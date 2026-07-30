Jared Leto zaprzecza oskarżeniom Fot. Shutterstock

Jared Leto mierzy się z poważnymi oskarżeniami. W nowym dokumencie BBC "Jared Leto: Hollywood's Dark Secret" 10 kobiet opowiedziało o swoich doświadczeniach z aktorem, liderem Thirty Seconds to Mars i laureatem Oscara. Cztery z nich oskarżają go o czyny, które mogły być przestępstwem. Niektóre w chwili opisywanych zdarzeń były nastolatkami. 54-latek stanowczo zaprzecza wszystkim zarzutom.

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Jak informuje BBC, dziewięć z 10 kobiet występujących w dokumencie po raz pierwszy zdecydowało się publicznie opowiedzieć o swoich doświadczeniach. Opisywane przez nie zdarzenia miały mieć miejsce między 2002 a 2016 rokiem, gdy Jared Leto był w wieku od 30 do ponad 40 lat. Aktor ma obecnie 54 lata.

Jared Leto oskarżony przez cztery kobiety. Niepokojących relacji jest jednak więcej

Cztery kobiety oskarżają gwiazdora o zachowania o charakterze przestępczym. Jedna z nich twierdzi, że została przez niego wykorzystana seksualnie w 2002 roku, gdy miała 17 lat. Inna, mająca wówczas 19 lat, zarzuca Leto grożenie napaścią podczas spotkania w hotelu w Londynie.

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Kolejna kobieta twierdzi, że w wieku 17 lat odbyła stosunek z Leto, który miał wówczas 34 lata. Do zdarzenia miało dojść w Kalifornii, gdzie wiek przyzwolenia wynosi 18 lat. Według jej relacji aktor wiedział, ile ma lat. – Po prostu wzruszył ramionami, jakby nie było to dla niego wielkim problemem – wspomina kobieta.

W dokumencie przedstawiono również relację kobiety, która poznała Leto jako 16-latka. Twierdzi, że aktor wielokrotnie prowadził z nią rozmowy telefoniczne o charakterze seksualnym. Jak podaje BBC, kilka lat później miała otrzymać umowę o zachowaniu poufności (NDA), która uniemożliwiałaby jej publiczne opowiadanie o relacji z gwiazdorem. Kobieta odmówiła jej podpisania, a dziennikarze BBC informują, że widzieli dokument.

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Swoją historię opowiedziała także kobieta, która miała 14 lat, gdy spotkała Leto podczas festiwalu muzycznego w 2005 roku. Zarzuca mu niestosowny komentarz i próbę zaproszenia jej za kulisy. Według jej relacji świadkiem sytuacji była jej matka, która skonfrontowała się z muzykiem.

BBC podkreśla, że część relacji kobiet została zweryfikowana poprzez rozmowy z ich bliskimi i znajomymi, którym miały opowiadać o zdarzeniach w czasie, gdy do nich dochodziło. Dziennikarze widzieli również zdjęcia oraz wiadomości, które mają potwierdzać niektóre elementy ich historii.

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W dokumencie wypowiadają się także dwaj mężczyźni, którzy przez lata pracowali z Thirty Seconds to Mars, zespołem Leto. Twierdzą, że pracownicy zespołu czuli się niekomfortowo z powodu kontaktów muzyka z nastoletnimi fankami, które miały być m.in. zapraszane za kulisy koncertów. – Myślę, że wszyscy uważali, że różnica wieku była zdecydowanie za duża – mówi jeden z byłych współpracowników muzyka.

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To nie pierwsze oskarżenia pod adresem Jareda Leto

Oskarżenia wobec Leto nie pojawiają się po raz pierwszy. BBC podaje, że na przestrzeni lat w internecie pojawiło się ponad 120 różnych zarzutów dotyczących jego zachowania wobec kobiet. W 2025 roku DJ-ka z Los Angeles Allie Teilz publicznie oskarżyła aktora o napaść seksualną, do której miało dojść, gdy miała 17 lat. Niedługo później magazyn "Air Mail" opublikował materiał, w którym dziewięć kobiet zarzuciło Leto niewłaściwe zachowania o charakterze seksualnym. Aktor zaprzeczył tym oskarżeniom.

Również teraz Leto zaprzeczył zarzutom opisanym przez BBC. – Nigdy w całym swoim życiu nie dopuściłem się napaści seksualnej na kogokolwiek. Te oskarżenia są całkowicie i kategorycznie fałszywe – przekazał w oświadczeniu przesłanym za pośrednictwem swoich przedstawicieli.