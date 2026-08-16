5 postaci ze "Star Warsów", które zasługują na własny serial. Jedna przebija Vadera

5 postaci z "Gwiezdnych wojen", które zasłużyły na własny serial lub film Fot. materiał prasowy

"Gwiezdne wojny" to jedno z największych uniwersów w świecie popkultury. Aż dziw, że kojarzymy je głównie z Lukiem Skywalkerem, księżniczką Leią i Hanem Solo. Przecież na swoje seriale i filmy zasłużyło o wiele więcej postaci z tej franczyzy. Oto 5 twarzy, które chcielibyśmy zobaczyć jeszcze na ekranie.

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"Star Wars" to nie tylko trzy trylogie, ale też seriale, osobne filmy o poszczególnych bohaterach czy książki oraz komiksy. W tym tekście zastanowimy się jednak, którzy z bohaterów "Gwiezdnych wojen" zasłużyli na "swoje" produkcje.

Imperator, czyli jak rodzi się zło

Imperator Palpatine to jedna z moich ulubionych postaci ze świata "Star Wars" (najczęściej kibicuje w filmach "tym złym"). Choć większość fanów kojarzy przywódcę Imperium Galaktycznego jako postać złą do szpiku kości, najciekawsze byłoby pokazanie w serialu jego ludzkiej strony. Dlaczego wybrał zło? Czy tylko dlatego, że po prostu był paskudny z charakteru? A może w jego młodości stało się coś, co skłoniło go do stanięcia po ciemnej stronie mocy?

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Opowieść o Vaderze, który zdobywa swój miecz

Osobny serial o Lordzie Vaderze? Tak, szczególnie, że pewien wątek dotyczący tej postaci od lat ciekawi fanów. Chodzi o to, jak stworzył swój miecz.

Kluczowe w całym procesie "budowy" broni Jedi są kryształy kyber. W Starym Kanonie rycerze spod znaku jasnej strony mocy przejęli te minerały, w efekcie Sithowie musieli stworzyć ich syntetyczną wersję.

W Nowym Kanonie przedstawiono nam nieco inną wersję: wprowadzono proces tzw. "krwawienia". Okazuje się, że kryształy miały niejako budować specyficzną więź ze swoim przyszłym użytkownikiem. Wysyłały sygnały do Sithów, którzy nie mogli samodzielnie stworzyć swojego miecza i musieli odebrać go rycerzowi Jedi. Cały proces doprowadzał do "skażenia" kryształów kyber. I stąd pojawiał się kolor czerwony broni (oryginalnie był zielony).

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Czy więc Darth Vader przejął swój miecz jakiemuś Jedi? Z 12. numeru 2. części komiksu "Darth Vader: Dark Lord of the Sith" czytamy, że miecz Anakina Skywalkera został zabrany mu przez Obi-Wana. Vader postanowił więc przejąć miecz wojownika o imieniu Kirak Infil'a. Były Jedi ukradł mu broń, a potem zabił.

Miecz uległ jednak nagle zniszczeniu. Dopiero podróż na Coruscant pozwoliła Sithowi stworzyć jego broń, którą znamy z pierwszej trylogii.

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Kylo Ren, czyli taki Vader, ale ciekawszy

Kylo Ren to bardzo niedoceniona postać ze świata "Star Wars". Przecież to taki Darth Vader, ale nawet ciekawszy pod kątem psychologicznym i mający potencjał na bycie bohaterem interesującej fabuły. To przecież postać o wiele mocniej balansująca na granicy zła i dobra niż jego dziadek. Serial o Benie Solo mógłby opowiadać o tym, jak przechodził na ciemną stronę mocy.

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Darth Revan, czyli opowieść o zmianie osobowości

Darth Revan jest jednym z najbardziej przerażających Sithów. To też postać interesującą pod kątem konstrukcji psychicznej. Był wybitnym Rycerzem Jedi, który przeszedł na ciemną stronę mocy. Następnie ponownie powrócił do Zakonu Jedi i pomógł pokonać Imperium Sithów.

Opowieść o nim mogłaby pomóc wyjść twórcom "Star Wars" poza świat "2-godzinnych reklam zabawek dla dzieci". Przecież mogłaby być to historia o postaci tragicznej, która przechodzi kryzys tożsamości i swoistą terapię, przebudowę psychiki na nowo! Serial lub film o nim byłby więc o wiele głębszy niż większość produkcji spod znaku "Gwiezdnych wojen".

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QUIZ: Czy rozpoznasz film "Star Wars" po kadrze?

Quiz 1 / 18 Z jakiego filmu pochodzi ten kadr? Fot. materiał prasowy Gwiezdne wojny: Powrót Jedi Gwiezdne wojny: Zemsta Sithów Gwiezdne wojny: Ostatni Jedi

Darth Plagueis, czyli opowieść o marzeniu o nieśmiertelności

Darth Plagueis to także znana postać z uniwersum, choć nieco niewykorzystana w szerszym kontekście.

Wiadomo, że był to Sith, który urodził się jako Hego Damask. W pewnym okresie swojego życia został Mrocznym Lordem Sithów, mającym do tego obsesję na punkcie nieśmiertelności. Eksperymentował m.in. ze sposobami oszukiwania śmierci i tworzenia życia przy użyciu midichlorianów.

Był też trenerem innej mrocznej postaci, Dartha Sidiousa. Ostatecznie uczeń przeskoczył mistrza i zabił go we śnie, gdy uznał, że ten nie jest mu już potrzebny.

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Darth Plagueis to jednak kolejny bohater tragiczny, nieco odpowiednik Prometeusza. Wojownik, który rzuca wyzwanie przeznaczeniu oraz bogom i stara się wywalczyć dla siebie nieśmiertelność.

Andor pokazał, że to działa

To, że "Gwiezdne wojny" mogą być poważniejsze, dowodzi dzieło Tony'ego Gilroya. Jak pisaliśmy w naTemat, warto obejrzeć serial "Andor" – wybitny scenariusz z komentarzem społeczno-politycznym i świetne aktorstwo Diega Luny, Stellana Skarsgarda i Genevieve O'Reilly udowadniają, że w twórczości George'a Lucasa wciąż tkwi niewykorzystany potencjał.

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