"Ta inna siostra Bennet" skupia się nie niedocenianej Mary Fot. Kadr z serialu "Ta inna siostra Bennet"

"Ta inna siostra Bennet" w końcu trafiła do Polski, a pierwszy odcinek jest już dostępny dla widzów. Nowa interpretacja świata "Dumy i uprzedzenia" Jane Austen zachwyca krytyków i publiczność – to ciepła, pełna uroku opowieść, która oddaje głos dotąd pomijanej Mary Bennet, "najbrzydszej i najdziwniejszej" z sióstr.

Powieść "Duma i uprzedzenie" autorstwa Jane Austen ukazała się w 1813 roku, ale do dziś wywiera ogromny wpływ na popkulturę. Po kultowym serialu z Jennifer Ehle i Colinem Firthem oraz równie kultowej filmowej adaptacji Joe Wrighta z Keirą Knightley i Matthew Macfadyenem przyszła kolej na kolejne interpretacje tej historii. Wśród nich znalazła się także nadchodząca netflixowa wersja z Emmą Corrin i Jackiem Lowdenem jako Elizabeth Bennet i panem Darcym (powstaje też nowa "Rozważna i romantyczna").

Proza brytyjskiej pisarki, która z przenikliwością i humorem opisywała społeczne realia epoki regencji – zwłaszcza pozycję kobiet – stała się inspiracją dla licznych nieoficjalnych kontynuacji i reinterpretacji. Jedną z najgłośniejszych była powieść "Śmierć przybywa do Pemberley autorstwa" P. D. James, która w 2011 roku zdobyła status bestsellera i doczekała się ekranizacji na antenie BBC One. Teraz przyszedł czas na kolejną historię osadzoną w tym świecie – "The Other Bennet Sister" Janice Hadlow z 2020 roku.

Serial "Ta inna siostra Bennet" to nowe spojrzenie na "Dumę i uprzedzenie". W centrum: Mary Bennet

W centrum opowieści znajduje się Mary Bennet – siostra Elizabeth, która w oryginale pozostawała w cieniu. Uznawana za najmniej atrakcyjną i najmniej interesującą spośród pięciu sióstr, spędza czas na uboczu: nieporadnie gra na fortepianie, wygłasza moralizatorskie uwagi i nie potrafi odnaleźć się w towarzystwie. Nowa adaptacja pozwala spojrzeć na wydarzenia z "Dumy i uprzedzenia" – a także ich dalsze konsekwencje – właśnie z jej perspektywy.

Zepchnięta na margines przez własną rodzinę, szczególnie przez krytyczne uwagi matki i brak uwagi ze strony ojca, Mary stopniowo traci wiarę w siebie. Popularność sióstr, osobista tragedia i narastające poczucie niedopasowania sprawiają, że bohaterka wyrusza w podróż w poszukiwaniu własnej tożsamości. Na jej drodze pojawia się pan Hayward, który zaczyna darzyć ją uczuciem.

Za scenariusz serialu odpowiadają Sarah Quintrell ("Mroczne materie") oraz Maddie Dai ("Byłyśmy niebezpieczne"). W roli Mary Bennet występuje Ella Bruccoleri, znana m.in. z "Z pamiętnika położnej. W obsadzie znaleźli się także: Lucinda Dryzek, Ruth Jones, Richard E. Grant, Tanya Reynolds, Poppy Gilbert oraz Dónal Finn, czyli serialowy Mortiarty z hitu "Młody Sherlock".

Retelling "Dumy i uprzedzenia" ma świetne oceny. W serwisie Rotten Tomatoes tytuł może pochwalić się 92 proc. pozytywnych opinii (na podstawie 12 recenzji krytyków) oraz aż 95 proc. pochlebnych ocen widzów. Z kolei na IMDb ma ocenę aż 8,3/10.

"Przytulna, urokliwa i pełna serca 'The Other Bennet Sister' daje Mary wreszcie szansę zabłysnąć – głównie dzięki wdzięcznej kreacji Elli Bruccoleri oraz świeżemu spojrzeniu na dobrze znany świat Jane Austen" – brzmi konsensus na Rotten Tomatoes.

"To list miłosny do outsiderów, introwertyków i ludzi, którzy nie do końca pasują do otoczenia. Serial jednocześnie wzbogaca zbiór efemeryd Jane Austen, opowiadając kluczowe wydarzenia z 'Dumy i uprzedzenia' z perspektywy Mary" – napisał z kolei krytykEd Power z "The Irish Times".

Gdzie obejrzeć "The Other Bennet Sister"? Serial jest już dostępny na HBO Max

Serial "Ta inna siostra Bennet" powstał dla BBC One, gdzie zadebiutowała 15 marca. 8 kwietnia wreszcie trafiła do Polski – pierwszy odcinek jest już dostępny na HBO Max (łącznie jest ich 10). Nowe odcinki będą pojawiać się na platformie co środę. Oto aktualny harmonogram premier: