsady dołączyła jednak imponująca grupa nowych aktorów, w tym: Steve Zahn, Jessica Henwick, Colin Hanks oraz Jessica Brown Findlay.

