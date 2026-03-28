Za serial "Landman: Negocjator" z Billym Bobem Thorntonem odpowiada twórcy "Yellowstone". Kiedy premiera 3. sezonu? Fot. materiał prasowy

Twórczość Taylora Sheridana nie kończy się na uniwersum "Yellowstone". Streaming podbija również jego "Landman: Negocjator", który niebawem doczeka się trzeciego sezonu. Nowe wieści z planu sugerują, kiedy obejrzymy kolejne odcinki hitu z Billym Bobem Thorntonem.

Wyniki oglądalności potwierdzają, że w telewizji i streamingu rządzi Taylor Sheridan, który był nominowany do Oscara za neo-westerna "Aż do piekła" i napisał scenariusz do głośnego thrillera kryminalnego "Sicario". Amerykańskiemu producentowi i reżyserowi największy sukces przyniosły seriale z uniwersum "Yellowstone", które zapoczątkował hit z Kevinem Costnerem ("Bodyguard") w roli Johna Duttona, właściciela wielkiego rancza w Montanie.

Widzów przyciągają przed ekrany telewizorów nie tylko perypetie rodu Duttonów. Sheridan stworzył osobne seriale, które odcinają się od wydarzeń w Krainie Wielkiego Nieba (tak się mówi o stanie Montana). W jego bogatym dorobku znajdziemy "Burmistrza Kingstown" z Jeremym Rennerem ("Hawkeye") i "Króla Tulsy" z Sylvestrem Stallone ("Rocky"). Ogromną popularnością cieszy się też "Landman: Negocjator".

O czym jest serial "Landman: Negocjator" z Billym Bobem Thorntonem?

"Landman: Negocjator" to serial na podstawie podcastu "Boomtown", który zabiera widzów do piekielnie gorącego Teksasu, prezentując im "współczesną historię o poszukiwaniu bogactwa". W dynamicznie rozwijających się miastach, Midland i Odessie, zwykli robotnicy i milionerzy próbują zbić fortunę na wydobyciu ropy oraz gazu.

Głównego bohatera, czyli Tommy'ego Norrisa, poznajemy, gdy jako wiceprezesa ds. operacyjnych w M-Tex Oil negocjuje z meksykańskim kartelem kwestię dzierżawy pola naftowego. Chwilę później korporacja musi gasić pożar po śmiertelnej katastrofie.

Dotąd w streamingu ukazały się dwa sezony "Landmana", którego twarzą był Billy Bobem Thornton, laureat Oscara za scenariusz adaptowany do dramatu "Blizny przeszłości" i gwiazdor "Czekając na wyrok". W obsadzie produkcji wystąpili również Demi Moore ("Substancja"), Ali Larter ("Oszukać przeznaczenie"), Jacob Lofland ("Uciekinier"), Michelle Randolph ("Krzyk 7"), Andy Garcia ("Ojciec chrzestny III") i Jon Hamm ("Mad Men").

Kiedy premiera 3. sezonu "Landmana: Negocjatora"?

Premiera drugiej odsłony serialu Sheridana w ciągu dwóch dób zebrała ponad 9,2 mln widzów z całego świata. Na trzeci sezon czeka mnóstwo fanów. Kiedy ponownie zobaczymy Tommy'ego Norrisa w akcji?

Finałowy odcinek ostatniego rozdziału zadebiutował na małym ekranie w połowie stycznia bieżącego roku, a dokładna data premiery kontynuacja nie jest znana. Zgodnie z przewidywaniami zagranicznych mediów ma odbyć się ona najwcześniej na początku 2027 roku.

W wywiadzie z czasopismem "The Hollywood Reporter" Christian Wallace, współtwórca "Landmana: Negocjatora", ujawnił, że plan zdjęciowy do trzeciego sezonu ruszy w maju 2026 roku. Biorąc pod uwagę fazę produkcji drugiej odsłony, zdjęcia do nowych odcinków mogą zakończyć się we wrześniu lub październiku.