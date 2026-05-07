Dominic McLaughlin w serialu "Harry Potter"
HBO potwierdziło, kiedy ruszy plan zdjęciowy 2. sezonu "Harry'ego Pottera". To dobry znak Fot. materiał prasowy

Serial "Harry Potter" bardzo chce uniknąć losu, jaki spotkał "Stranger Things" braci Dufferów i filmową wersję przygód "chłopca, który przeżył". Adaptacja prozy J.K. Rowling jeszcze przed premierą pierwszego odcinka zamierza ruszyć z planem zdjęciowym drugiego sezonu. Widzów czeka jedna ważna zmiana.

Ustaw naTemat jako preferowane medium w Google
REKLAMA

W wywiadzie z portalem branżowym Deadline szef HBO, Casey Bloys, wyraźnie zaznaczył, że twórcy serialu "Harry Potter" zamierzają zrobić wszystko, co w ich mocy, by harmonogram zdjęć kolejnych sezonów był płynny. Przypomnijmy, że w przypadku "Stranger Things" przerwy między odsłonami były na tyle długie, że w ostatnich dwóch sezonach (czwartym i piątym) różnica wieku między fikcyjnymi postaciami a ich odtwórcami stała się bardzo zauważalna.

– Między sezonami będzie przerwa, ale uczynimy wszystko, żeby nie wiązała się ona z dużą pauzą – mówił w ubiegłym roku Bloys. Najnowsze doniesienia związane z rebootem wskazują, że szef HBO faktycznie dotrzyma danego fanom słowa.

HBO dało zielone światło 2. sezonowi serialu "Harry Potter". Plan zdjęciowy ruszy niedługo

W Boże Narodzenie bieżącego roku na kanale HBO i w serwisie streamingowym HBO Max odbędzie się premiera długo wyczekiwanego pierwszego sezonu "Harry'ego Pottear", który – jeśli wierzyć słowom producentów – ma być wierną adaptacją powieści krytykowanej za transfobiczne wypowiedzi i działania J.K. Rowling.

Scenariusz do pierwszych odcinków streści tom zatytułowany "Kamień Filozoficzny", od którego rozpoczęła się saga o małym czarodzieju z błyskawicą na czole. W roli głównej Daniela Radcliffe'a zastąpił szkocki aktor Dominic McLaughlin.

HBO oficjalnie potwierdziło – i to na kilka miesięcy przed debiutem nowej adaptacji – że 2. sezon "Harry'ego Pottera" powstanie, a jego plan zdjęciowy ruszy już jesienią 2026 roku. Nadmieńmy, że ekipa produkcyjna i obsada wciąż pracują nad pierwszą odsłoną rebootu.

Reboot "Harry'ego Pottera" ma też nowego showrunnera

Do Franceski Gardiner ("Mroczne materie"), która samotnie pełniła funkcję showrunnerki przy debiutanckim rozdziale nowej adaptacji, dołączy w kontynuacji Jon Brown, scenarzysta serialowego "Kamienia Filozoficznego", nagrodzonej telewizyjnymi Oscarami "Sukcesji" i satyry "Franczyza".

Dalsza część artykułu poniżej.

Zobacz także

logo
Serial "Harry Potter" doda ważną scenę z książki. Filmy ją zignorowały
logo
Daniel Radcliffe apeluje do fanów. Znów broni dzieci z "Harry'ego Pottera"
logo
"Harry Potter" HBO ma jeden problem. Cierpią dziś na niego wszystkie seriale
logo
Zwiastun nowych "Igrzysk śmierci" zachwyca jedną rzeczą. "Harry Potter" ma nauczkę

– Aby skończyć pierwszy sezon przed świętami Bożego Narodzenia i tej jesieni zająć się produkcją sequela, stało się jasne, że zatrudnienie dodatkowego showrunnera jest kluczowe, by utrzymać tempo prac – wyjaśniła Gardiner, cytowana przez Deadline. – Jon jest świetnym współpracownikiem i przemiłą osobą. Mamy wielkie szczęście, że jest z nami – dodała.

Brown nie ukrywa, że praca przy "Kamieniu Filozoficznym" była dla niego ogromną przyjemnością. – Wygląda na to, że nigdy nie jest się za starym, żeby dostać zaproszenie do Hogwartu – tak zareagował na oficjalne ogłoszenie jego współpracy z oryginalną showrunnerką "Harry'ego Pottera".

Adaptacje rządzą się własnymi prawami, dlatego po zapowiedzianym reboocie możemy spodziewać się scen, których nie było ani w książkach Rowling, ani w filmowej adaptacji z lat 2001-2011. Widzowie mogą spodziewać się m.in. ujęć przedstawiających wnętrze rodzinnej posiadłości Draco Malfoya i fragmentów ukazujących "mugolskie" życie Hermiony Granger przed dołączeniem do Gryffindoru.