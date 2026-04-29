"W głębi" zostanie zekranizowane... drugi raz Fot. Kadr z "W głębi lasu" / Netflix

Netflix nie zwalnia tempa, jeśli chodzi o seriale na podstawie powieści Harlana Cobena. Platforma ogłosiła właśnie nowy brytyjski serial "The Woods", czyli kolejną adaptację bestsellerowego thrillera pisarza. Jest tylko jeden haczyk: ta książka została juz zekranizowana przez Netflixa i to w Polsce. To nic innego, jak "W głębi lasu" z 2020 roku. Gigantowi streamingu skończyły się pomysły?

Serial "The Woods" będzie liczyć osiem odcinków. W obsadzie znaleźli się Michelle Keegan, znana widzom z hitowego "Już mnie nie oszukasz", a także Tom Bateman, Mandeep Dhillon oraz Pearce Quigley. To kolejny projekt Harlana Cobena realizowany wspólnie z Netflixem po sukcesach takich tytułów jak "O krok za daleko", "Safe" czy "Nieznajomy". Praktycznie wszystkie ekranizacje podbijają topki, więc nie dziwnego, że gigant streamingu nie chce rezygnować z lukratywnej współpracy z amerykańskim pisarzem.

Fabuła skupi się na Paulu "Cope" Copelandzie – prawniku i samotnym ojcu, którego siostra Camille zaginęła podczas letniego obozu dwadzieścia lat wcześniej. Rodzinna tragedia rozbiła jego bliskich, a on sam przez lata próbował ułożyć sobie życie na nowo. Wszystko zmienia się, gdy niespodziewanie odnalezione zostaje ciało mężczyzny, który miał zginąć razem z Camille. Bohater rozpoczyna prywatne śledztwo, by odkryć prawdę i sprawdzić, czy jego siostra może wciąż żyć. Pomaga mu dawna miłość, Lucy.

Brzmi znajomo? Owszem. Na podstawie tej samej książki, "The Woods", powstał polski thriller i kryminał Netflixa "W głębi lasu" (powieść została wydana w Polsce pod tym samym tytułem) z 2020 roku. Akcja polskiej wersji rozgrywała się w dwóch liniach czasowych – w 1994 oraz 2019 roku. Głównym bohaterem był prokurator Paweł Kopiński, który po 25 latach od zaginięcia siostry trafia na trop mogący rzucić nowe światło na dawną tragedię.

W rolach głównych wystąpili Grzegorz Damięcki, Agnieszka Grochowska, Hubert Miłkowski i Wiktoria Filus, a obsadę zasilili m.in. Jacek Koman, Ewa Skibińska, Przemysław Bluszcz, Cezary Pazura, Arkadiusz Jakubik i Dorota Kolak. Za reżyserię odpowiadali Leszek Dawid i Bartosz Konopka, a scenariusz napisali Agata Malesińska i Wojciech Miłoszewski.

Serial był ogromnym hitem w Polsce i mimo że otrzymał mieszane recenzje, to jest przez wielu uważany za najlepszą polską ekranizację Harlana Cobena. Powstały jeszcze dwie: "Zachowaj spokój" z 2022 roku i "Tylko jedno spojrzenie" z 2025 roku.

Nowe "W głębi lasu" będzie więc drugą serialową adaptacją tej samej książki. Netflix przygotowuje anglojęzyczną wersję historii, którą polscy widzowie poznali zaledwie sześć lat temu. I nie tylko polscy, bo nasza wersja trafiła na listy TOP 10 najchętniej oglądanych seriali w wielu krajach, m.in. w Wielkiej Brytanii, Brazylii i Francji.

