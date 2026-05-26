Sandra Drzymalska przechodzi spektakularną metamorfozę i wciela się w jedną z największych ikon polskiej muzyki. Do sieci trafił pierwszy zwiastun filmu "Violetta Villas", a twórcy pokazali go nieprzypadkowo w Dzień Matki W zapowiedzi słyszymy jeden z najbardziej poruszających utworów w repertuarze artystki.

Pierwszy zwiastun filmu "Violetta Villas" trwa zaledwie pół minuty, ale przyciąga klimatem. Twórcy postawili na prostą formę – w zapowiedzi widzimy wyłącznie Sandrę Drzymalską, która jako Violetta Villas wykonuje na scenie kultowy utwór "Do ciebie, mamo", znany również jako "List do matki". Słyszymy natomiast charakterystyczny wokal samej Villas.

Drzymalska nie tylko do złudzenia przypomina legendarną gwiazdę, ale świetnie oddaje także sceniczną ekspresję i charakterystyczne gesty diwy. Już po tej krótkiej zapowiedzi widać, że twórcy mocno postawili na uchwycenie niepodrabialnego stylu Villas, która przez lata pozostawała jedną z najbardziej charyzmatycznych postaci polskiej sceny muzycznej.

Sam wybór piosenki nie jest przypadkowy. "Do ciebie, mamo" od dekad uznawane jest za jeden z najlepszych utworów w repertuarze Villas, a jednocześnie jedną z najczęściej wybieranych piosenek na Dzień Matki.

Kompozycja powstała na początku lat 60. specjalnie dla wokalistki – muzykę stworzył Adam Skorupka, a słowa napisali Mirosław Łebkowski i Stanisław Werner. Gdy Villas śpiewała słowa: "Mamo nie myśl, że się skarżę, żal mi tylko marzeń, dziecięcych dni, moich dni…" publiczność reagowała owacjami. Do dziś to jedna z najbardziej poruszających piosenek w historii polskiej muzyki rozrywkowej.

– Utwór "Do Ciebie Mamo" to piękna pieśń o tęsknocie do czasów, które minęły a tkwią w naszej pamięci, jako najpiękniejsze chwile do których wracamy z rozrzewnieniem. Mało kto w trakcie słuchania utworu nie poczuje takiej wewnętrznej tęsknoty niezależnie, czy to kobieta, czy mężczyzna. Ja również do takich osób należę – mówi w informacji prasowej Krzysztof Gospodarek, syn Viletty Villas i koproducent filmu.

"Violetta Villas" ma opowiedzieć historię najsłynniejszej polskiej divy muzycznej z perspektywy jej syna. Twórcy podkreślają, że zależy im na pokazaniu Villas nie tylko jako ikony sceny, ale również kobiety uwikłanej w skomplikowane relacje rodzinne, samotność i cenę sławy. Warto przypomnieć, że to właśnie syn Violetty Villas ujawniał prawdę o matce, m.in. w głośnej książce Justyny Kopińskiej.

"To historia najsłynniejszej w historii polskiej divy muzycznej, którą talent i pasja wyniosły na największe sceny Paryża i Las Vegas, opowiedziana z perspektywy jej syna – mimowolnego świadka narodzin i upadku gwiazdy. Walcząc o miłość matki, przegrywa z jej uzależnieniem od wolności, kariery i leków. Paradoksalnie odrzucenie staje się jego ocaleniem" – brzmi oficjalny opis filmu.

Za reżyserię odpowiada Karolina Bielawska, autorka nagradzanego dokumentu"„Mów mi Marianna", wyróżnianego m.in. na festiwalach w Locarno i Lizbonie. Bielawska współtworzyła również scenariusz razem z Małgorzatą Gospodarek. Za imponującą charakteryzację Drzymalskiej odpowiadają z kolei nominowani w tym roku do Oscara za "Brzydką siostrę" Anne Cathrine Sauerberg i Thomas Foldberg.