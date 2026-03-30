Polska oszalała na punkcie serialu "Harry Hole". Jeśli po obejrzeniu dziewięciu odcinków hitu Netflixa czujesz niedosyt, mamy dobrą wiadomość: materiału źródłowego wystarczy na wiele nocy z dreszczykiem. Oto 3 najlepsze książki Jo Nesbø, które zachwycą każdego fana mrocznych skandynawskich kryminałów.

Jo Nesbø to dziś jedno z najważniejszych nazwisk w świecie kryminału. Książki norweskiego autora przetłumaczono na dziesiątki języków i sprzedano w milionach egzemplarzy, a seria o Harrym Hole uczyniła go globalną gwiazdą. Teraz Netflix postanowił przenieść perypetie kultowego detektywa na ekran.

Tytułowy bohater "Harry'ego Hole'a", w którego wciela się Tobias Santelmann ("The Last Kingdom"), to detektyw z Oslo – błyskotliwy, ale mocno poturbowany przez życie. Uzależnienia, trudna przeszłość i osobiste traumy sprawiają, że balansuje na granicy autodestrukcji. Hole jest jednak świetny w policyjnej robocie, chociaż lubi działać wbrew zasadom i ignorować rozkazy.

Pierwszy sezon serialu "Harry Hole", który jest hitem polskiego Netflixa, bazuje głównie na powieści "Pentagram" z 2003 roku, uznawanej za jedną z najmocniejszych części cyklu Nesbø. W serialu detektyw mierzy się ze sprawą seryjnego mordercy, który pozostawia po sobie makabryczne ślady. Musi zmierzyć się także ze swoim kolegą z policji – skorumpowanym Tomem Waalerem, w którego wciela się Joel Kinnaman ("Altered Carbon").

3 najlepsze książki Jo Nesbø dla fanów serialu "Harry Hole" Netflixa

"Harry Hole" na Netfliksie, którego sam autor jest showrunnerem, pozwala milionom nowych fanów odkryć, dlaczego Nesbø od lat uchodzi za króla nordic noir. Nie znacie jego książek, a serial narobił wam smaka na więcej? Oto trzy znakomite powieści Jo Nesbø, które naprawdę warto przeczytać. Zanim Netflix ogłosi datę premiery drugiego sezonu "Harry'ego Hole'a", warto za nie chwycić.

1. Czerwone gardło

Choć technicznie jest to trzecia część serii (obecnie jest ich 13), wielu uznaje ją za prawdziwy początek fenomenu Harry'ego Hole'a. To właśnie tutaj Nesbø rozwinął skrzydła, łącząc współczesny thriller z mroczną historią II wojny światowej. Detektyw tropi neonazistów w Oslo, ale nitki śledztwa prowadzą go aż na front wschodni pod Leningradem.

Wydane w 2000 roku "Czerwone gardło" zostało wybrane najlepszym norweskim kryminałem wszech czasów i trudno się z tym werdyktem kłócić. To powieść o zdradzie, pamięci i demonach przeszłości, które nigdy nie zasypiają. Jeśli serialowy Harry wydawał i się skomplikowany, ta książka pokazuje, jak głębokie są jego blizny.

2. Pierwszy śnieg

To prawdopodobnie najbardziej przerażająca książka w dorobku Nesbø. Autor potrafi budować gęstą atmosferę, ale w "Pierwszym śniegu" z 2007 roku wspiął się na wyżyny grozy. Seryjny morderca, który zostawia bałwana na podwórkach swoich ofiar, stał się ikoną gatunku (nie zrażajcie się fatalną filmową ekranizacją z Michaelem Fassbenderem z 2017 roku – książka to zupełnie inny kaliber).

To klasyczny pojedynek dwóch wybitnych umysłów. Harry musi zmierzyć się z kimś, kto wydaje się przewidywać każdy jego krok. Książka, siódma w cyklu z Harrym Holem, trzyma w napięciu od pierwszej strony, a mroźny klimat Oslo niemal przenika przez skórę. To idealna pozycja dla tych, którzy lubią kryminały z klimatem horroru.

3. Syn

Na koniec propozycja dla tych, którzy chcą odpocząć od Harry'ego Hole, ale nie od genialnego stylu Nesbø. "Syn" z 2014 roku to samodzielna powieść, która przez wielu krytyków uważana jest za literacki majstersztyk autora i dowód na to, że Norweg potrafi stworzyć fascynujący świat nawet bez swojego flagowego detektywa.