"Koło czasu" zostało przedwcześnie anulowane Fot. Kadr z "Koła czasu"

Miał być odpowiedzią na "Grę o tron", a dziś pozostaje jednym z najbardziej niedocenionych seriali ostatnich lat. "Koło czasu" to jedno z najlepszych fantasy współczesnej telewizji, które niespodziewanie skasowano po trzecim sezonie – mimo bardzo dobrych ocen i rosnącego uznania widzów. Słusznie wkurzeni fani szybko ruszyli do akcji, rozpoczynając głośną kampanię ratunkową. Mimo kasacji warto nadrobić "Koło czasu", zwłaszcza jeśli kochacie epickie historie.

"Koło czasu" to serial fantasy platformy Prime Video, który zadebiutował w 2021 roku. Produkcja powstała na podstawie legendarnego cyklu powieści Roberta Jordana, później dokończonego przez Brandona Sandersona. Książkowa saga liczy aż 14 tomów i od lat uchodzi za jeden z fundamentów nowoczesnej literatury fantasy – showrunner Rafe Judkins naprawdę podjął się trudnego zadania.

O czym jest "Koło czasu"? To jeden z najlepszych seriali fantasy we współczesnej telewizji

Fabuła skupia się na Moiraine Damodred, w którą wcieliła się Rosamund Pike ("Zaginiona dziewczyna"). Bohaterka należy do Aes Sedai – potężnej organizacji kobiet władających magią. Wyrusza w podróż z piątką młodych mieszkańców niewielkiej wioski, ponieważ wierzy, że jedno z nich może być Smokiem Odrodzonym – postacią z przepowiedni, która albo ocali świat, albo doprowadzi do jego zagłady.

Z czasem historia rozrasta się do epickich rozmiarów. Pojawiają się wojny, polityczne intrygi, starożytne proroctwa i bohaterowie, którzy muszą odnaleźć własne przeznaczenie. To właśnie na tych ostatnich opiera się serial "Koło czasu" – każda postać dostała własną drogę, rozwój i wewnętrzne konflikty. Dzięki temu produkcja Amazona nie było wyłącznie typową opowieścią o walce dobra ze złem, ale o dorastaniu, odpowiedzialności i cenie przeznaczenia.

Obok Pike w serialu wystąpili m.in. Josha Stradowski jako Rand al’Thor, Madeleine Madden jako Egwene, Zoë Robins jako Nynaeve, Marcus Rutherford jako Perrin oraz Dónal Finn (gwiazdor "Młodego Sherlocka" i "Tej innej siostry Bennet") jako Mat.

Choć pierwszy sezon wzbudził mieszane reakcje – zwłaszcza wśród części fanów książek – kolejne odsłony były oceniane coraz lepiej. Wielu widzów uważało, że serial naprawdę rozkręcił się w świetnym sezonie trzecim. Historia nabrała tempa, stawka wzrosła, a poszczególne wątki zaczęły prowadzić do wielkich konfliktów.

Dziś "Koło czasu" ma aż 88 procent pozytywnych recenzji od krytyków i 76 procent pochlebnych opinii od widzów na Rotten Tomatoes. Na IMDb ma solidną ocenę 7,2/10, a na polskim Filmwebie – 6,7/10.

"Koło czasu" zostało skasowane po trzech sezonach, a fani ruszyli do walki

To właśnie dlatego decyzja o kasacji "Koła czasu" w maju 2025 roku była tak szokująca. Serial fantasy został anulowany po trzech sezonach, mimo że wielu widzów i krytyków uważało, że dopiero zaczął pokazywać pełnię swojego potencjału. Taka decyzja po świetnym trzecim sezonie wielu nie mieściła się w głowie.

Amazon nie podał oficjalnych powodów anulowania serialu, ale branżowe media wskazywały przede wszystkim na wysokie koszty produkcji i wyniki oglądalności, które nie spełniły oczekiwań platformy. "Koło czasu" było widowiskiem wymagającym ogromnego budżetu, a w realiach streamingu niestety nawet dobre recenzje i oddana baza fanów nie wystarczają, jeśli liczby nie rosną wystarczająco szybko.

Po ogłoszeniu kasacji widzowie rozpoczęli kampanie ratunkowe, petycje internetowe i akcje w mediach społecznościowych. Hashtag #SaveTheWheelOfTime szybko zyskał rozgłos, a zdesperowani fani próbowali (i wciąż próbują) przekonać platformę do zmiany decyzji lub znalezienia nowego domu dla serialu, co tylko pokazuje, jak uwielbiany był to serial.

Gdzie obejrzeć "Koło czasu"?

"Koło czasu" to jeden z najciekawszych i najlepszych seriali fantasy we współczesnej telewizji. Ma świetny świat przedstawiony, magię z własnymi zasadami, duży rozmach, świetną obsadę i bohaterów, którym chce się kibicować. Jeśli ktoś tęskni za epickimi historiami, to naprawdę dobry wybór na seans.

Tylko ostrzegamy, że nagłe urwanie historii mocno was zirytuje – zresztą podobnie jak w przedwcześnie skasowanym serialu fantasy Netflixa "Cień i kość". Fantastyczne produkcje nie mają w stramingu łatwo, chociaż "Pierścienie władzy", mimo że hejtowane, mocno się trzymają.

