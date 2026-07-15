To nie jest typowy kryminał nordic noir Fot. Kadr z "Midnight Sun"

Jeśli szukacie mniej oczywistego skandynawskiego kryminału, nadróbcie "Midnight Sun". Szwedzko-francuski serial z 2016 roku zabiera widzów do Kiruny na dalekiej północy Szwecji, gdzie – wbrew regułom nordic noir – zbrodnie dzieją się w nieustającym świetle dnia polarnego. Śledztwo szybko odsłania tajemnice mieszkańców, konflikty wokół kopalni i wątki związane z kulturą Samów.

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Skandynawskie seriale kryminalne to dziś już osobna marka. Przyciągają widzów z całego świata mrocznym klimatem, zawiłą intrygą, szokującymi zwrotami akcji, surowymi krajobrazami Północy i pełnokrwistymi bohaterami, którzy równie często co z przestępcami, walczą z własnymi demonami. Nordic noir od lat uchodzi za jedną z najmocniejszych europejskich specjalności. Polacy również je uwielbiają. Jeśli jednak najbardziej znane tytuły macie już odhaczone, warto dać szansę mniej popularnemu "Midnight Sun".

O czym jest "Midnight Sun"? Akcja kryminału dzieje się za kołem podbiegunowym

Szwedzko-francuska koprodukcja z 2016 roku liczy osiem odcinków. Thriller kryminalny rozgrywa się w Kirunie – górniczym mieście położonym za kołem podbiegunowym.

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W czasie dnia polarnego, który trwa tam od końca maja do połowy lipca, słońce ani na chwilę nie chowa się za horyzontem i świeci nawet o północy. Z kolei podczas nocy polarnej, przypadającej na grudzień, przez ponad trzy tygodnie w ogóle nie wschodzi. Jedynym naturalnym światłem pozostaje wtedy kilkugodzinny półmrok w południe oraz spektakularne zorze polarne, czego doświadczyliśmy m.in. w "Detektywie: Krainie nocy".

To nie jedyna rzecz, która wyróżnia Kirunę. Miasto... jest przenoszone. Intensywne wydobycie rudy żelaza bezpośrednio pod jego zabudową zaczęło powodować pękanie i osiadanie gruntu. Aby zapobiec katastrofie, podjęto decyzję o przesunięciu całego centrum o około trzy kilometry na wschód.

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Najcenniejsze zabytki, w tym drewniany kościół z 1912 roku, są transportowane w całości na gigantycznych platformach do nowej lokalizacji, a mniej wartościowe budynki są wyburzane. Tysiące ludzi muszą opuścić swoje domy i przenieść się do nowych. Ta gigantyczna relokacja jest finansowana przez kopalnię i ma potrwać co najmniej do 2035 roku.

Fabuła 'Midnight Sun", której tłem są zarówno dzień polarny, jak i trwające przenoszenie miasta, rozpoczyna się od śmierci obywatela Francji. Jego ciało zostaje odnalezione w makabrycznych okolicznościach, dlatego do Kiruny przyjeżdża francuska policjantka Kahina Zadi (Leïla Bekhti). Na miejscu łączy siły ze szwedzkim prokuratorem Andersem Harneskiem (Gustaf Hammarsten). Szybko okazuje się, że pierwsze morderstwo jest dopiero początkiem serii rytualnych zbrodni, a śledztwo prowadzi do lokalnych tajemnic, konfliktów wokół kopalnii i historii rdzennych mieszkańców Laponii.

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Czy warto obejrzeć "Midnight Sun"? Widzowie i krytycy narzekają na jedno

Serial spodobał się zarówno widzom, jak i krytykom. Utrzymuje ocenę 7,4/10 na IMDb oraz 7,5/10 na Filmwebie. Recenzenci chwalili przede wszystkim klimat "Midnight Sun", który wyróżnia się na tle innych skandynawskich kryminałów. Zamiast mroku i długich nocy twórcy postawili na nieustające światło dnia polarnego, które buduje atmosferę niepokoju w zupełnie inny sposób niż większość "ciemnych" produkcji z nurtu nordic noir.

Doceniano również wątki poświęcone kulturze Samów, mocne otwarcie z jedną z najbardziej zapadających w pamięć scen zbrodni oraz duet głównych bohaterów. Są też krytyczne uwagi. Powtarzają się opinie, że "Midnight Sun" próbuje opowiedzieć zbyt wiele historii jednocześnie, przez co środkowe odcinki momentami wyraźnie zwalniają.

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Podobnego zdania są także polscy widzowie. W opiniach na Filmwebie dominują zachwyty, choć i tutaj pojawia się zarzut, że serial jest przeładowany wątkami.

"Klimatyczny serial i piękna Kiruna", "Ostatni odcinek lekki niedosyt, ale ogólnie super serial", "Na plus dość orginalna ścieżka dźwiękowa, piękne zdjęcia, klimat, tajemnica, folklor, być może minusem jest zbyt dużo wątków, co może powodować chaos,trzeba być skupionym", "Trochę tu tego wszystkiego za dużo, jak na taką małą, piękną Kirunę", "Doskonały kryminał", "Rasowy, mięsisty kryminał w lapońsko-szwedzko-francuskim klimacie, powalające krajobrazy za kołem polarnym", "Bardzo klimatyczne i dobrze poprowadzone!", "Hipnotyzujący" – czytamy na Filmwebie.

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Gdzie obejrzeć "Midnight Sun"?