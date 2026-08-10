5 najpopularniejszych książek świata. Numer jeden absolutnie miażdży resztę stawki

Oto lista 5 najpopularniejszych książek na świecie Fot. Shutterstock

Co sprawia, że książka staje się globalnym fenomenem? Krytycy literaccy mogą pisać swoje recenzje, ale ostateczny głos zawsze należy do czytelników. Zajrzeliśmy do danych Goodreads, największego serwisu dla miłośników literatury na świecie, aby sprawdzić, które tytuły oceniono najwięcej razy w historii. Wybraliśmy pierwszą piątkę i będzie kilka zaskoczeń.

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Łatwo pogubić się w rankingach typu "najlepsze książki". Albo są układane przez zamknięte jury, albo przez pojedynczych czytelników na podstawie ich gustu, albo algorytmy, które promują niszowe tytuły z garstką maksymalnych ocen. Ostatnio w internecie często pojawiają się artykuły sugerujące, że najlepszą książką XXI wieku jest "Atlas chmur" Davida Mitchella, choć to tylko pierwsze miejsce z jednej z fanowskich list. Żeby dotrzeć do prawdy, musieliśmy zmienić reguły gry.

W tym zestawieniu nie liczy się wyłącznie wysoka średnia na Goodreads, największym książkowym portalu, ale przede wszystkim ogólna liczba oddanych głosów. To jedyny rzetelny dowód na to, że książka realnie poruszyła czytelników na świecie. Aby zaspokoić waszą ciekawość, dodajemy też średnią ocenę każdej powieści.

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Najpopularniejsze książki na świecie według Goodreads

Oto oficjalne TOP 5 najpopularniejszych książek na świecie, ułożone od miejsca piątego do absolutnego numeru jeden. Czytałeś wszystkie?

5. Wielki Gatsby, F. Scott Fitzgerald

Rok wydania: 1925 Liczba ocen na Goodreads: ponad 6,1 miliona Średnia ocena: 3.93 / 5

Zestawienie otwiera absolutny klasyk i jedna z najważniejszych amerykańskich powieści XX wieku. Historia osadzona w szalonych latach dwudziestych ubiegłego wieku opowiada o tajemniczym milionerze, Jayu Gatsbym, oraz jego obsesyjnej miłości do pięknej Daisy. To opowieść o wielkich pieniądzach, iluzji amerykańskiego snu, dekadencji, moralnym zepsuciu wyższych sfer i toksycznym uczuciu.

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Co ciekawe, za życia Fitzgeralda "Wielki Gatsby" wcale nie był hitem i sprzedawał się kiepsko. Status legendy zyskała dopiero po latach, stając się obowiązkową lekturą w amerykańskich szkołach. Swoje drugie życie i potężny skok popularności zawdzięcza głośnemu (i średnio udanemu) filmowi z 2013 roku z Leonardo DiCaprio w roli głównej. Niska ocena sugeruje, że status szkolnej lektury zrobił swoje.

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4. Zabić drozda, Harper Lee

Rok wydania: 1960 Liczba ocen na Goodreads: ponad 7 milionów Średnia ocena: 4.26 / 5

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Kolejny klasyk, ale oceniany przez społeczność znacznie, znacznie wyżej. Powieść Harper Lee, nagrodzona m.in. Nagrodą Pulitzera, przenosi nas na rasistowskie, głębokie Południe Stanów Zjednoczonych lat 30. XX wieku. Historię obserwujemy oczami kilkuletniej dziewczynki o imieniu Scout, której ojciec, sprawiedliwy adwokat Atticus Finch, podejmuje się obrony czarnoskórego mężczyzny niesłusznie oskarżonego o zgwałcenie białej kobiety.

'Zabić drozda" to ciepła, a zarazem bolesna lekcja empatii, tolerancji i ludzkiej przyzwoitości. Książka ma na Goodreads status absolutnego fenomenu – mimo upływu dekad i milionów ocen jej średnia utrzymuje się na kosmicznym poziomie. Dla wielu czytelników na całym świecie to wciąż najważniejsza lektura w życiu, która ukształtowała ich moralność. Film z 1962 roku z Gregorym Peckiem też jest fenomenalny.

3. Zmierzch, Stephenie Meyer

Rok wydania: 2005 Liczba ocen na Goodreads: ponad 7,4 miliona Średnia ocena: 3.68 / 5

Najlepszy dowód na to, że popularność i uznanie to dwie zupełnie różne rzeczy. "Zmierzch" to jedno z największych zjawisk popkulturowych XXI wieku, które na nowo zdefiniowało literaturę młodzieżową oraz zapoczątkowało globalną modę na wampiry. Historia romansu niezdarnej nastolatki Belli Swan i błyszczącego w słońcu wampira Edwarda Cullena wciągnęła miliony ludzi.

"Zmierzch" (który doczekał się całej sagi i serii koszmarnych, ale kultowych filmów) spolaryzował świat jak żadna inna książka. Z jednej strony oceniana na 5 gwiazdek przez oddanych psychofanów, z drugiej – masowo bombardowana "jedynkami" przez osoby krytykujące kiepski styl autorki i toksyczną relację głównych bohaterów. Jednak surowe liczby nie kłamią: ponad 7,4 miliona kliknięć sprawia, że Stephenie Meyer stworzyła książkowego giganta.

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2. Igrzyska Śmierci, Suzanne Collins

Rok wydania: 2008 Liczba ocen na Goodreads: ponad 10,2 miliona Średnia ocena: 4.35 / 5

Przekroczenie 10 milionów ocen to wyczyn, którym mogą pochwalić się tylko dwie książki w całej historii Goodreads (i w sumie całego internetu). Pierwszą z nich jest dystopijna powieść Suzanne Collins. Autorka zabiera nas do totalitarnego państwa Panem, gdzie co roku losuje się parę nastolatków z każdego dystryktu, by wzięli udział w krwawym, transmitowanym w telewizji reality show, z którego tylko jedna osoba może ujść z życiem. Z 12. dystryktu jedzie Katniss Everdeen, która na przestrzeni kolejnych części stanie się symbolem buntu.

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"Igrzyska śmierci" to rzadki przypadek, gdy gigantyczny sukces komercyjny poszedł w parze z uznaniem czytelników i krytyków. Fani do dziś chwalą Suzanne Collins za znakomite tempo akcji, brutalną, ale inteligentną krytykę konsumpcjonizmu i mediów oraz świetnie rozpisaną psychologię postaci. Filmowe ekranizacje są równie dobre, co książki, a już w tym roku do kin trafi drugi prequel serii – "Wschód słońca w dniu dożynek".

1. Harry Potter i Kamień Filozoficzny, J.K. Rowling

Rok wydania: 1997 Liczba ocen na Goodreads: ponad 11,7 miliona Średnia ocena: 4.47 / 5

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Król jest tylko jeden i prawdopodobnie nikt nigdy nie zrzuci go z tego tronu. Pierwszy tom przygód o osieroconym chłopcu, który w dniu swoich 11. urodzin dowiaduje się, że jest czarodziejem i trafia do Szkoły Magii i Czarodziejstwa w Hogwarcie, to absolutny rekordzista Goodreads. 11,7 miliona ocen to iście astronomiczna ocena.