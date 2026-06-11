"Ranczo" powraca, fani się boją Fot. TVP / edycja: naTemat

Powroty kultowych seriali po latach zwykle budzą dwie emocje: ekscytację i niepokój. Często za szumnie zapowiedzianym comebackiem stoi bardziej chęć odcinania kuponów od nostalgii i zarobienia pieniędzy niż pomysł na dobrą historię. Zrozumiałe więc, że wiadomość o nowym sezonie "Rancza" wcale nie wszystkich cieszy. Im więcej jednak wiemy o projekcie, tym bardziej mam wrażenie, że "Ranczo. Zemsta wiedź" może się udać.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

"Ranczo" to jeden z największych fenomenów w historii polskiej telewizji. Przez dziesięć sezonów przyciągało przed ekrany miliony widzów, a Wilkowyje stały się miejscem ikonicznym, mumo że nie istnieją na mapie Polski. Dialogi weszły do języka potocznego, bohaterowie stali się częścią popkultury, a słynna ławeczka to już narodowy symbol.

Nie ma się więc co dziwić, że ogłoszenie powrotu "Rancza" po dziesięciu latach wywołało tak ogromne emocje. Jedni od początku kręcili nosem i przekonywali, że kultowych tytułów nie powinno się ruszać. Inni od lat marzyli o tym, by jeszcze raz zajrzeć do Wilkowyj i sprawdzić, co słychać u Lucy, Pietrka, Solejukowej czy bliźniaków Koziołów.

REKLAMA

Wątpliwości są zrozmiałe – historia telewizji pełna jest powrotów, które okazywały się mniejszym lub większym rozczarowaniem (jak nieudany sequel "Seksu w wielkim mieście", "I tak po prostu..." czy "Glina. Nowy rozdział" na polskim podwórku – solidna, ale nie mogąca się równać z oryginałem). Wiele reaktywacji powstało z cynicznej chęci zysku i jechało głównie na nostalgii. Widzowie dostawali znajome twarze i stare dekoracje, ale brakowało magii i tego czegoś, co przed laty uczyniło serial wyjątkowym.

Wierzę, że nowe "Ranczo" ma szansę się udać. Powodów do optymizmu jest co najmniej kilka

W przypadku 6-odcinkowego "Rancza. Zemsty wiedźm" są jednak powody do ostrożnego optymizmu. W końcu w popkulturze nie brakuje udanych comebacków (jak "Jeszcze bardziej zwariowany świat Malcolma"). Możliwe, że nowe "Ranczo" do nich dołączy.

REKLAMA

Dlaczego? Bo nie mówimy o projekcie tworzonym przez zupełnie nową ekipę. Za kamerą ponownie staną ludzie, którzy odpowiadali za sukces serialu. Wszystkie sześć nowych odcinków znowu wyreżyseruje Wojciech Adamczyk, a scenariusz powstał jeszcze za życia zmarłego w 2018 roku Andrzeja Grembowicza (znanego jako Robert Brutter), głównego autora historii o Wilkowyjach.

Ten argument najbardziej mnie przekonuje – nie dostajemy współczesnej reinterpretacji "Rancza" ani próby napisania wszystkiego od nowa, ale kontynuację, która była wymyślona jeszcze lata temu. – Mamy tych samych realizatorów, tę samą obsadę, te same lokacje, no i przede wszystkim scenariusz tego samego scenarzysty – Andrzeja Grembowicza, który Wilkowyje wymyślił – podkreślał Wojciech Adamczyk.

REKLAMA

Równie ważny jest powrót praktycznie całej głównej obsady. W nowych odcinkach ponownie zobaczymy m.in. Ilonę Ostrowską, Cezarego Żaka, Artura Barcisia, Martę Chodorowską, Katarzynę Żak czy Martę Lipińską. Cała obsada oczywiście wrócić nie może – od zakończenia serialu odeszli m.in. Paweł Królikowski i Franciszek Pieczka, których zastąpić zwyczajnie się nie da. Są zbyt kultowi i uwielbiani.

Chociaż twórcy próbują. Sporo emocji budzi informacja, że do obsady dołączy Daniel Olbrychski, który ma wcielić się w Stacha Japycza – bohatera granego wcześniej przez Pieczkę. To duże ryzyko. Pieczka był jedną z ikon "Rancza", a widzowie mogą zwyczajnie "nie kupić" nowego Stacha. Z drugiej strony trudno wyobrazić sobie nazwisko, które wywołałoby większe zainteresowanie. W końcu Olbrychski jest jednym z najwybitniejszych i najsłynniejszych polskich aktorów.

Dalsza część artykułu poniżej.

Twórcy "Rancza" muszą zmierzyć się z legendą. Nie zazdroszczę im

Największym wyzwaniem pozostaje jednak coś zupełnie innego. Przez ostatnią dekadę "Ranczo" przestało być po prostu serialem. Stało się telewizyjną legendą, a z legendami trudno konkurować. Trudno też je skopiować.

Twórcy stoją więc przed niewyobrażalnym wywaniem, z czego obsada doskonale zdaje sobie sprawę. Nie wystarczy, że stworzą dobry 11. sezon "Rancza" – muszą zmierzyć się z wyobrażeniami milionów widzów o tym, czym opowieść o Wilkowyjach była i czym powinna być dzisiaj.

REKLAMA