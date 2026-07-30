Jared Leto mierzy się z poważnymi oskarżeniami. W nowym dokumencie BBC "Jared Leto: Hollywood's Dark Secret" 10 kobiet opowiedziało o swoich doświadczeniach z aktorem, liderem Thirty Seconds to Mars i laureatem Oscara. Cztery z nich oskarżają go o czyny, które mogły być przestępstwem. Niektóre w chwili opisywanych zdarzeń były nastolatkami. 54-latek stanowczo zaprzecza wszystkim zarzutom.
Jak informuje BBC, dziewięć z 10 kobiet występujących w dokumencie po raz pierwszy zdecydowało się publicznie opowiedzieć o swoich doświadczeniach. Opisywane przez nie zdarzenia miały mieć miejsce między 2002 a 2016 rokiem, gdy Jared Leto był w wieku od 30 do ponad 40 lat. Aktor ma obecnie 54 lata.
Jared Leto oskarżony przez cztery kobiety. Niepokojących relacji jest jednak więcej
Cztery kobiety oskarżają gwiazdora o zachowania o charakterze przestępczym. Jedna z nich twierdzi, że została przez niego wykorzystana seksualnie w 2002 roku, gdy miała 17 lat. Inna, mająca wówczas 19 lat, zarzuca Leto grożenie napaścią podczas spotkania w hotelu w Londynie.
Kolejna kobieta twierdzi, że w wieku 17 lat odbyła stosunek z Leto, który miał wówczas 34 lata. Do zdarzenia miało dojść w Kalifornii, gdzie wiek przyzwolenia wynosi 18 lat. Według jej relacji aktor wiedział, ile ma lat. – Po prostu wzruszył ramionami, jakby nie było to dla niego wielkim problemem – wspomina kobieta.
W dokumencie przedstawiono również relację kobiety, która poznała Leto jako 16-latka. Twierdzi, że aktor wielokrotnie prowadził z nią rozmowy telefoniczne o charakterze seksualnym. Jak podaje BBC, kilka lat później miała otrzymać umowę o zachowaniu poufności (NDA), która uniemożliwiałaby jej publiczne opowiadanie o relacji z gwiazdorem. Kobieta odmówiła jej podpisania, a dziennikarze BBC informują, że widzieli dokument.
Swoją historię opowiedziała także kobieta, która miała 14 lat, gdy spotkała Leto podczas festiwalu muzycznego w 2005 roku. Zarzuca mu niestosowny komentarz i próbę zaproszenia jej za kulisy. Według jej relacji świadkiem sytuacji była jej matka, która skonfrontowała się z muzykiem.
BBC podkreśla, że część relacji kobiet została zweryfikowana poprzez rozmowy z ich bliskimi i znajomymi, którym miały opowiadać o zdarzeniach w czasie, gdy do nich dochodziło. Dziennikarze widzieli również zdjęcia oraz wiadomości, które mają potwierdzać niektóre elementy ich historii.
W dokumencie wypowiadają się także dwaj mężczyźni, którzy przez lata pracowali z Thirty Seconds to Mars, zespołem Leto. Twierdzą, że pracownicy zespołu czuli się niekomfortowo z powodu kontaktów muzyka z nastoletnimi fankami, które miały być m.in. zapraszane za kulisy koncertów. – Myślę, że wszyscy uważali, że różnica wieku była zdecydowanie za duża – mówi jeden z byłych współpracowników muzyka.
Dalsza część artykułu poniżej.
Zobacz także
To nie pierwsze oskarżenia pod adresem Jareda Leto
Oskarżenia wobec Leto nie pojawiają się po raz pierwszy. BBC podaje, że na przestrzeni lat w internecie pojawiło się ponad 120 różnych zarzutów dotyczących jego zachowania wobec kobiet. W 2025 roku DJ-ka z Los Angeles Allie Teilz publicznie oskarżyła aktora o napaść seksualną, do której miało dojść, gdy miała 17 lat. Niedługo później magazyn "Air Mail" opublikował materiał, w którym dziewięć kobiet zarzuciło Leto niewłaściwe zachowania o charakterze seksualnym. Aktor zaprzeczył tym oskarżeniom.
Również teraz Leto zaprzeczył zarzutom opisanym przez BBC. – Nigdy w całym swoim życiu nie dopuściłem się napaści seksualnej na kogokolwiek. Te oskarżenia są całkowicie i kategorycznie fałszywe – przekazał w oświadczeniu przesłanym za pośrednictwem swoich przedstawicieli.
Jared Leto od lat należy do najbardziej rozpoznawalnych aktorów Hollywood. W 2014 roku zdobył Oscara za drugoplanową rolę w filmie "Witaj w klubie", a na koncie ma również występy m.in. w "Requiem dla snu", "Legionie samobójców", "Morbiusie" i "Władcach Wszechświata", którzy po 47 dniach wlecieli na streaming. Jest też wokalistą założonego w 1998 roku zespołu Thirty Seconds to Mars.
Źródło: BBC