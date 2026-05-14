"Ojczyzna" to najnowszy film Pawła Pawlikowskiego, laureata Oscara za "Idę" i twórcy "Zimnej wojny". Czarno-biały dramat został zakwalifikowany do Konkursu Głównego 79. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes, gdzie powalczy o Złotą Palmę. Bohaterem filmu jest wybitny niemiecki pisarz i laureat Literackiej Nagrody Nobla Thomas Mann. Znamy już datę polskiej premiery kinowej "Ojczyzny".

Poprzedni film reżysera, "Zimna wojna", odniósł ogromny sukces zarówno w Polsce, jak i za granicą. Produkcja zdobyła 52 nagrody i aż 126 nominacji, w tym trzy nominacje do Oscara: za najlepszy film międzynarodowy, reżyserię oraz zdjęcia. Pawlikowski zdobył również Złotą Palmę za reżyserię. W polskich kinach czarno-biały dramat z Joanną Kulig i Tomaszem Kotem obejrzało ponad milion widzów.

Najnowsze dzieło Pawlikowskiego, "Ojczyzna ("Fatherland"), znalazło się w Konkursie Głównym i również powalczy o Złotą Palmę. To pierwsza fabuła polskiego twórcy od czasu "Zimnej wojny" – i zarazem jego powrót w Cannes po ośmiu latach przerwy.

W "Ojczyźnie", podobnie jak w "Idzie" i "Zimnej wojnie", reżyser wraca do tematów tożsamości, rodzinnych relacji, winy i miłości, osadzając historię w realiach powojennej Europy.

Główne role zagrali nominowana do Oscara Sandra Hüller, znana m.in. ze "Strefy interesów", "Anatomii upadku" i "Projektu Hail Mary", oraz Hanns Zischler ("Monachium). Scenariusz "Ojczyzny" napisali Paweł Pawlikowski i Henk Handloegten. Do realizacji filmu reżyser ponownie zaprosił swój wieloletni zespół twórczy – nominowanego do Oscara operatora Łukasza Żala ("Hamnet"), kostiumografkę Aleksandrę Staszko ("Ministranci") oraz scenografów Katarzynę Sobańską i Marcela Sławińskiego ("Lalka").

Film opowiada o relacji laureata literackiego Nobla Thomasa Manna i jego córki Eriki Mann – aktorki i pisarki. Akcja rozgrywa się w szczytowym okresie zimnej wojny. Bohaterowie przemierzają zrujnowane Niemcy czarnym Buickiem, podróżując z Frankfurtu znajdującego się pod kontrolą amerykańską do radzieckiego Weimaru. Dla Manna jest to pierwsza podróż do ojczyzny od czasu emigracji do Stanów Zjednoczonych podczas wojny.

Producentami filmu są Mario Gianani i Lorenzo Mieli (OUR Films), Ewa Puszczyńska (Extreme Emotions), Jeanne Tremsal i Edward Berger (Nine Hours), Dimitri Rassam (Chapter 2) oraz Lorenzo Gangarossa (Circle One). Po polskiej stronie koproducentami zostały Canal+ Polska, Wytwórnia Filmów Fabularnych we Wrocławiu, Dolnośląskie Centrum Filmowe oraz Instytucja Filmowa Silesia-Film. Produkcję wsparł również Polski Instytut Sztuki Filmowej oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

