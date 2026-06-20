Co zobaczyć w Warszawie spoza przewodników? Fot. Shutterstock / Sebastian Gora Photo // Getty Images // montaż: naTemat

Co zrobić, gdy wpada do nas znajomy z zagranicy i chce zobaczyć Warszawę spoza przewodników turystycznych? Zebraliśmy 15 alternatywnych atrakcji, które pokażą stolicę z zupełnie innej strony – od fińskich domków w centrum, przez "warszawskie Koloseum", po najwyższy taras widokowy w Unii Europejskiej.

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Kiedy chcemy pokazać gościom Warszawę, intuicyjnie kierujemy swoje kroki ku Nowemu Światu, Staremu Miastu, Łazienkom Królewskim, Pałacowi Kultury i (od niedawna) Bulwarom Warszawskim. To absolutna klasyka, którą oczywiście warto, a nawet trzeba, zaliczyć podczas pierwszej wizyty w stolicy.

Co jednak zrobić, gdy kolega lub koleżanka wpada nad Wisłę już kolejny raz albo od tradycyjnych zabytków woli lokalny klimat i miejsca z charakterem? Przygotowaliśmy listę nieoczywistych atrakcji w Warszawie, które zaskoczą nawet ciebie.

Co zobaczyć w Warszawie? 15 nietypowych atrakcji

1. Osiedle Jazdów. Ukryta w samym centrum miasta enklawa drewnianych domków fińskich, która wygląda jak sielskie miasteczko na prowincji. Działa tu prężna kolonia artystyczno-społeczna, organizująca warsztaty, koncerty i otwarte spotkania w ogrodach. To idealne miejsce, by pokazać gościowi alternatywne, oddolne oblicze stolicy.

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2. Muzeum Neonów. Zlokalizowane w Pałacu Kultury i Nauki skupia setki pieczołowicie odrestaurowanych, powojennych reklam świetlnych. Niesamowite wrażenia wizualne i świetne zdjęcia gwarantowane.

3. Park Akcji Burza. Wyjątkowy park utworzony wokół Kopca Powstania Warszawskiego na Mokotowie, w którym historia i przyroda łączą się z architekturą. Znajdziemy w nim kładki pośród dzikiej roślinności oraz imponujące platformy widokowe. Idealne miejsce do pokazania znajomym z dziećmi.

4. Fotoplastikon Warszawski. Jeden z nielicznych wciąż działających tego typu obiektów na świecie, ukryty w podwórzu kamienicy przy Alejach Jerozolimskich. Pozwala przenieść się w czasie i zobaczyć trójwymiarowe, stare fotografie przy dźwiękach muzyki retro. Robi wrażenie nie tylko na miłośnikach vintage.

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5. Opuszczona Gazownia Warszawska. Imponujące, XIX-wieczne ceglane rotundy na Woli, nazywane "warszawskim Koloseum". Budynki można podziwiać jedynie zza ogrodzenia, bo trwają tam prace rewitalizacyjne, ale monumentalne, industrialne budowle robi piorunujące wrażenie na każdym fotografie i miłośniku urban exploration.

6. Osiedle Przyjaźń. Jeśli znajomemu z zagranicy spodobało się Osiedle Jazdów, czas na Osiedle Przyjaźń. To unikalny zespół drewnianych, kolorowych domków na Bemowie, wzniesiony w latach 50. dla radzieckich budowniczych Pałacu Kultury. Spacer tam przypomina wizytę w skandynawskiej wiosce, sielankowym kurorcie lub studencko-artystycznej komunie.

7. Muzeum Nurkowania. Kameralne, absolutnie unikalne muzeum ukryte na Woli i prowadzone przez prawdziwych pasjonatów nurkowania. Zgromadzono tu rzadkie eksponaty, w tym potężne, zabytkowe hełmy miedziane, skafandry oraz dawny sprzęt podwodny. To jedna z najbardziej niszowych i zaskakujących wystaw, jakie można znaleźć w stolicy. Idealna dla fanów dziwnych muzeów.

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8. Praskie Maryjki, czyli podwórka z kapliczkami na Pradze Północ. Spacer po Pradze pozwala poczuć autentyczną atmosferę przedwojennej Warszawy. Wchodząc w bramy starych kamienic, odkryjecie na malutkich podwórkach przepiękne kapliczki maryjne, które mieszkańcy budowali w czasie wojny. Praskie Maryjki to wdzięczny obiekt do fotografowania, ale nawet bez robienia zdjęć zaliczycie niesamowity spacer. Dla miłośników lokalnego folkloru w sam raz.

9. Fort Bema. Doskonale zachowane carskie fortyfikacje otoczone fosą i przekształcone w rozległy, zielony park – Fort Bema to jedno z tych miejsc, które warszawiak powinien znać, choć rzadko trafiają do przewodników. Można tu spacerować wzdłuż historycznych schronów, zrobić grilla, a nawet popływać na kajakach. To świetna alternatywa dla zatłoczonych, klasycznych parków miejskich. Dzieci też będą przeszczęśliwe – w Forcie Bema znajduje się ogromny plac zabaw.

10. Pawilony Nowy Świat. Kultowe zagłębie małych, alternatywnych pubów i barów ukryte na tyłach eleganckiego Nowego Światu. Wieczorami tętni tu autentyczne nocne życie warszawskich studentów i artystów. To najlepsze miejsce na niezobowiązujące piwo i pokazanie znajomemu imprezowego serca Warszawy.

11. Interaktywne Muzeum Flipperów "Pinball Station". Warszawska Wola kryje raj dla miłośników retro gamingu. Znajduje się tu ponad sto klasycznych flipperów i arkadowych automatów z lat 70., 80. i 90., na których można grać bez limitu w cenie jednego biletu wstępu. Godziny świetnej, nostalgicznej zabawy gwarantowane.

12. Bazar na Kole. Legendarny, weekendowy targ staroci na Woli, gdzie można znaleźć dosłownie wszystko – od zabytkowych mebli i porcelany, po retro aparaty i unikalne pamiątki wojenne. To idealne miejsce na poranny spacer, podczas którego można potargować się ze sprzedawcami i poczuć klimat starych bazarów. Dla łowców unikalnych przedmiotów z duszą miejsce obowiązkowe.

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13. Fabryka Norblina. Zrewitalizowany kompleks przemysłowy na Woli dla fanów wielkomiejskiego stylu życia i postindustrialnych przestrzeni. Między zabytkowymi maszynami dawnej fabryki metalowej działa dziś ogromny food hall, luksusowe (i bardzo drogie) kino, BioBazar, muzeum, sklepy i restauracje. Wizytę można połączyć z odwiedzeniem pobliskich Browarów Warszawskich, które również zadowolą miłośników modnych miejscówek i dobrego jedzenia.

14. Ogród na dachu BUW. Wielki, zielony ogród usytuowany na gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej. Oferuje spektakularne widoki na Wisłę, most Świętokrzyski oraz panoramę centrum. Spacer pośród metalowych mostków, strumyków i egzotycznych roślin to świetny sposób na relaks w dobrą pogodę.

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