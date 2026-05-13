Paweł Pawlikowski
Paweł Pawslikowski ma szansę na drugą Zlotą Palmę Fot. Shutterstock / edycja: naTemat

We wtorek ruszył 79. Festiwal Filmowy w Cannes, a w tegorocznej edycji nie zabraknie mocnych polskich akcentów. O Złotą Palmę powalczy Paweł Pawlikowski, który po ośmiu latach wraca do Konkursu Głównego z filmem "Ojczyzna". Na prestiżową nagrodę mają także szansę współprodukowane przez Macieja Musiała "Historie równoległe", inspirowane legendarnym "Dekalogiem" Krzysztofa Kieślowskiego. A to nie wszystko.

Reklama.
Wyjątkowe rabaty z okazji Dnia Mamy. Sprawdź!
REKLAMA

Wśród twórców walczących o Złotą Palmę na Festiwalu Filmowym w Cannes znalazły się jedne z najważniejszych nazwisk współczesnego kina, w tym Pedro Almodóvar, Asghar Farhad, Andriej Zwiagincew i Hirokazu Koreeda. W przeciwieństwie do ubiegłego roku, zdominowanego przez hollywoodzkie premiery, tym razem w Konkursie Głównym znalazł się tylko jeden amerykański twórcaIra Sachs z filmem "The Man I Love".

Paweł Pawlikowski w Cannes powalczy o Złotą Palmę. Wraca na festiwal z "Ojczyzną"

Najgłośniejszą informacją dla polskich widzów jest powrót Pawła Pawlikowskiego, twórcy "Idy" – pierwszego polskiego laureata Oscara w kategorii filmu międzynarodowego. Jego najnowsze dzieło "Ojczyzna ("Fatherland") znalazło się w Konkursie Głównym i powalczy o Złotą Palmę. To pierwsza fabuła polskiego twórcy od czasu "Zimnej wojny" – i zarazem jego powrót w Cannes po ośmiu latach przerwy. W 2018 roku Pawlikowski zdobył Złotą Palmę dla najlepszego reżysera.

"Ojczyzna" opowiada o relacji między Thomasem Mannem (Hanns Zischler z "Monachium"), laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, a jego córką Eriką (Sandra Hüller ze "Strefy interesów" i "Projektu Hail Mary") – aktorką i pisarką.

logo
Fot, materiały prasowe

Akcja rozgrywa się w szczytowym okresie zimnej wojny. Ojciec i córka wyruszają w emocjonalną podróż czarnym Buickiem przez zrujnowane Niemcy – z Frankfurtu pod kontrolą amerykańską do Weimaru pod wpływem sowieckim. Po raz pierwszy od wojny Mann wraca do swojej ojczyzny, po tym jak podjął wcześniej trudną decyzję o emigracji do Stanów Zjednoczonych.

Scenariusz "Ojczyzny" napisali Paweł Pawlikowski i Henk Handloegten. Do realizacji filmu reżyser ponownie zaprosił swój wieloletni zespół twórczy – nominowanego do Oscara operatora Łukasza Żala ("Hamnet"), kostiumografkę Aleksandrę Staszko ("Ministranci") oraz scenografów Katarzynę Sobańską i Marcela Sławińskiego ("Lalka"). Film wejdzie do polskich kin 19 czerwca.

Maciej Musiał też zabłyśnie w Cannes. "Historie równoległe" są inspirowane "Dekalogiem" Kieślowskiego

Równolegle sukces odniósł projekt Macieja Musiała. Aktor – w roli producenta wykonawczego – stoi za międzynarodową inicjatywą inspirowaną słynnym "Dekalogiem" Krzysztofa Kieślowskiego. Pierwszym efektem jest film "Parallel Tales" ("Historie równoległe") w reżyserii irańskiego reżysera Asghara Farhadiego, którego "Rozstanie" i "Klient" zostały nagrodzone Oscarami. On także zawalczy w Cannes o Złotą Palmę.

Koprodukcja Francji, Włoch, Belgii i USA jest reinterpretacją "Krótkiego filmu o miłości", przeniesioną do współczesnego Paryża. W obsadzie znalazły się najwieksze gwiazdy francuskiego kina: Catherine Deneuve, Isabelle Huppert czy Vincent Cassel. Musiał planuje aż dziesięć filmów, każdy inspirowany inną częścią "Dekalogu". W projekt jest zaangażowany również Krzysztof Piesiewicz, współscenarzysta filmów Kieślowskiego.

Dalsza część artykułu poniżej.

Zobacz także

logo
Polacy wybrali najlepszy polski film wszech czasów. Po 24 latach wraca do kin
logo
Maciej Musiał robi "Dekalog" Kieślowskiego na nowo. Ambicje 31-latek ma ogromne
logo
Najlepsze polskie filmy na Netfliksie. 3 tytuły, które powinien znać każdy
logo
5 świetnych polskich filmów, które przeszły bez echa. Aż żal, że tak mało osób je zna

Na Festiwalu w Cannes 2026 są też mniejsze polskie akcenty. W programie Tygodnia Krytyki znalazła się polsko-francuska produkcja "Flesh and Fuel" w reżyserii Pierre'a Le Galla. Film kręcono m.in. w Warszawie, a w obsadzie pojawił się nagrodzony Orłem za "Białą odwagę" Julian Świeżewski. Polski ślad będzie widoczny także w sekcji "Un Certain Regard". Zaprezentowany tam zostanie film "The Meltdown" chilijskiej reżyserki Manueli Martelli, z Jakubem Gierszałem ("Najlepszy") w jednej z kluczowych ról.

Kiedy Festiwal w Cannes 2026?

Rozpoczęty we wtorek Festiwal Filmowy Cannes 2026 potrwa do 23 maja. Na czele tegorocznego jury Konkursu Głównego stanął południowokoreański reżyser Park Chan-wook, twórca kultowego "Oldboya", "Służącej" czy "Bez wyjścia".

W składzie znaleźli się także chilijski reżyser Diego Céspedes, iworyjski aktor Isaach de Bankolé oraz irlandzko-szkocki scenarzysta Paul Laverty. Festiwalowe produkcje oceniać będą również amerykańska aktorka Demi Moore, etiopsko-irlandzka aktorka Ruth Negga i szwedzki aktor Stellan Skarsgård, który w tym roku był nominowany do Oscara za "Wartość sentymentalną". Jury uzupełniają belgijska reżyserka Laura Wandel oraz chińska reżyserka Chloé Zhao, laureatka Oscara za "Nomadland", twórczyni "Hamneta".