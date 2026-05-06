Mało który serial młodzieżowy potrafi tak skutecznie zmylić widza. "Przewodnik po zbrodni według grzecznej dziewczynki" wraca z 2. sezonem – mamy już zwiastun i datę premiery – a przy okazji przypomina, że to jeden z najbardziej niedocenionych kryminałów ostatnich lat. I zdecydowanie nie jest to produkcja tylko dla nastolatków.

Serial "Przewodnik po zbrodni według grzecznej dziewczynki" oparty na bestsellerowej serii książek Holly Jackson, zadebiutował latem 2024 roku i szybko skusił widzów Netflixa i BBC. Brytyjska produkcja trafiła na 1. miejsce globalnego zestawienia TOP 10 seriali anglojęzycznych giganta streamingu. Na Rotten Tomatoes pierwszy sezon ma aż 83 procent pozytywnych recenzji od krytyków.

Kryminał whodunit opowiada o Pippie Fitz-Amobi (Emma Myers z "Wednesday"), ambitnej licealistce z miasteczka Little Kilton, która postanawia rozwiązać sprawę morderstwa sprzed lat, ignorując oficjalną wersję wydarzeń. Towarzyszy jej Ravi Singh (Zain Iqbal), a ich detektywistyczno-partnerski duet szybko staje się jednym z najmocniejszych punktów serii.

Choć na pierwszy rzut oka to klasyczny serial young adult, "Przewodnik po zbrodni według grzecznej dziewczynki" jest mroczniejszy, bardziej emocjonalny i znacznie dojrzalszy, niż sugerowałaby szkolna sceneria. Twórcy nie unikają trudnych tematów – od rasizmu i molestowania, przez manipulację i przemoc, po moralne konsekwencje dochodzenia do prawdy. To kryminał z krwi i kości, tyle że opowiedziany z perspektywy nastoletniej bohaterki.

2. sezon "Przewodnika po zbrodni według grzecznej dziewczynki" z pierwszym zwiastunem. Ma być mroczniej

Drugi sezon "Przewodnika po zbrodni według grzecznej dziewczynki", który będzie liczył sześć odcinków, bazuje na drugiej części książkowej serii zatytułowanej "Grzeczna dziewczynka, zepsuta krew". Tym razem za scenariusz odpowiada nie tylko showrunnerka Poppy Cogan, ale też sama pisarka Holly Jackson, która dołączyła do zespołu kreatywnego. Jak zapowiada, nowy sezon ma być "większy i mroczniejszy", a emocjonalna stawka – znacznie wyższa, co sugeruje zresztą pierwszy zwiastun.

Fabuła zaczyna się w momencie, gdy Pip próbuje poradzić sobie z konsekwencjami swojego poprzedniego śledztwa. Dziewczyna chce trzymać się z dala od kolejnych spraw, ale rzeczywistość jest nieubłagana. Gdy znika Jamie Reynolds, kluczowy świadek w procesie, Pip zostaje zmuszona do działania. Rozpoczyna się wyścig z czasem, który prowadzi ją w coraz bardziej niebezpieczne rejony i zmusza do kwestionowania własnych zasad.

Do obsady wracają znane twarze, ale pojawią się też nowe postaci, które namieszają w Little Kilton. Wśród nich są m.in. Misia Butler jako tajemniczy Stanley Forbes, Eden H. Davies jako zaginiony Jamie oraz Jack Rowan jako Charlie Green – nowy sąsiad Pip, który zostaje wciągnięty w sam środek intrygi.

Kiedy premiera 2. sezonu "Przewodnika po zbrodni według grzecznej dziewczynki"?