Sam Reid jako Lestat w serialu "Wampir Lestat"
Sam Reid wraca w nowym zwiastunie serialu "Wampir Lestat". Padła data premiery 3. sezonu "Wywiadu z wampirem"

W trzecim sezonie "Wywiad z wampirem" przeistoczy się w serial "Wampir Lestat", który będzie adaptacją drugiego tomu kultowej serii książek Anne Rice. Pomijana w sezonie najważniejszych nagród telewizyjnych produkcja przesunie granice jeszcze dalej. Mamy zwiastun i datę premiery. Sam Reid już jest uznawany za lepszego krwiopijcę niż Tom Cruise.

Reklama.
SUV-y Forda z rocznika 2026. Już od 87 600 zł
REKLAMA

"Wywiad z wampirem" jest jednym z najbardziej niedocenianych seriali, jakie lecą w telewizji. Pierwsze sezony adaptacji Anne Rice, w której XVIII-wieczną Luizjanę zastąpiono Nowym Orleanem lat 10. XX wieku, skupia się na rozmowie Louisa de Pointe du Laca z dziennikarzem Danielem Molloyem. Nieśmiertelny mężczyzna opowiada mu historię swojej przemiany w krwiopijcę, a także burzliwej relacji z Lestatem de Lioncourt i wampirzycą Claudią, która wiecznie miała twarz dziecka.

Od 2022 roku tytuł stacji telewizyjnej AMC – co było zresztą do przewidzenia – jest porównywany z filmem "Wywiad z wampirem" Neila Jordana, w którym główne role odegrali Tom Cruise ("Digger") i Brad Pitt ("Podziemny krąg").

Jacob Anderson ("Gra o tron") oraz Sam Reid ("The Newsreader") uczynili z Louisa i Lestata postaci z krwi i kości, badając każdy zakamarek ich skomplikowanej więzi. Ponadto telewizyjny format dał więcej miejsca wszelkim niuansom, których brakowało adaptacji z 1994 roku. Serial kusi nieoczywistą narracją, znakomitym aktorstwem, a także magiczną, niekiedy powiewającą grozą produkcją (m.in. kostiumami i scenografią).

"Wampir Lestat" nadchodzi. 3. sezon "Wywiadu z wampirem" ma nowy zwiastun i datę premiery

W trzecim sezonie "Wywiadu z wampirem" scenarzyści pochylili się nad drugą częścią "Kroniki wampirów" pióra Anne Rice. W XXI wieku charyzmatyczny Lestat de Lioncourt jest gwiazdą rocka and rolla z prawdziwego zdarzenia. Biega po scenie z gołym torsem, trafia na pierwsze strony gazet, a swoim sposobem bycia jednych pociąga, drugich gorszy. Nowe odcinku pokażą, jak krwiopijca wyrusza w głośną trasę koncertową i radzi sobie z demonami – a raczej muzami – z przeszłości.

Inni muszą więc zmierzyć się z jego potęgą w obliczu Wielkiej Konwersji, czyli nienaturalnego wzrostu populacji wampirów. Historia opowiedziana poprzez oryginalne utwory muzyczne, śledząca drogę Lestata na szczyt i bolesny upadek w pogoni za sławą" – czytamy w oficjalnym opisie "Wampira Lestata".

Premiera kontynuacji odbędzie się na kanale AMC tego samego dnia, co w Stanach Zjednoczonych. W kalendarzach zapiszcie datę 8 czerwca. "Kolejne odcinki będą emitowane co tydzień w poniedziałki od godz. 3 do godz. 22" – zaznaczyli twórcy. Zwiastun serialu zapowiada ostrą jazdę bez trzymanki przy akompaniamencie gitary elektrycznej.

Na mały ekranie zobaczymy zarówno Sama Reida, jak i Jacoba Andersona. Assad Zaman ("Hotel Portofino") ponownie wcieli się w wampira Armanda, a Eric Bogosian ("Rozmowy radiowe") znów zagra Daniela Molloya. Delainey Hayles ("Za blisko") powróci jako zbuntowana Claudia, ale najpewniej ujrzymy ją w retrospekcjach. W matkę głównego bohatera, Gabriellę de Lioncourt, wcieli się Jennifer Ehle, odtwórczyni Elizabeth Bennet w serialu "Duma i uprzedzenie" z lat 90.