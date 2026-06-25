Czerepach zmieni się w nowych odcinkach "Rancza" Fot. materiał prasowy

Trwają prace nad nowymi odcinkami "Rancza". Fanów tego serialu zelektryzowały niedawno wieści o angażu Daniela Olbrychskiego. Teraz z nową niespodzianką przybył Artur Barciś, który wciela się w kultową postać Czerepacha. Pokazał swoją metamorfozę. "Będzie się działo" – zapowiedział.

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Serial "Ranczo" na stałe zapisał się w historii polskiej popkultury. Choć od premiery ostatnich odcinków minęło sporo czasu, to losy mieszkańców fikcyjnych Wilkowyj wciąż wspomina się z ogromnym sentymentem. Przez dziesięć sezonów produkcja gromadziła przed telewizorami gigantyczną publiczność, kultowe teksty bohaterów do dziś krążą w codziennych rozmowach Polaków, a słynna ławeczka to już narodowy symbol.

Nie ma się więc co dziwić, że ogłoszenie powrotu "Rancza" po dziesięciu latach wywołało tak ogromne emocje. Jedni od początku kręcili nosem i przekonywali, że kultowych tytułów nie powinno się ruszać. Inni od lat marzyli o tym, by jeszcze raz zajrzeć do Wilkowyj i sprawdzić, co słychać u Lucy, Pietrka, Solejukowej czy Czerepacha.

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Czerepacha też zobaczymy w nowym "Ranczu". Tak będzie wyglądał

Choć reżyser Wojciech Adamczyk nie chce na razie zdradzać za wielu szczegółów z fabuły, to wiadomo, że w nowych odcinkach znów zobaczymy: Cezarego Żaka (w dwóch rolach – Pawła Kozioła oraz jego brata bliźniaka, księdza), Artura Barcisia (Arkadiusz Czerepach), Katarzynę Żak (Kazimiera Solejukowa), Jacka Kawalca (Tomasz Witebski), Magdalenę Kutę (Leokadia Paciorek), Piotra Ligienzę (Fabian Duda), Arkadiusza Nadera (Stanisław Kotecki), Violettę Arlak (Halina Kozioł) i Bartłomieja Kasprzykowskiego (ksiądz Robert).

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Z początkiem czerwca ekipa produkcyjna "Rancza" weszła na plan serialu. Część obsady zdążyła już zagrać niektóre sceny. Natomiast Artur Barciś dopiero teraz pojawił się przed kamerą. Zanim jednak rozpoczęto nagrania, sekcja charakteryzacji zrobiła z niego Czerepacha. Swoją metamorfozę aktor pokazał w social mediach.

Już bez bujnej peruki, a z zaczesaną fryzurą do tyłu i dokładnie zgolonym zarostem, oczywiście w koszuli – tak będzie wyglądał nowy Czerepach. O jego wątku jednak na razie niewiele wiadomo. Reżyser Wojciech Adamczyk zdradził tylko, że 11 sezon "Rancza" zacznie się w ostatnim miesiącu drugiej kadencji Kozioła jako prezydenta. Można się więc spodziewać, że Czerepach także ma za sobą blisko 10 lat w ogólnokrajowej polityce.

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Kontrowersje wokół obecności Daniela Olbrychskiego

Wiadomo już też, że do "starej" obsady "Rancza" dołączą też nowi aktorzy. Wśród nich Karolina Ludwiniak, która zagra dorosłą już Dorotkę. Prawdziwym szokiem dla fanów serialu okazał się też angaż Daniela Olbrychskiego.

Portal o2 podał, że Daniel Olbrychski "zastąpi" Stacha Japycza, serialowego męża Michałowej (Marty Lipińskiej). W tej roli mogliśmy oglądać zmarłego w 2022 roku Franciszka Pieczkę. Ten pomysł nie wszystkim się spodobał, bowiem wykreowana przez Pieczkę postać stała się kultowa i fani nie chcę zburzenia tej ikony. Aż do akcji musiał wkroczyć reżyser "Rancza" i musiał sprostować jedną kwestię.