Gdzie obejrzeć na VOD film "Projekt Hail Mary" z Ryanem Goslingiem? Fot. materiał prasowy

"Projekt Hail Mary" z Ryanem Goslingiem jest kinowym widowiskiem na miarę filmu "Interstellar" Christophera Nolana. Adaptacja powieści Andy'ego Weira to wizualnie piękna opowieść o przetrwaniu i przyjaźni ponad gatunkowymi podziałami, która w ostatniej godzinie zamienia się w istny wyścig z czasem. Hit sci-fi obejrzymy już w domu.

"Projekt Hail Mary" w reżyserii Phila Lorda i Christophera Millera – duetu odpowiedzialnego za komedię "22 Jump Street" i nadchodzącą animację "Spider-Man: Beyond the Spider-Verse" – zarobił w kasach biletowych na całym świecie aż 655,7 mln dolarów (przy budżecie wynoszącym około 200 mln USD). Film na podstawie książki pióra Andy'ego Weira już okrzyknięto jedną z najlepszych produkcji 2026 roku, która nie dość, że trzyma w napięciu i zachwyca warstwą wizualną, to porusza czułą strunę w sercach widzów.

Ryland Grace jest nauczycielem nauk ścisłych, który pewnego dnia budzi się na statku kosmicznym, nie mając bladego pojęcia, kim jest i czemu znajduje się tak daleko od domu. Astronauta powoli odzyskuje wspomnienia, z każdą godziną coraz lepiej rozumiejąc swoje położenie. Musi ocalić Ziemię przed zagładą i rozpracować, dlaczego Słońce umiera. Samotny mężczyzna nieoczekiwanie poznaje istotę, która odmieni jego dotychczasowe spojrzenie na życie i ludzkość.

Film z gatunku science fiction pomysłowo połączył efekty praktyczne z CGI, ożywiając kosmitę imieniem Rocky dzięki pięcioramiennej marionetce obsługiwanej przez nowojorskiego lalkarza Jamesa Ortiza.

– W całym tym procesie podobało mi się to, że Phil i Chris (...) nie traktowali mnie jak hydraulika, którego wezwano, żeby naprawił jedną konkretną rzecz. Za każdym razem pytali się mnie: "Jak myślisz, czy Rocky tak by postąpił?". A ja im mówiłam, co dokładnie czułby w danej sytuacji Rocky – mówił aktor, cytowany przez amerykański tygodnik rozrywkowy "Variety".

W roli astronauty cierpiącego na amnezję obsadzono Ryana Goslinga, kanadyjskiego aktora znanego najlepiej z ról w "Blade Runnerze 2049" Denisa Villeneuve'a, "Barbie" Grety Gerwig i "La La Land" Damiena Chazelle'a. W przełożoną Rylanda, Evę Stratt, wcieliła się Sandra Hüller, gwiazda "Strefy interesów" Jonathana Glazera oraz "Anatomii upadku" Justine Triet. W obsadzie adaptacji znaleźli się też Lionel Boyce ("The Bear"), Ken Leung ("Branża"), Milana Vayntrub ("Tacy jesteśmy") i Priya Kansara ("Bękart z piekła rodem").

"Projekt Hail Mary" trafił do oferty serwisów z usługą "na życzenie". Produkcja jest dostępna m.in. na platformach Prime Video, Player i Rakuten TV.