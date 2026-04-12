"Nie!" Jordana Peele'a, twórcy "Uciekaj!", właśnie wleciał na HBO Max Fot. materiał prasowy

Pamiętacie nagrodzony Oscarem za scenariusz horror "Uciekaj!"? W ofercie serwisu streamingowego HBO Max pojawił się trzeci film w reżyserii Jordana Peele'a, który uchodzi za świetną mieszankę kina grozy, satyry i science fiction. Część widzów uważa go za niedocenione widowisko. Fanów "Grzeszników" nie powinien rozczarować.

Zanim Jordan Peele zaprezentował publiczności swój reżyserski debiut pod tytułem "Uciekaj!", w duecie z Keeganem-Michaelem Keyem bawił telewidzów na antenie Comedy Central. Horror psychologiczny z 2017 roku, który tak jak "Grzesznicy" Ryana Cooglera stanowił komentarz dotyczący systemowego rasizmu w Stanach Zjednoczonych, sięgnął po Oscara za najlepszy scenariusz oryginalny, czyniąc z Peele'a pierwszego czarnoskórego laureata w tej kategorii.

Po "Uciekaj!" reżyser nie porzucił kina grozy. W 2019 roku nakręcił horror "To my" z utalentowaną Lupitą Nyong'o ("Zniewolony"), a trzy lata później stworzył eklektyczne dzieło, które i bawi, i wywołuje ciarki na plecach.

"Nie!" na HBO Max. O czym jest trzeci film Jordana Peele'a?

"Nie!" Jordana Peele'a zawitał ostatnio do biblioteki HBO Max. Horror science fiction zabiera nas do stadniny koni w Agua Dulce w Kalifornii. Pewnego dnia właściciele rancza współpracującego z Hollywood widzą, jak wiszący w powietrzu pył przecinają spadające z nieba metalowe przedmioty. Na głowę ojca spada pięciocentówka i tak kończy się jego żywot. Lata mijają, a dzieci Otisa Haywooda, OJ i Emerald, próbują za wszelką cenę utrzymać gospodarstwo przy życiu. W powietrzu od dawna czuć coś złego. Zwierzęta robią się agresywne, elektryka nawala, a chmury zachowują się dziwnie.

Trzecie dzieło w reżyserskim dorobku Peele'a jest nietypowym filmem o UFO. Niezidentyfikowane obiekty latające są jedynie tłem dla szerszego komentarza na temat rozrywki i jej eksploatującej natury. Ten horror sci-fi w sposób satyryczny pokazuje, jak Fabryka Snów traktuje ludzkie nieszczęście, zamieniając je w cyrkowy pokaz.

W "Nie!" główne role zagrali Daniel Kaluuya (gwiazdora filmów "Uciekaj!" i "Judasz i Czarny Mesjasz") oraz Keke Palmer, która aktorską karierę zaczynała od produkcji Disney Channel oraz Nickelodeon. W obsadzie filmu znaleźli się również Steven Yeun ("Minari"), Barbie Ferreira ("Euforia"), Brandon Perea ("Twisters"), Michael Wincott ("Kruk"), Oz Perkins ("Kod zła") i Keith David ("Coś").

"Nie!" pominięto podczas przyznawania najważniejszych nagród filmowych, a wielu fanów Peele'a uważa, że jego trzeci horror jest zbyt nisko oceniany przez widownię. Tu nadmieńmy, że krytycy byli nim, w sporej mierze, zachwyceni.