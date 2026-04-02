Caitriona Balfe zagra w nowej wersji "Rozważnej i romantycznej". Będzie matką głównych bohaterek Fot. materiał prasowy

Caitriona Balfe niedługo pożegna się z rolą Claire Fraser w "Outlanderze", którą odgrywała od prawie 12 lat. Irlandzka aktorka nie zniknie z ekranu na długo. Powierzono jej rolę w nowej adaptacji prozy Jane Austen. Nie zobaczymy jej jednak w serialu "Duma i uprzedzenie", ale w filmie "Rozważna i romantyczna".

REKLAMA

Serial "Outlander" dobiega końca – 8 maja w serwisie Netflix odbędzie się premiera finałowego odcinek 8. sezonu hitu o podróżniczce w czasie. Caitriona Balfe i Sam Heughan powiedzą "papa" Claire i Jamiemu Fraserom. Wygląda na to, że odtwórczyni roli angielskiej lekarki, która po dotknięciu druidzkiego kręgu Craigh Na Dun przeniosła się do XVIII-wiecznej Szkocji, ma napięty grafik na następne lata. Adaptację cyklu Diany Gabaldon zamieni na nową filmową wersję powieści słynnej autorki "Dumy i uprzedzenia".

Caitriona Balfe w filmie "Rozważna i romantyczna". W wersji z lat 90. tę rolę grała Gemma Jones

Caitriona Balfe, która pięć razy była nominowana do Złotych Globów – czterokrotnie za "Outlandera" i raz za oscarowy "Belfast" Kennetha Branagha – zaszczyci nas swoją obecnością w filmowym świecie Jane Austen. Pochodząca z Dublina aktorka została obsadzona w najnowszej adaptacji książki "Rozważna i romantyczna", za której kamerą stanie Georgia Oakley, reżyserka niedocenionego dramatu "Blue Jean".

REKLAMA

Gwiazda "Outlandera" wcieli się w panią Dashwood, matkę Elinor i Marianne, która razem z córkami zostaje zmuszona do porzucenia dotychczasowego życia w pałacu, a następnie do przeprowadzki na wieś. Jej mąż przepisał w testamencie cały majątek swojemu synowi Johnowi, który znalazł się pod butem apodyktycznej żony Fanny.

W "Rozważnej i romantycznej" z 1995 roku, którą nakręcił Ang Lee ("Przyczajony tygrys, ukryty smok", "Tajemnica Brokeback Mountain"), postać pani Dashwood odegrała Gemma Jones, matka głównej bohaterki w "Dzienniku Bridget Jones".

W obsadzie filmu Oakley role spokojnej Elinor i szalejącej na punkcie romansów Marianne powierzono Daisy Edgar-Jones, gwieździe serialu "Normalni ludzie" na podstawie bestsellerowej powieści Sally Rooney, oraz Esmé Creed-Miles z amerykańskiego hitu akcji "Hanna". Wcześniej pannami Dashwood były Emma Thompson ("Okruchy dnia") i Kate Winslet ("Titanic").

REKLAMA

Dalsza część artykułu poniżej.

Na dużym ekranie ujrzymy również Franka Dillane'a jako Johna Willoughby'ego, Herberta Nordruma ("Najgorszy człowiek na świecie") jako pułkownika Brandona, George'a MacKaya ("1917") jako Edwarda Ferrarsa, a także Fionę Shaw ("Andor") jako panią Jennings. W poprzedniej adaptacji postaci te zagrali: Greg Wise ("The Crown"), Alan Rickman ("Szklana pułapka"), Hugh Grant ("Notting Hill") i Elizabeth Spriggs (Gruba Dama z "Harry'ego Pottera").

Scenariusz do adaptacji "Rozważnej i romantycznej", której kinową premierę zaplanowano 16 października, napisała Diana Reid. Za produkcję filmu odpowiada wytwórnia Focus Features, bez której nie mielibyśmy "Zakochanego bez pamięci" Michela Gondry'ego, "Pokuty" Joego Wrighta i "Nici widmo" Paula Thomasa Andersona

REKLAMA

O czym jest film "Rozważna i romantyczna"?