Anna Torv i Sam Reid w serialu "The Newsreader"
Australijski serial "The Newsreader" pokazuje kulisy newsroomu lat 80. Ma świetne aktorstwo i trzymający w napięciu scenariusz Fot. materiał prasowy

W bibliotece Netflixa ukrył się australijski serial, którego aż szkoda przeoczyć. "The Newsreader" zabiera widzów w podróż do kolorowych lat 80. i rozkwitu telewizji komercyjnej, w angażujący sposób pokazując presję związaną z kręceniem programów informacyjnych na żywo. Spodziewajcie się dobrego scenariusza i jeszcze lepszego aktorstwa.

Mało która produkcja telewizyjna i streamingowa może pochwalić się samymi pozytywnymi recenzjami w agregatorze Rotten Tomatoes. Przy tytule "The Newsreader" widnieje grafika świeżego pomidora i wielki napis "100 proc.". Jak napisała Hannah J Davies na łamach brytyjskiego dziennika "The Guardian", "gdyby ten australijski serial powstał w Stanach Zjednoczonych, byłby absolutnym hitem".

"The Newsreader" sprawi, że nie oderwiecie się od małego ekranu – jego fabuła jest gęsta od napięcia i tłumionych emocji, które znajdują ujście w najmniej oczekiwanych momentach.

"The Newsreader" na Netflix. O czym jest niedoceniony serial prosto z Australii?

Melbourne, rok 1986. Dale Jennings dopiero zaczyna karierę w medialnej branży. Młody reporter już na starcie ma pod górkę – musi współpracować z kapryśną prezenterką wiadomości Helen Norville, której udało się dotrzeć na sam szczyt pomimo wszechobecnej w tym zawodzie mizoginii. Burzliwa relacja dziennikarzy przeradza się wkrótce w coś więcej. Osobiste problemy bohaterów "The Newsreader" rozgrywają się na tle historycznych wydarzeń, które sprawnie wymieszano z fikcją.

W podzielonym na trzy sezony dramacie Michael Lucas ("Offspring") odsłania przed widzami kulisy pracy newsroomu, gdzie liczy się czas, a umiejętność radzenia sobie ze stresem jest na miarę złota. "The Newsreader" to wciągająca i równie irytująca przygoda po realiach "ejtisowych" mediów, które nie miały dla nikogo litości. Serial aż prosi się o tablicę ostrzegawczą: "tylko dla ludzi o mocnych nerwach".

Jako Helen Norville obsadzono Annę Torv, gwiazdę rewelacyjnego kryminału "Mindhunter" i odtwórczynię roli Tess Servopoulos w pierwszym rozdziale "The Last of Us". Sam Reid, który zachwyca jako Lestat de Lioncourt w serialowym "Wywiadzie z wampirem", zagrał w australijskiej produkcji protagonistę.

W obsadzie "The Newsreadera" znaleźli się też m.in. William McInnes ("Agenci NCIS: Sydney"), Philippa Northeast ("Terytorium"), Chai Hansen ("Morderczy żywioł"), Robert Taylor ("Przed burzą"), Michelle Davidson ("Goldstone") i Marg Downey ("Królowa potępionych").

"Scenariusz też jest świetny! Podoba mi się fakt, że akcja rozgrywa się w epoce, w której mogliśmy usłyszeć tak wiele znanych nam wszystkim wiadomości: katastrofa Challengera, Czarnobyl czy porwanie dziecka Lindy Chamberlain przez dingo" – zauważyła Hayley Campbell w recenzji na portalu BBC.

Krytycy chwalą Lucasa za to, że jego dzieło nie wpadło w pułapkę, jaką jest próba dostosowania dawnych realiów danego środowiska do ich współczesnego odpowiednika. "'The Newsreader” jest bardziej kameralny niż przesadny 'The Morning Show' czy świętoszkowaty 'Newsroom'. I znacznie przyjemniejszy" – skwitował Pat Stacey z dziennika "The Irish Independent"