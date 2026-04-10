"Jeszcze bardziej zwariowany świat Malcolma" jest już dostępny na Disney+ Fot. Disney+

Kultowa rodzina Wilkersonów, która na początku lat dwutysięcznych zrewolucjonizowała gatunek komedii sytuacyjnej, oficjalnie powraca na ekrany. Po dwóch dekadach oczekiwań fani doczekali się kontynuacji zatytułowanej "Jeszcze bardziej zwariowany świat Malcolma". Serial można już oglądać na Disney+, ale fani niestety nie zobaczą jednego z głównych aktorów.

Oryginalny "Zwariowany świat Malcolma", emitowany w latach 2000–2006, był przełomowym serialem w amerykańskiej telewizji.

Przez siedem sezonów i 151 odcinków śledziliśmy losy genialnego, lecz wiecznie sfrustrowanego Malcolma oraz jego ekscentrycznej, wielodzietnej rodziny z klasy pracującej. Serial wyróżniał się rezygnacją ze śmiechu z puszki oraz częstym przełamywaniem czwartej ściany, co pozwalało głównemu bohaterowi bezpośrednio komentować absurdalne poczynania rodziców i braci.

Produkcja nie tylko zdobyła status kultowej, ale stała się trampoliną do wielkiej kariery dla Bryana Cranstona, późniejszej gwiazdy "Breaking Bad", oraz uczyniła z Frankiego Muniza jednego z najpopularniejszych młodych aktorów tamtej dekady.

O czym jest "Jeszcze bardziej zwariowany świat Malcolma"? Kultowy sitcom powrócił po 20 latach

Po 20 latach doczekaliśmy się czteroodcinkowej kontynuacji, zatytułowanej "Jeszcze bardziej zwariowany świat Malcolma" ("Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair"). Malcolm, obecnie dojrzały mężczyzna i ojciec córki o imieniu Leah, wiedzie spokojne życie u boku swojej partnerki Tristan. Przez lata starał się dystansować od swojej toksycznej i głośnej rodziny, chroniąc przed nią swoje jedyne dziecko.

Wszystko zmienia się jednak, gdy Hal i Lois domagają się obecności syna na hucznym przyjęciu z okazji 40. rocznicy ich ślubu. To wydarzenie staje się katalizatorem powrotu do starego porządku, w którym Malcolm ponownie zostaje wciągnięty w wir rodzinnych nieporozumień i nieprzewidywalnych zwrotów akcji.

Większość oryginalnej obsady powróciła do swoich ról. Frankie Muniz ponownie wciela się w Malcolma, Bryan Cranston powraca jako nieobliczalny Hal, a Jane Kaczmarek jako surowa, lecz kochająca Lois.

Na ekranie zobaczymy także starszych braci: Christophera Mastersona w roli Francisa (któremu towarzyszy żona Piama, grana przez Emy Coligado) oraz Justina Berfielda jako Reese'a. Do obsady dołączyli nowi aktorzy, w tym Vaughan Murrae jako Kelly, czyli szóste dziecko Lois i Hala, oraz Keeley Karsten w roli córki głównego bohatera.

Największą zmianą, szeroko komentowaną przez media, jest brak Erika Per Sullivana w roli Deweya. Aktor, który wycofał się z show-biznesu w 2010 roku na rzecz studiów na Harvardzie i życia prywatnego, konsekwentnie odmawia powrotu do zawodu. Jak wyznała Jane Kaczmarek" w "The Guardianie", miał odrzucić "masę pieniędzy", którą oferowali mu producenci.

W nowej odsłonie rolę Deweya przejął Caleb Ellsworth-Clark, natomiast postać najmłodszego z braci, Jamiego, odgrywa obecnie Anthony Timpano. Za sterami projektu stanęły osoby odpowiedzialne za sukces pierwowzoru, w tym twórca Linwood Boomer oraz reżyser Ken Kwapis.

Sequel "Zwariowanego światu Malcolma" ma świetne recenzje

Pierwsze recenzje wskazują na to, że powrót po latach okazał się artystycznym sukcesem. Na Rotten Tomatoes ma aż 81 procent pozytywnych opinii od krytyków i 78 procent od widzów. A warto dodać, że tzw. revivale zazwyczaj nie za bardzo się udają.

Dalszy ciąg artykułu poniżej.

Akos Peterbencze z Looper.com podkreśla, że "Jeszcze bardziej zwariowany świat Malcolma" "jest niemal pod każdym względem tak samo zachwycający, zwariowany i dający szaloną frajdę, jak oryginał sprzed lat". Z kolei Adam Miller z Metro stwierdził, że produkcja ustanawia wzorzec tego, jak przeprowadzić "notorycznie trudny reboot" i "sprawia wrażenie napisanej z bezgraniczną miłością zarówno do postaci, jak i fanów".

Robert Lloyd z "Los Angeles Times" dodaje natomiast, że serial pozostaje wierny samemu sobie, stając się w kluczowych momentach nieco sentymentalnym i poważnym, oferując domknięcie wątków i autorefleksję. Jak zauważa krytyk, gdy tylko atmosfera staje się zbyt ciężka, show robi coś szalonego, by skutecznie odpędzić łzę z oka widza, wracając do swoich komediowych korzeni.

A Zaki Hasan z redakcji "San Francisco Chronicle" zauważa, że widzowie mogą poczuć, jak wilgotnieją im oczy dokładnie w momencie, gdy przychodzi czas na ponowne pożegnanie z bohaterami, nazywając to "prawdziwą niesprawiedliwością".

"Jeszcze bardziej zwariowany świat Malcolma" już dostępny na Disney+