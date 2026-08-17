5 największych ról Jana Frycza. Nie wszyscy wiedzą, że grał w "Wiedźminie"

Jan Frycz nie żyje. Oto 5 niezapomnianych ról polskiego aktora Fot. materiał prasowy

Jan Frycz nie żyje. Kultowy aktor, który zasłynął z ról w kinie, telewizji, teatrze, a nawet grach, zmarł w wieku 72 lat. Przypominamy największe kreacje z jego repertuaru. Dekadę temu użyczył głosu uwielbianej postaci w grze "Wiedźmin 3" na podstawie prozy Andrzeja Sapkowskiego.

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"Z niewypowiedzianym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Jana Frycza, jednego z najwybitniejszych polskich aktorów, związanego z Teatrem Narodowym w latach 1982–1983 i ponownie od 2006 roku. Artysta zmarł 15 sierpnia w domu rodzinnym, w otoczeniu najbliższych" – przekazał Teatr Narodowy w Warszawie.

5 największych ról Jana Frycza. Użyczył głosu uwielbianej postaci z "Wiedźmina"

Jan Frycz mógł pochwalić się bogatym dorobkiem artystycznym. Oto pięć największych ról, które miał okazję zagrać:

1. Wielki Szu (1983)

"Wielki Szu" w reżyserii Sylwestra Chęcińskiego zabiera widzów do czasów "epoki Gierka". Fabuła skupia się na losach starzejącego się szulera, który wychodzi z więzienia i uczy swojego rzemiosła młodego taksówkarza o imieniu Jurek. W głośnym filmie sensacyjnym Frycz wcielił się w drugoplanową postać – Jarka, młodzieńca należącego do peerelowskiej elity. W obsadzie produkcji znaleźli się również: Jan Nowicki ("Sztos"), Andrzej Pieczyński ("Zdjęcia próbne"), Grażyna Szapołowska ("Krótki film o miłości") i Bożena Baranowska ("Kobieta samotna").

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2. Tam i z powrotem (2002)

"Tam i z powrotem" Wojciecha Wójcika to kryminał o lekarzu, który ze względu na brak ważnego paszportu nie może spotkać się z rodziną. Akcja filmu rozgrywa się w połowie lat 60. ubiegłego wieku. Doktor Andrzej Hoffman, który niegdyś był związany z Armią Krajową, dostaje ryzykowną propozycję. Malarz Piotr Klimek vel Jurek (w tej roli Frycz) proponuje mu napad na bank. Przed kamerą Piotra Wojtowicza wystąpili m.in. Janusz Gajos ("Czterej pancerni i pies"), Edyta Olszówka ("Lejdis") i Olaf Lubaszenko ("Chłopaki nie płaczą").

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Dalsza część artykułu poniżej.

3. Pręgi (2004)

W dramacie psychologicznym "Pręgi" Magdaleny Piekorz śledzimy Wojciecha Winklera, który w wieku 13 lat traci matkę. Od tamtej pory jest wychowywany przez znęcającego się nad nim ojca. Pewnego dnia chłopak ucieka z domu. W dorosłości nadal prześladują go wspomnienia z dzieciństwa. Kreację przemocowego rodzica powierzono Fryczowi. Jego syna zagrał zaś Michał Żebrowski ("Ogniem i mieczem").

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4. Wiedźmin 3: Krew i wino (2016)

W drugim dodatku do gry Wiedźmin 3: Dziki gon – Krew i wino – do badającego sprawę Bestii z Beauclair białowłosego Geralta z Rivii dołącza jego kompan z dawnych lat. W polskiej wersji językowej Jan Frycz podłożył głos Emielowi Regisowi, szpakowatemu cyrulikowi, który przy okazji jest przedstawicielem groźnych wampirów wyższych. Aktorowi udało się oddać łagodną, introspektywną naturę przyjaciela Białego Wilka.

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5. Ślepnąc od świateł (2018)

W serialu "Ślepnąc od świateł", który jest płynnym połączeniem kryminału z thrillerem neo-noir, Frycz zagrał gangstera o przezwisku Dario. To postać, której następnego ruchu nie da się przewidzieć. Słynie z niewyparzonego języka i jest uosobieniem samego diabła. W produkcji stworzonej przez Krzysztofa Skoniecznego i Jakuba Żulczyka mogliśmy podziwiać też Kamila Nożyńskiego ("Lokatorka"), Roberta Więckiewicza ("Pod Mocnym Aniołem") i Martę Malikowską ("Przebacz").