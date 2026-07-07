Elliot Page najpewniej nie zagra Achillesa. Hejterzy poczują się głupio. Foto: lev radin/Shutterstock Mat. prasowe

Po miesiącach oburzania się, że Elliot Page zagra w "Odysei" Achillesa, krytycy tej rzekomej decyzji mogą wkrótce otrzymać ostateczne potwierdzenie tego, że byli w błędzie. Okazuje się, że transpłciowy aktor najpewniej zagra kogoś zupełnie kogoś innego.

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"Odyseja" w reżyserii Christophera Nolana budzi coraz więcej kontrowersji. Jedna z najgorętszych kwestii dotyczy tego, kogo zagra Elliot Page. Teraz okazuje się, że ogromne emocje były tu niepotrzebne.

Elliot Page w roli Achillesa w "Odysei"?

Kilka miesięcy temu w sieci pojawiła się pogłoska o tym, że Page zagra Achillesa. Problemem dla wielu okazał fakt, że to osoba transpłciowa, a słynny heros "nie może przecież być grany przez kogoś takiego".

Od razu dodajmy, że Page paradoksalnie pasowałby do roli Achillesa. Według mitu, wojownik miał cechować się piękną, niemal dziewczęcą urodą. Zresztą jego matka, by uchronić go przed poborem na wojnę trojańską, przebrała go w damskie szaty i ukryła wśród córek króla Likomedesa.

Gdyby nie fortel Odyseusza, Achilles pozostałby tam przez całą wojną o Troję. Chyba jednak wyglądał w kobiecych fatałaszkach bardzo dobrze, bo król Itaki, by go rozpoznać, musiał sięgnąć po podstęp: w przebraniu kupca rozłożył przed królewnami pachnidła, kosztowności i bogato zdobiony miecz, po który sięgnął tylko Achilles.

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Teraz jednak okazuje się, że nerwy konserwatywnych kinomanów były zbyteczne: jak wynika z ujawnionej listy dubbingowej, Page wcale nie zagrał Achillesa, ale Sinona. Tak, wiemy, że nic wam to nie mówi.

Kim jest Sinon?

Sinon to jeden z najważniejszych uczestników wojny trojańskiej. To syn słynnego oszusta Autolika i krewny Odyseusza, który podstępem wprowadził do miasta konia trojańskiego, tym samym umożliwiając wygranie całej wojny.

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Jak jednak Sinon oszukał Trojan? Gdy Grecy upozorowali odpłynięcie swojej floty, udał, że został porzucony przez swoich towarzyszy. Przy okazji przekonał obrońców miasta, że duży, drewniany koń, który stoi u wrót Troi, to dar dla bogini Ateny. Jak wiemy, w środku ukryci byli wojownicy, którzy wyszli w nocy z konia i rozpoczęli rzeź miasta.

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Dlaczego jednak tak znana postać nie jest powszechnie znana? Jednym z powodów może być to, że Sinon nie został wymieniony w samej "Iliadzie". Jego postać pojawia się dopiero w eposie "Zburzenie Troi" Arktinosa z Miletu. Pojawia się też w "Eneidzie" Wergiliusza oraz w "Boskiej komedii" Dantego, który "wrzucił" go do 10. otchłani 8. kręgu piekła, która była przeznaczona dla krzywoprzysięzców, którzy używali swoich kłamstw na szkodę ludziom.

Jeżeli teoria o tym, że Page gra Sinona, okaże się prawdziwa, pokaże nam to coś więcej: że Nolan podszedł do tematu "Odysei" w bardzo ciekawy sposób, inspirując się nie tylko eposem Homera, ale i innymi dziełami antycznej literatury.

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