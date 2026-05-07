HBO potwierdziło, kiedy ruszy plan zdjęciowy 2. sezonu "Harry'ego Pottera". To dobry znak Fot. materiał prasowy

Serial "Harry Potter" bardzo chce uniknąć losu, jaki spotkał "Stranger Things" braci Dufferów i filmową wersję przygód "chłopca, który przeżył". Adaptacja prozy J.K. Rowling jeszcze przed premierą pierwszego odcinka zamierza ruszyć z planem zdjęciowym drugiego sezonu. Widzów czeka jedna ważna zmiana.

W wywiadzie z portalem branżowym Deadline szef HBO, Casey Bloys, wyraźnie zaznaczył, że twórcy serialu "Harry Potter" zamierzają zrobić wszystko, co w ich mocy, by harmonogram zdjęć kolejnych sezonów był płynny. Przypomnijmy, że w przypadku "Stranger Things" przerwy między odsłonami były na tyle długie, że w ostatnich dwóch sezonach (czwartym i piątym) różnica wieku między fikcyjnymi postaciami a ich odtwórcami stała się bardzo zauważalna.

– Między sezonami będzie przerwa, ale uczynimy wszystko, żeby nie wiązała się ona z dużą pauzą – mówił w ubiegłym roku Bloys. Najnowsze doniesienia związane z rebootem wskazują, że szef HBO faktycznie dotrzyma danego fanom słowa.

HBO dało zielone światło 2. sezonowi serialu "Harry Potter". Plan zdjęciowy ruszy niedługo

W Boże Narodzenie bieżącego roku na kanale HBO i w serwisie streamingowym HBO Max odbędzie się premiera długo wyczekiwanego pierwszego sezonu "Harry'ego Pottear", który – jeśli wierzyć słowom producentów – ma być wierną adaptacją powieści krytykowanej za transfobiczne wypowiedzi i działania J.K. Rowling.

Scenariusz do pierwszych odcinków streści tom zatytułowany "Kamień Filozoficzny", od którego rozpoczęła się saga o małym czarodzieju z błyskawicą na czole. W roli głównej Daniela Radcliffe'a zastąpił szkocki aktor Dominic McLaughlin.

HBO oficjalnie potwierdziło – i to na kilka miesięcy przed debiutem nowej adaptacji – że 2. sezon "Harry'ego Pottera" powstanie, a jego plan zdjęciowy ruszy już jesienią 2026 roku. Nadmieńmy, że ekipa produkcyjna i obsada wciąż pracują nad pierwszą odsłoną rebootu.

Reboot "Harry'ego Pottera" ma też nowego showrunnera

Do Franceski Gardiner ("Mroczne materie"), która samotnie pełniła funkcję showrunnerki przy debiutanckim rozdziale nowej adaptacji, dołączy w kontynuacji Jon Brown, scenarzysta serialowego "Kamienia Filozoficznego", nagrodzonej telewizyjnymi Oscarami "Sukcesji" i satyry "Franczyza".

– Aby skończyć pierwszy sezon przed świętami Bożego Narodzenia i tej jesieni zająć się produkcją sequela, stało się jasne, że zatrudnienie dodatkowego showrunnera jest kluczowe, by utrzymać tempo prac – wyjaśniła Gardiner, cytowana przez Deadline. – Jon jest świetnym współpracownikiem i przemiłą osobą. Mamy wielkie szczęście, że jest z nami – dodała.

Brown nie ukrywa, że praca przy "Kamieniu Filozoficznym" była dla niego ogromną przyjemnością. – Wygląda na to, że nigdy nie jest się za starym, żeby dostać zaproszenie do Hogwartu – tak zareagował na oficjalne ogłoszenie jego współpracy z oryginalną showrunnerką "Harry'ego Pottera".