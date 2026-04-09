Fani "Opowieści podręcznej" znów mogą zanurzyć się w mrocznym świecie Gileadu. Na Disney+ zadebiutowały już pierwsze odcinki "Testamentów" – kontynuacji hitowej i niepokojąco aktualnej historii. Tym razem w centrum wydarzeń znajdą się młode dziewczyny przygotowywane do roli idealnych żon, a szczególna uwaga skupi się na córce June Osborne.

"Opowieść podręcznej" to jeden z najgłośniejszych seriali ostatnich lat, który na stałe zapisał się w historii popkultury. Ekranizacja słynnej powieści Margaret Atwood doczekała się sześciu sezonów i skończyła się w 2025 roku. Zdobyła dziesiątki nagród, w tym Nagrody Emmy i Złote Globy, a charakterystyczne czerwone stroje podręcznych stały się globalnym symbolem protestów kobiet.

Akcja rozgrywała się w Republice Gilead – totalitarnym, teokratycznym państwie powstałym na gruzach dawnych Stanów Zjednoczonych. W świecie dotkniętym katastrofą ekologiczną i kryzysem płodności kobiety zdolne do posiadania dzieci zostają zniewolone i zmuszone do rodzenia potomstwa dla elit. Przez sześć sezonów główna bohaterka, June Osborne (Elizabeth Moss), podręczna w Gileadzie, walczyła o przetrwanie, odzyskanie córki i przeciwstawienie się opresyjnemu systemowi.

O czym są "Testamenty"? To kontynuacja "Opowieści podręcznej"

Teraz pora na kontynuację i ekranizację kolejnej głośnej powieści Margaret Atwood. "Testamenty" opowiedzą o dojrzewaniu w Gileadzie. Serial, którego akcja dzieje się kilka lat później, śledzi losy dwóch nastolatek: pobożnej i posłusznej Agnes Mackenzie (czyli Hannah, córki June Osborne z oryginalnego serialu, która musiała zostać w dystopijnym panstwie) oraz Daisy, przybyłej spoza Gileadu.

Obie trafiają do elitarnej szkoły Ciotki Lydii dla przyszłych żon – miejsca, gdzie brutalnie wpaja się posłuszeństwo w "imię Boga".

"W świecie, w którym bezwzględne posłuszeństwo uzasadniane jest religią, ich relacja zaczyna podważać narzucany porządek. W obliczu aranżowanych małżeństw i życia pod ciągłą kontrolą, bohaterki podejmują próbę walki o wolność, szukając wsparcia u nowych sojuszników, wywracając swoją przeszłość, teraźniejszość i przyszłość do góry nogami" – czytamy w opisie nowego serialu Hulu, który w Polsce jest dostępny na Disney+.

Serial "Testamenty" został stworzony przez showrunnera i producenta wykonawczego Bruce'a Millera, twórcy "Opowieści podręcznej". Wśród producentów wykonawczych jest również gwiazda oryginalnego serialu Elisabeth Moss.

Rola Agnes przypadła Chase Infiniti, młodej gwieździe "Jednej bitwy po drugiej" Paula Thomasa Andersona, która w marcu dostała sześć Oscarów, w tym za najlepszy film. Partnerują jej Lucy Halliday jako Daisy i Ann Dowd, która powraca jako ciotka Lydia. W "Testamentach" występują też Mabel Li, Amy Seimetz, Brad Alexander, Rowan Blanchard, Mattea Conforti, Zarrin Darnell-Martin, Eva Foote, Isolde Ardies, Shechinah Mpumlwana, Birva Pandya oraz Kira Guloien.

Kiedy nowe odcinki "Testamentów"?

Trzy odcinki "Testamentów" są już dostępne, a kolejne będą pojawiać się na Disney+ co tydzień, w środy. Łącznie będzie ich 10, a oto harmonogram premier: