Netflix regularnie zasypuje widzów nowymi premierami, ale tylko nielicznym serialom udaje się zdobyć idealny wynik w serwisie Rotten Tomatoes. Co ciekawe, to wcale nie są największe hity promowane na całym świecie. Dwa z tych tytułów przeszły w Polsce niemal bez echa, a trzeci może zaskoczyć polskich widzów. Jeśli szukacie krótkich, wciągających seriali kryminalnych na wieczorny binge-watch, te produkcje zdecydowanie warto nadrobić.

Rotten Tomatoes to jeden z najpopularniejszych agregatorów recenzji filmowych i serialowych na świecie. Serwis zbiera opinie profesjonalnych krytyków i na ich podstawie wylicza procent pozytywnych recenzji. Produkcje mogą otrzymać prestiżowe oznaczenie "Certified Fresh", przyznawane najlepiej ocenianym tytułom, albo... zgniłego pomidora, przed którym drżą wszyscy twórcy.

Świetne seriale Netflixa ze 100 procentami dobrych ocen

Wybraliśmy trzy seriale kryminalne, które mogą pochwalić się wynikiem 100 procent pozytywnych recenzji od krytyków. Taki rezultat nie oznacza jednak, że produkcja została uznana za "idealną", a jedynie, że wszystkie uwzględnione opinie były pozytywne. Warto też pamiętać, że część takich produkcji ma stosunkowo niewiele ocen, szczególnie jeśli są to niszowe lub międzynarodowe premiery. Co ciekawe, wysokie oceny krytyków nie zawsze pokrywają się z opiniami widzów, których recenzje Rotten Tomatoes gromadzi w osobnej kategorii.

1. Niewinny (2021)

"Niewinny" to hiszpański miniserial kryminalny, które jest adaptacją bestsellerowej powieści Harlana Cobena. Produkcja trafiła na Netflixa 30 kwietnia 2021 roku i bardzo szybko została doceniona przez fanów thrillerów, choć dziś mówi się o niej zdecydowanie rzadziej niż o innych ekranizacjach Cobena.

Głównym bohaterem serialu jest Mateo Vidal, w którego wciela się Mario Casas. Kilka lat wcześniej mężczyzna przypadkowo zabił człowieka podczas bójki i trafił do więzienia. Po wyjściu próbuje odbudować swoje życie u boku żony Olivii, jednak tajemniczy telefon sprawia, że przeszłość ponownie daje o sobie znać. Serial liczy osiem odcinków i łączy kryminał, dramat oraz psychologiczny thriller.

2. Rezerwat (2025)

"Rezerwat" to duński miniserial kryminalny utrzymany w klimacie nordic noir. Produkcja zadebiutowała na Netflixie w maju 2025 roku i błyskawicznie zdobyła uznanie krytyków, osiągając perfekcyjny wynik w Rotten Tomatoes. To może zaskoczyć polskich widzów – serial był dużym hitem nad Wisłą, ale ocena na Filmwebie, choć solidna, nie jest aż tak doskonała (6,6/10 od widzów, 7/10 od krytyków).

Akcja rozgrywa się w bogatej dzielnicy pod Kopenhagą, gdzie znika młoda filipińska opiekunka pracująca u jednej z zamożnych rodzin. Gdy policja bagatelizuje sprawę, prywatne śledztwo rozpoczyna jedna z mieszkanek, Cecilie, wspierana przez opiekunkę Angel i początkującą śledczą Aichę. Sześć odcinków stopniowo odsłania sieć kłamstw, klasowych nierówności i ukrywanych przez elity sekretów.

3. Ocaleni (2025)

"Ocaleni" to australijski miniserial kryminalny oparty na bestsellerowej powieści Jane Harper. Produkcja pojawiła się na Netflixie 6 czerwca 2025 roku i szybko zdobyła świetne recenzje. Serial, który w Polsce przeszedł bez echa, wyróżnia się nie tylko zagadką kryminalną, ale również wyjątkowym klimatem surowego wybrzeża Tasmanii.