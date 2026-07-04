Taylor Swift poślubiła Travisa Kelce Fot. Instagram / Taylor Swift

Po latach opisywania miłosnych wzlotów i bolesnych rozstań w swoich piosenkach Taylor Swift powiedziała "tak". W piątek, 3 lipca, 36-letnia gwiazda poślubiła futbolistę Travisa Kelce'a podczas spektakularnej ceremonii w nowojorskim Madison Square Garden. Wydarzenie sparaliżowało okolice legendarnej areny, zgromadziło około tysiąca gości, a jego skala przypominała królewskie śluby. Ochrony i zabezpieczeń nie powstydziłby się nawet szczyt G20.

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O "królewskim ślubie" świata show-biznesu od kilku dni mówiły media na całym świecie. Spekulacje narastały z każdą godziną, ponieważ ani Taylor Swift, jedna z największych gwiazd muzyki na świecie, ani Travis Kelce, popularny futbolista, nie informowali oficjalnie o szczegółach swojego wesela.

Taylor Swift i Travis Kelce wzięli ślub

W piątkowy poranek, dzień przed 4 lipca, czyli amerykańskim Dniem Niepodległości, agencja Associated Press oficjalnie potwierdziła, że Taylor Swift i Travis Kelce właśnie tego dnia pobiorą się w Madison Square Garden, słynnej hali widowiskowej położonej w samym sercu Manhattanu w Nowym Jorku. Kilka godzin później magazyn "People" przekazał, że ceremonia dobiegła końca i para oficjalnie została mężem i żoną.

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Gdy nowożeńcy powiedzieli sobie sakramentalne "tak", na ogromnych ekranach przed areną pojawił się napis: "Taylor i Travis właśnie się pobrali!". W ten sposób tysiące fanów oraz reporterów zgromadzonych wokół Madison Square Garden dowiedzieli się, że 36-letnia Taylor Swift zmieniła stan cywilny.

Przez cały tydzień okolice Madison Square Garden przypominały plan filmowy, a skala zabezpieczeń niemal dorównywała tej podczas szczytów G20. Policja została uprzedzona o spodziewanym napływie tłumów i zwiększyła liczbę patroli, a część ulic wokół areny zamknięto. Mieszkańcy Nowego Jorku mogli obserwować ciężarówki dostarczające wyposażenie i dekoracje.

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Źródła magazynu "People" opowiadały, że Madison Square Garden przeszło niewiarygodną metamorfozę. Do środka wnoszono fragmenty trawników, setki dekoracji oraz skrzynie oznaczone nazwami "Garden Party" i "Mirror Ball", nawiązującą do jednego z utworów Taylor Swift. Jedna z osób zaangażowanych w przygotowania przyznała, że "nigdy wcześniej nie widziała Madison Square Garden wyglądającego w ten sposób".

Według amerykańskich mediów na uroczystość zaproszono blisko tysiąc gości. Wśród zaproszonych znaleźli się między innymi Ed Sheeran, Bradley Cooper, Gigi Hadid, Dakota Johnson, Zoë Kravitz, Hugh Grant, Ethan Hawke, Jimmy Fallon, Karlie Kloss i Selena Gomez. Jak informował magazyn Variety, na liście gości znaleźli się również legendarny reżyser Steven Spielberg i prezes Disneya Bob Iger. Według tych samych doniesień zaproszenia zabezpieczono cyfrowymi znakami wodnymi oraz klauzulami poufności, aby ograniczyć ryzyko wycieku zdjęć z ceremonii.

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Tak wyglądał ślub Taylor Swift. Suknia Diora, brak druhen i... Adam Sandler

Krótko po zakończeniu uroczystości przedstawiciele Taylor Swift ujawnili pierwsze szczegóły ślubu. "Ślubne kreacje panny młodej i pana młodego zostały stworzone przez Christian Dior Haute Couture. Zaprojektował je Jonathan Anderson, dyrektor kreatywny kolekcji damskich, męskich i haute couture Diora, w ścisłej współpracy z parą młodą. To pierwsza suknia ślubna haute couture tego projektanta przygotowana dla światowej sławy gwiazdy" – poinformowano w oficjalnym oświadczeniu.

Dodano również, że buty nowożeńców zostały wykonane specjalnie na tę okazję przez Christiana Louboutina, natomiast Taylor Swift, która od października 2023 roku oficjalnie jest miliarderką, miała na sobie biżuterię Cartier.

Własne oświadczenie wydał także dom mody Dior. "Christian Dior Haute Couture z radością potwierdza, że stworzył ślubne kreacje na ceremonię Taylor i Travisa. Powstały one w naszych paryskich atelier przy Avenue Montaigne i zostały zaprojektowane przez Jonathana Andersona w ścisłej współpracy z parą. Jonathan Anderson oraz cały dom mody Dior składają nowożeńcom najserdeczniejsze gratulacje" – przekazano.

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Przedstawiciele pary poinformowali również, że Taylor i Travis zrezygnowali z tradycyjnych druhen i drużbów. Brat gwiazdy, Austin Swift, pełnił rolę honorowego świadka Taylor, a brat futbolisty, Jason Kelce, był świadkiem Travisa. Ślubu udzielił ich przyjaciel, aktor Adam Sandler.

Świętowanie rozpoczęło się jednak już dzień wcześniej. W czwartek wieczorem odbyła się kameralna kolacja poprzedzająca ślub w sali Infosys Theatre, mieszczącej się w Madison Square Garden. Przedstawiciel Taylor Swift przekazał również, że tuż przed ślubem para przekazała 26 milionów dolarów na cele charytatywne.

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Darowizny trafiły do organizacji Feeding America, największej w Stanach Zjednoczonych sieci banków żywności, ASPCA, zajmującej się ochroną i ratowaniem zwierząt, oraz programu Imagination Library prowadzonego przez legendę muzyki country Dolly Parton, który bezpłatnie wysyła książki dzieciom, promując czytelnictwo.

Taylor Swift i Travis Kelce są razem od trzech lat

36-letni dziś Taylor Swift i Travis Kelce rozpoczęli swój związek w 2023 roku i niemal natychmiast stali się ulubioną parą amerykańskich mediów. Kamery zaczęły śledzić gwiazdę podczas niemal każdego meczu Kansas City Chiefs, drużyny, w której występuje Kelce, a każde jej pojawienie się na trybunach robiło szum. Fani Swift, która wcześniej była związana między innymi z Jakem Gyllenhaalem, Harrym Stylesem, Calvinem Harrisem, Tomem Hiddlestonem i Joe Alwynem, z którym spędziła siedem lat, szybko zaczęli spekulować, że to właśnie Travis okaże się "tym jedynym".

Prawdziwe medialne szaleństwo wybuchło jednak dwa lata później. Na początku sierpnia 2025 roku Taylor pojawiła się w podcaście "New Heights", prowadzonym przez Travisa i jego brata Jasona Kelce'a, gdzie ogłosiła swój 12. album "The Life of a Showgirl". Odcinek obejrzano 13 milionów razy w ciągu pierwszej doby, a jednocześnie śledziło go 1,3 miliona widzów, co ustanowiło rekord Guinnessa dla podcastu.

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