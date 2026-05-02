3 seriale podobne do "Stamtąd", które przeszły w Polsce bez echa (LISTA) Fot. materiał prasowy; kadry z seriali "Stamtąd" i "Diabelska godzina". Montaż: naTemat

"Stamtąd" kusi widzów tym, co paranormalne i niewyjaśnione. Zamknięty w miasteczku "spoza czasu" serial co tydzień przyciąga przed ekrany telewizorów pokaźną publiczność. Przez przerwy między odcinkami niektórzy mogą się niecierpliwić, dlatego wybraliśmy trzy podobne tytuły, które umilą wam oczekiwanie na dalsze losy mieszkańców Fromville.

Do biblioteki HBO Max zawitał ostatnio czwarty sezon "Stamtąd". Poprzedni rozdział odsłonił przed widzami część sekretów Fromville. Okazało się, że niektóre postacie są nowym wcieleniem poprzednich mieszkańców miasteczka, a podróże w czasie to nie bajka. Niezłomność lokalnej społeczności przykuła uwagę tajemniczego Człowieka w Żółci, który obiecał zamienić życie bohaterów w jeszcze większy koszmar. I tak też się stało. Zmiennokształtny mężczyzna podszył się pod "córkę pastora", by terroryzować rozpadającą się mieścinę.

3 seriale podobne do "Stamtąd". Nie są tak popularne jak "Zagubieni"

W oczekiwaniu na kolejny odcinek "Stamtąd" polecamy sięgnąć po trzy seriale, które w streamingu mogły przejść niezauważone. Nie uświadczycie tutaj ani kultowych "Zagubionych", ani "Nocnej mszy".

1. Wdowia Zatoka

Matthew Rhys w "Wdowia Zatoka". Fot. materiał prasowy

Burmistrz nowoangielskiej wyspy, Tom Loftis, zaciska pięści na samą myśl o miejskich legendach, którymi nieustannie żyje jego społeczność. Pogłoski o lovecraftowskich potworach, kanibalizmie i seryjnym mordercy, z jakich słynie pochmurna okolica, stoją na drodze jego dalekosiężnym planom. Mężczyzna, chcąc uczynić z przeklętego miasteczka atrakcję turystyczną, na własnej skórze przekonuje się, że przesądy mieszkańców mogą wcale nie być bujdą.

"Wdowia Zatoka" rozpoczyna od zaginięcia na morzu i awarii zasilania – to moment, w którym racjonalistyczne podejście Loftisa zostaje wystawione na próbę. W horrorze komediowym utalentowany i piekielnie niedoceniony Matthew Rhys ("Zawód: Amerykanin") odsłania przed widzami nową twarz – twarz człowieka, który zaczyna głęboko wierzyć w straszne historie i traci przez nie kontrolę nad własnym życiem.

Serial Katie Dippold, scenarzystki "Parks and Recreation", umiejętnie bawi się grozą, nostalgią i humorem, lepiąc z nich wciągający obraz społeczności uwięzionej w błędnym kole przesądów, traum oraz przeszłości. Z ekranu czuć inspiracje prozą Stephena Kinga i niepojętą naturą Mitologii Cthulhu H.P Lovecrafta, który według teoretyka kultury Marka Fishera był w stanie poprzez osadzanie swoich historii w Nowej Anglii "zaburzać uporządkowaną relację pomiędzy fikcją a rzeczywistością".

Gdzie obejrzeć? AppleTV

2. Diabelska godzina

Jessica Raine w serialu "Diabelska godzina". Fot. materiał prasowy

W zbiorowej świadomości kulturowej 3:33 uchodzi za godzinę diabła, czarownic, duchów i innych istot, którym w folklorze przypisywano same nieszczęścia. Pracowniczka socjalna Lucy Chambers każdej nocy budzi się o wspomnianej porze, doświadczając strasznych wizji, które rujnują jej życie. Na domiar złego jej syn nie wykazuje żadnych emocji, a matka rozmawia z kimś, kogo nie ma w pokoju. Pewnego dnia bohaterka trafia na szkockiego przestępcę, Gideon Shepherd, który twierdzi, że jest podróżnikiem w czasie.

W liczącym dotąd dwa sezony serialu "Diabelska godzina" Tom Moran ("Tajne źródło") traktuje nadprzyrodzone elementy świata przedstawionego i motyw pętli czasu jako pretekst do rozmowy o tym, co z ludźmi robią traumatyczne przeżycia.

Upiorne zewnętrze brytyjskiego dramatu nie poraża tak, jak jego psychologiczna głębia ukryta między linijkami scenariusza i w znakomitej grze Jessiki Raine ("Z pamiętnika położnej") oraz Petera Capaldiego ("Doktor Who"), który poniekąd przywodzi na myśl Hannibala Lectera w wykonaniu Anthony'ego Hopkinsa ("Milczenie owiec").

Gdzie obejrzeć? Prime Video

3. Servant

Rupert Grint i Toby Kebbell w serialu "Servant". Fot. materiał prasowy

Dorothy i Sean tracą dziecko w wyniku śmierci łóżeczkowej. Aby poradzić sobie ze stratą pociechy, małżeństwo, idąc za radą nielicencjonowanego terapeuty, kupuje realistyczną lalkę niemowlaka. Żona, która w wyniku emocji przeszła załamanie psychotyczne, zaczyna traktować przedmiot jak swojego prawdziwego syna imieniem Jericho. Chwilę później do domu państwa Turnerów wprowadza się niania, Leanne Grayson, a wraz z nią tajemnicza energia.

"Servant" Tony'ego Basgallopa ("Konsultant") nie przeraża w sposób typowy dla kina grozy, natomiast może wywołać w widzach niepokój, który zakrawa o dziwaczne, pozbawione racjonalnych wyjaśnień doznania. Montaż powoli budujący suspens, chłodne oświetlenie, scenariusz bez nadmiaru ekspozycji i naturalna gra aktorska głównej obsady czynią z tego thrillera perłę schowaną pod grubą warstwą mułu... a raczej streamingu.

Na małym ekranie oglądamy m.in. Lauren Ambrose ("Sześć stóp pod ziemią"), Toby'ego Kebbella ("Czarne lustro"), Nell Tiger Free ("Omen: Początek"), Ruperta Grinta (Ron Weasley z filmowej serii "Harry Potter") i Tony'ego Revoloriego ("Grand Budapest Hotel").