Caitriona Balfe w serialu "Outlander"
Caitriona Balfe zagra w nowej wersji "Rozważnej i romantycznej". Będzie matką głównych bohaterek Fot. materiał prasowy

Caitriona Balfe niedługo pożegna się z rolą Claire Fraser w "Outlanderze", którą odgrywała od prawie 12 lat. Irlandzka aktorka nie zniknie z ekranu na długo. Powierzono jej rolę w nowej adaptacji prozy Jane Austen. Nie zobaczymy jej jednak w serialu "Duma i uprzedzenie", ale w filmie "Rozważna i romantyczna".

Serial "Outlander" dobiega końca – 8 maja w serwisie Netflix odbędzie się premiera finałowego odcinek 8. sezonu hitu o podróżniczce w czasie. Caitriona Balfe i Sam Heughan powiedzą "papa" Claire i Jamiemu Fraserom. Wygląda na to, że odtwórczyni roli angielskiej lekarki, która po dotknięciu druidzkiego kręgu Craigh Na Dun przeniosła się do XVIII-wiecznej Szkocji, ma napięty grafik na następne lata. Adaptację cyklu Diany Gabaldon zamieni na nową filmową wersję powieści słynnej autorki "Dumy i uprzedzenia".

Caitriona Balfe w filmie "Rozważna i romantyczna". W wersji z lat 90. tę rolę grała Gemma Jones

Caitriona Balfe, która pięć razy była nominowana do Złotych Globów – czterokrotnie za "Outlandera" i raz za oscarowy "Belfast" Kennetha Branagha – zaszczyci nas swoją obecnością w filmowym świecie Jane Austen. Pochodząca z Dublina aktorka została obsadzona w najnowszej adaptacji książki "Rozważna i romantyczna", za której kamerą stanie Georgia Oakley, reżyserka niedocenionego dramatu "Blue Jean".

Gwiazda "Outlandera" wcieli się w panią Dashwood, matkę Elinor i Marianne, która razem z córkami zostaje zmuszona do porzucenia dotychczasowego życia w pałacu, a następnie do przeprowadzki na wieś. Jej mąż przepisał w testamencie cały majątek swojemu synowi Johnowi, który znalazł się pod butem apodyktycznej żony Fanny.

W "Rozważnej i romantycznej" z 1995 roku, którą nakręcił Ang Lee ("Przyczajony tygrys, ukryty smok", "Tajemnica Brokeback Mountain"), postać pani Dashwood odegrała Gemma Jones, matka głównej bohaterki w "Dzienniku Bridget Jones".

W obsadzie filmu Oakley role spokojnej Elinor i szalejącej na punkcie romansów Marianne powierzono Daisy Edgar-Jones, gwieździe serialu "Normalni ludzie" na podstawie bestsellerowej powieści Sally Rooney, oraz Esmé Creed-Miles z amerykańskiego hitu akcji "Hanna". Wcześniej pannami Dashwood były Emma Thompson ("Okruchy dnia") i Kate Winslet ("Titanic").

Na dużym ekranie ujrzymy również Franka Dillane'a jako Johna Willoughby'ego, Herberta Nordruma ("Najgorszy człowiek na świecie") jako pułkownika Brandona, George'a MacKaya ("1917") jako Edwarda Ferrarsa, a także Fionę Shaw ("Andor") jako panią Jennings. W poprzedniej adaptacji postaci te zagrali: Greg Wise ("The Crown"), Alan Rickman ("Szklana pułapka"), Hugh Grant ("Notting Hill") i Elizabeth Spriggs (Gruba Dama z "Harry'ego Pottera").

Scenariusz do adaptacji "Rozważnej i romantycznej", której kinową premierę zaplanowano 16 października, napisała Diana Reid. Za produkcję filmu odpowiada wytwórnia Focus Features, bez której nie mielibyśmy "Zakochanego bez pamięci" Michela Gondry'ego, "Pokuty" Joego Wrighta i "Nici widmo" Paula Thomasa Andersona

O czym jest film "Rozważna i romantyczna"?

Film na podstawie książki z 1811 roku ukazuje losy Elinor i Marianne Dashwood, które po śmierci ojca otrzymują w spadku zaledwie 500 funtów rocznie. Sytuacja materialna zmusza panny do przeprowadzki do ciasnego domku w Devonshire. Młodsza z sióstr zakochuje się tam w pierwszym lepszym pułkowniku, nad którym pieją z zachwytu wszystkie dziewczyny w okolicy, a starsza ukrywa przed najbliższymi swoją tęsknotę za mężczyzną o znacznie wyższym statusie społecznym niż ona.