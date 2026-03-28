James Tolkan zmarł w wieku 94 lat. Jedną z jego najważniejszych ról był Tom "Stinger" Jardian w filmie "Top Gun" Fot. materiał prasowy; kadr z filmu "Top Gun"

James Tolkan nie żyje. Amerykański aktor, którego widzowie pamiętają najlepiej z roli dowódcy Toma "Stingera" Jardiana w filmie "Top Gun", zmarł w wieku 94 lat. Jednym z jego najważniejszych występów w karierze była kreacja stworzona na potrzeby "Powrotu do przyszłości" Roberta Zemeckisa.

REKLAMA

Wiadomość o śmierci Jamesa Tolkana przekazał zagranicznym mediom scenarzysta i producent Bob Gale, który wydał ogłoszenie w imieniu rodziny zmarłego. Hollywoodzki aktor umarł w czwartek (26 marca) w miejscowości Saranac Lake w stanie Nowy Jork. Miał 94 lata.

Tolkan zapisał się w pamięci widzów zwłaszcza jako Tom "Stinger" Jardian, dowódca Grupy Powietrznej na USS Enterprise, w filmie akcji "Top Gun" w reżyserii Tony'ego Scotta, w którym 1986 roku zagrał u boku Toma Cruise'a ("Mission: Impossible"). Rok wcześniej publiczność mogła zobaczyć go w kultowym "Powrocie do przyszłości". W przygodowym dziele Roberta Zemeckisa wcielił się w pana Stricklanda, surowego dyrektora Hill Valley High School.

REKLAMA

James Tolkan nie żyje. Gwiazdor filmów "Top Gun" i "Powrót do przyszłości" grał w hitach lat 80.

James Tolkan urodził się w 1931 roku w miasteczku Calumet w Michigan. Początkowo wiązał swoją karierę z futbolem amerykańskim, ale po powrocie ze służby wojskowej, która odbyła się w trakcie wojny koreańskiej, postanowił zdobyć dyplom z aktorstwa na Uniwersytecie Iowa.

Aktor zadebiutował na małym ekranie w 1960 roku w serialu kryminalnym "Naked City". Następnie pojawił się w filmie "Sztylet" Bernarda L. Kowalskiego, amerykańsko-włoskim kryminale "Serpico" z Alem Pacino ("Ojciec chrzestny") oraz mrożącym krew w żyłach "Amityville Horrorze" z Jamesem Brolinem ("Hotel").

REKLAMA

Jeszcze przed obsadzeniem w rolach Stingera i pana Stricklanda aktorowi powierzono kreacje Howarda Simpsona w "Rzece" z Melem Gibsonem ("Braveheart") i Sissy Spacek ("Carrie") i agenta FBI George'a Wigana w thrillerze "Gry wojenne" Johna Badhama.