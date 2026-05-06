Skandynawskie kryminały to gwarancja mrocznego klimatu Fot. Kadr z "Kasztanowego ludzika" / edycja: naTemat

W niektóre wieczory ma się ochotę na coś naprawdę intensywnego – historię, która wciągnie cię bez reszty i zostawi z niepokojem jeszcze długo po napisach końcowych. W takich przypadkach najlepiej sięgnąć po nordic noir. Oto trzy skandynawskie kryminały, które zapewnią ci rollecoaster emocji i gęsty, mroczny klimat.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Skandynawskie seriale kryminalne to dziś już osobna marka, z własnym stylem i wierną publicznością. Przyciągają mrocznym klimatem, misterną intrygą, zwrotami akcji i bohaterami, którzy równie często walczą z własnymi demonami, co z przestępcami. Surowe krajobrazy Północy, moralne szarości i brak łatwych odpowiedzi sprawiają, że nordic noir od lat uchodzi za jedną z najmocniejszych europejskich specjalności. Polacy również je uwielbiają

3 świetne skandynawskie seriale kryminalne na wieczór

Wybraliśmy trzy skandynawskie kryminały, które potrafią skutecznie zepsuć spokojny wieczór – w najlepszym możliwym sensie. Są gęste, wciągające i zostają w głowie na długo. Kultowych "Mostu nad Sundem" i "The Killing" tu nie znajdziesz, bo pewnie... znasz je na pamięć.

REKLAMA

1. Kasztanowy ludzik (Netflix)

Fot. Netflix

Duński thriller, który pokazuje, że Netflix potrafi świetnie odnaleźć się w nordic noir. Serial powstał na podstawie powieści Sørena Sveistrupa, twórcy "The Killing", i od pierwszych minut nie bierze jeńców. W Kopenhadze dochodzi do serii morderstw, a na każdym miejscu zbrodni pojawia się mała figurka z kasztanów. Kim jest seryjny morderca? Sprawa okaże się bardziej skomplikowana, niż sądzono.

Śledztwo prowadzą Naia Thulin i Mark Hess, którzy początkowo się nie znoszą, ale z czasem budują bliską więź. Fabuła jest precyzyjnie skonstruowana, pełna zwrotów akcji i podszyta nieustanną grozą. "Kasztanowy ludzik" to jeden z tych seriali, przy których mówi się: "jeszcze jeden odcinek", i... nastaje świt – trudno o bardziej uzależniający kryminał. Po latach dostaniemy drugą część. Premiera już 7 maja na Netflixie.

REKLAMA

2. Pielęgniarka (Netflix)

Fot. Netflix

Na pierwszy rzut oka wszystko wygląda zwyczajnie: nowa praca w szpitalu, nowe środowisko i charyzmatyczna koleżanka, która wydaje się idealną mentorką. Pernille szybko jednak zauważa, że coś się nie zgadza – na jej dyżurach zaskakująco często dochodzi do nagłych zatrzymań akcji serca u pacjentów. I niemal zawsze w pobliżu jest Christina Aistrup Hansen.

"Pielęgniarka" nie jest proceduralem i nie znajdziemy tutaj detektywów rozwiązujących skomplikowane śledztwa. To thriller true crime oparty na jednej z najgłośniejszych historii kryminalnych w historii Danii. Nie stawia na szybką akcję, ale na klaustrofobiczną, niepokojącą atmosferę i psychologię postaci. Zamknięte przestrzenie szpitala, oszczędna forma i świadomość, że to wydarzyło się naprawdę, sprawiają, że duńska produkcja momentami przypomina horror.

REKLAMA

Dalsza część artykułu poniżej.

3. The Valhalla Murders (TVP VOD)

Fot. Kadr z "Valhalla Murders"

Islandzki kryminał inspirowany prawdziwymi wydarzeniami, który powoli odkrywa jedną z najmroczniejszych tajemnic kraju. Seria brutalnych morderstw okazuje się mieć związek z dawnym ośrodkiem dla chłopców Valhalla, które skrywa tajemnice, o których władze nawet nie chcą wspominać. Śledztwo prowadz pozornie niedopasowany duet: policjantka Kata Gunnarsdóttir oraz detektyw Arnar Böðvarsson, wracający z Oslo na Islandię.