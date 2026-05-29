Metallica wydaje album koncertowy nagrany w Chorzowie. Foto: Bill Raymond/Shutterstock

Każdy koncert Metalliki to gwarancja ogromnych emocji. Nie tylko w dniu wydarzenia, ale też wiele dni po nim. Teraz zespół wydał album koncertowy z zapisem chorzowskiego występu. Fani będą mogli wspominać show przez lata.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Metallica zagrała w Polsce 19 maja, ale nie pozwala nam o sobie zapomnieć. Teraz ogłosiła, że fani mogą kupić dwupłytowe wydawnictwo, które zawiera zapis jej całego występu.

Metallica na żywo w Chorzowie

Jak pisaliśmy na NaTemat, Metallica zrzuciła na swoich polskich fanów tony riffów ze swoich największych klasyków. Koncert odbył się do tego ponownie na Stadionie Śląskim w Chorzowie, gdzie zespół zagrał ostatni raz w 2008 roku.

Wrażenie robiło nie tylko brzmienie, ale też scenografia. Fani mogli usłyszeć i "Creeping Death", które wywołało drgania ziemi (dosłownie!), i rzadziej grane "Of Wolf and Man", i hity pokroju "Nothing Else Matters" czy "Enter Sandman". No i oczywiście cover zespołu Perfect, "Chcemy być sobą".

REKLAMA

Jeżeli ktoś nie pojawił się 19 maja w Chorzowie lub był na miejscu, ale chce mieć pamiątkę, może teraz odsłuchać cały koncert w ramach streamingu. Alternatywą są pliki mp3 i dwupłytowy album na CD. Wystarczy skorzystać ze strony Livemetallica, gdzie zespół od wielu lat archiwizuje i udostępnia nagrania live ze swoich tras koncertowych. Tego typu wydawnictwa uzupełniają główną część dyskografii grupy.

Metallica w Polsce pobiła rekord stadionowy

Tym razem Metallikę obejrzało na Stadionie Śląskim ok. 90 tysięcy fanów, oczywiście ubranych w wytarte jeansy i czarne koszulki z logo grupy (co bardziej zaangażowani wzięli też na wydarzenie ramoneski). Tym razem fanbase twórców "Master of Puppets" ustanowił nowy rekord frekwencji, a chorzowskie show okazało się największym wydarzeniem stadionowym w naszym kraju.

REKLAMA

Tym samym koncert może przejść do historii Polski, tak samo jak dwa występy Metalliki w 1987 r., gdy muzycy po raz pierwszy przekroczyli żelazną kurtynę i zagrali dla publiki, która żyła w bloku socjalistycznym (przed nimi zrobiło to Iron Maiden, o czym więcej dowiecie się z nowego filmu dokumentalnego "Burning Ambition").

Metallica przeżywa drugą młodość?

Fenomen Metalliki jednak zastanawia. Ostatnią ciekawą artystycznie płytę grupa nagrała w 2003 r. (nie licząc dziwacznej, ale intrygującej "Lulu", która nie jest jednak zaliczana do oficjalnej dyskografii), gdy wydała "St. Anger", miejscami ocierające się o ekstremalny metal.

REKLAMA

Ostatnie trzy "duże" albumy to próba powrotu do stylu z lat 80. i 90., ale, jak to bywa w takich przypadkach, brzmi to mało autentycznie, miejscami nudno. A mimo tego na koncerty "Mety" zawsze trudno kupić bilet. Fani wypełniają też po brzegi największe stadiony.