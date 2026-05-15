"Nasza rewolucja" opowie o małżeństwie Kuroniów Fot. materiały prasowe

"Nasza rewolucja" będzie jedną najgłośniejszych polskich premier nadchodzących miesięcy. Film inspirowany życiem Grażyny i Jacka Kuroniów opowie nie tylko o działalności opozycyjnej w czasach PRL-u, ale przede wszystkim o wielkiej miłości, która musiała przetrwać polityczne represje, więzienie i dramat stanu wojennego. Pierwszy teaser produkcji właśnie pokazał Filmweb.

Za kamerą stanął Piotr Domalewski, twórca takich filmów jak "Cicha noc", "Hiacynt" Netflixa czy nagrodzeni na Festiwalu Filmowym w Gdyni "Ministranci". Tym razem reżyser sięga po historię inspirowaną losami jednego z najważniejszych małżeństw w najnowszej historii Polski: Grażyny i Jacka Kuroniów. Twórcy podkreślają jednak, że nie będzie to klasyczna biografia polityczna, lecz emocjonalna opowieść o relacji dwojga ludzi, których uczucie stało się fundamentem wspólnej walki o wolność.

O czym jest "Nasza rewolucja"? To film o Jacka Kuroniu i Grażyny Kuroń

"'Nasza rewolucja' to historia miłości silniejszej niż strach, represje i polityczna przemoc. To opowieść o dwojgu ludziach, którzy wierzyli, że razem mogą zmieniać świat – i którzy tę wiarę potrafili przekuć w działanie. On – charyzmatyczny, bezkompromisowy, gotowy zapłacić najwyższą cenę za swoje przekonania. Ona – odważna, pełna ciepła i determinacji, cicha siła stojąca u podstaw wspólnej walki. Ich uczucie jest jej sercem i motorem" – czytamy w informacji prasowej filmu, którego pierwszy teaser udostępnił Filmweb.

W tle relacji Jacka Kuronia i Grażyny Kuroń rozgrywają się jedne z najważniejszych wydarzeń powojennej historii Polski – protesty robotnicze, narodziny demokratycznej opozycji, działalność Komitetu Obrony Robotników, inwigilacja i stan wojenny.

"Kamera prowadzi widza od intymnych chwil domowego życia po momenty historycznej próby, w których prywatność ustępuje miejsca odpowiedzialności za innych. Mieszkanie bohaterów staje się przestrzenią konspiracji, a codzienność – nieustannym wyborem między bezpieczeństwem a solidarnością" – dodają twórcy.

Film pokazuje, jak wielka idea splata się z intymnością i jak życie prywatne staje się częścią historii. To poruszający portret dwojga ludzi, którzy udowodnili, że miłość może być aktem odwagi i że bywa siłą zdolną zmieniać bieg wydarzeń. O filmie "Nasza rewolucja" materiały prasowe

– "Nasza rewolucja" to przede wszystkim opowieść o wielkiej miłości – takiej, która daje siłę, by przetrwać najtrudniejsze momenty i nie stracić wiary w drugiego człowieka. Jednocześnie jest to historia ludzi głęboko przekonanych, że wolność i godność należą się każdemu, niezależnie od czasów, w których przyszło mu żyć. Wierzę, że opowiadamy o tych wartościach w sposób emocjonalny, bliski i uniwersalny dla współczesnego widza – mówił, cytowany przez Filmweb, producent filmu, Robert Kijak.

Magdalena Popławska i Arkadiusz Jakubik jako Grażyna i Jacek Kuroniowie

