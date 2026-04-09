Michael Patrick zmarł w wieku 35 lat Fot. Instagram / Michael Patrick

Irlandzki aktor i scenarzysta Michael Patrick nie żyje. Artysta, znany m.in. z epizodu w serialu "Grze o tron", zmarł w wieku zaledwie 35 lat po walce z ciężką chorobą. Jeszcze w lutym pisał, że lekarze dają mu rok życia.

Śmierć Michaela Patricka ogłosiła jego żona, Naomi Sheehan, w poruszającym wpisie na Instagramie w środę, 8 kwietnia. Aktor przebywał w hospicjum w Irlandii Północnej, gdzie trafił 10 dni wcześniej. Jak przekazała, odszedł spokojnie, otoczony rodziną i przyjaciółmi.

Patrick zmagał się z chorobą neuronu ruchowego (Motor Neuron Disease), którą zdiagnozowano u niego 1 lutego 2023 roku. To nieuleczalne schorzenie stopniowo uszkadza układ nerwowy, prowadząc do osłabienia, sztywności i zaniku mięśni. W wielu przypadkach – jak podkreślają specjaliści – wpływa na zdolność poruszania się, mówienia, jedzenia, a nawet oddychania. Najczęstszą formą tej choroby jest stwardnienie zanikowe boczne (ALS), choć rodzina aktora nie ujawniła dokładnej diagnozy.

"Słowa nie są w stanie opisać, jak bardzo jesteśmy zdruzgotani" – napisała Sheehan. W dalszej części wpisu podkreśliła, że jej mąż był inspiracją dla wszystkich, którzy mieli okazję go poznać – nie tylko w czasie choroby, ale przez całe życie. "Żył pełnią życia. Radość, ogromny duch, zaraźliwy śmiech" – wspominała.

Aktor pozostawił po sobie nie tylko wspomnienia bliskich, ale i dorobek artystyczny. W "Grze o tron" pojawił się w szóstym sezonie, w odcinku siódmym zatytułowanym "The Broken Man", gdzie wcielił się w jednego z Dzikich biorących udział w zamieszkach.

Występował również w takich produkcjach jak "Na niebieskich światłach", "This Town" czy "My Left Nut" – ten ostatni współtworzył, opierając historię na własnych doświadczeniach z młodości. Na swoim koncie miał także role w serialach "Blasts from the Past" i "The Spectacular", a jego ostatnim projektem był niemiecki film telewizyjny "Mordlichtern – Tod auf den Färöer Inseln" z 2025 roku.

Patrick rozwijał swoją pasję do aktorstwa już podczas studiów na Uniwersytecie Cambridge, gdzie występował w słynnej grupie komediowej Cambridge Footlights. Później kształcił się w londyńskiej Mountview Academy of Theatre Arts.

Na kilka tygodni przed śmiercią aktor opublikował w mediach społecznościowych poruszający wpis, w którym zdradził, że lekarze dawali mu około roku życia. "Wciąż mam dla czego żyć i wiele planów" – pisał Patrick, który regularnie dokumentował swoją codzienność chorobą, nie rezygnował z życia i nie tracił humoru.