We wtorek ruszył 79. Festiwal Filmowy w Cannes, a w tegorocznej edycji nie zabraknie mocnych polskich akcentów. O Złotą Palmę powalczy Paweł Pawlikowski, który po ośmiu latach wraca do Konkursu Głównego z filmem "Ojczyzna". Na prestiżową nagrodę mają także szansę współprodukowane przez Macieja Musiała "Historie równoległe", inspirowane legendarnym "Dekalogiem" Krzysztofa Kieślowskiego. A to nie wszystko.

Wśród twórców walczących o Złotą Palmę na Festiwalu Filmowym w Cannes znalazły się jedne z najważniejszych nazwisk współczesnego kina, w tym Pedro Almodóvar, Asghar Farhad, Andriej Zwiagincew i Hirokazu Koreeda. W przeciwieństwie do ubiegłego roku, zdominowanego przez hollywoodzkie premiery, tym razem w Konkursie Głównym znalazł się tylko jeden amerykański twórca – Ira Sachs z filmem "The Man I Love".

Najgłośniejszą informacją dla polskich widzów jest powrót Pawła Pawlikowskiego, twórcy "Idy" – pierwszego polskiego laureata Oscara w kategorii filmu międzynarodowego. Jego najnowsze dzieło "Ojczyzna ("Fatherland") znalazło się w Konkursie Głównym i powalczy o Złotą Palmę. To pierwsza fabuła polskiego twórcy od czasu "Zimnej wojny" – i zarazem jego powrót w Cannes po ośmiu latach przerwy. W 2018 roku Pawlikowski zdobył Złotą Palmę dla najlepszego reżysera.

"Ojczyzna" opowiada o relacji między Thomasem Mannem (Hanns Zischler z "Monachium"), laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, a jego córką Eriką (Sandra Hüller ze "Strefy interesów" i "Projektu Hail Mary") – aktorką i pisarką.

Akcja rozgrywa się w szczytowym okresie zimnej wojny. Ojciec i córka wyruszają w emocjonalną podróż czarnym Buickiem przez zrujnowane Niemcy – z Frankfurtu pod kontrolą amerykańską do Weimaru pod wpływem sowieckim. Po raz pierwszy od wojny Mann wraca do swojej ojczyzny, po tym jak podjął wcześniej trudną decyzję o emigracji do Stanów Zjednoczonych.

Scenariusz "Ojczyzny" napisali Paweł Pawlikowski i Henk Handloegten. Do realizacji filmu reżyser ponownie zaprosił swój wieloletni zespół twórczy – nominowanego do Oscara operatora Łukasza Żala ("Hamnet"), kostiumografkę Aleksandrę Staszko ("Ministranci") oraz scenografów Katarzynę Sobańską i Marcela Sławińskiego ("Lalka"). Film wejdzie do polskich kin 19 czerwca.

Równolegle sukces odniósł projekt Macieja Musiała. Aktor – w roli producenta wykonawczego – stoi za międzynarodową inicjatywą inspirowaną słynnym "Dekalogiem" Krzysztofa Kieślowskiego. Pierwszym efektem jest film "Parallel Tales" ("Historie równoległe") w reżyserii irańskiego reżysera Asghara Farhadiego, którego "Rozstanie" i "Klient" zostały nagrodzone Oscarami. On także zawalczy w Cannes o Złotą Palmę.

Koprodukcja Francji, Włoch, Belgii i USA jest reinterpretacją "Krótkiego filmu o miłości", przeniesioną do współczesnego Paryża. W obsadzie znalazły się najwieksze gwiazdy francuskiego kina: Catherine Deneuve, Isabelle Huppert czy Vincent Cassel. Musiał planuje aż dziesięć filmów, każdy inspirowany inną częścią "Dekalogu". W projekt jest zaangażowany również Krzysztof Piesiewicz, współscenarzysta filmów Kieślowskiego.

Na Festiwalu w Cannes 2026 są też mniejsze polskie akcenty. W programie Tygodnia Krytyki znalazła się polsko-francuska produkcja "Flesh and Fuel" w reżyserii Pierre'a Le Galla. Film kręcono m.in. w Warszawie, a w obsadzie pojawił się nagrodzony Orłem za "Białą odwagę" Julian Świeżewski. Polski ślad będzie widoczny także w sekcji "Un Certain Regard". Zaprezentowany tam zostanie film "The Meltdown" chilijskiej reżyserki Manueli Martelli, z Jakubem Gierszałem ("Najlepszy") w jednej z kluczowych ról.

Kiedy Festiwal w Cannes 2026?

Rozpoczęty we wtorek Festiwal Filmowy Cannes 2026 potrwa do 23 maja. Na czele tegorocznego jury Konkursu Głównego stanął południowokoreański reżyser Park Chan-wook, twórca kultowego "Oldboya", "Służącej" czy "Bez wyjścia".