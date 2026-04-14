Elżbieta Terlikowska była wybitną artystką Fot. Facebook / ZASP Oddział we Wrocławiu

Nie żyje Elżbieta "Lalka" Terlikowska – jedna z najbardziej cenionych polskich scenografek i kostiumografek, przez dekady związana z Wrocławiem. Wybitna artystka, która zmarła 12 kwietnia, pozostawiła po sobie dziesiątki realizacji teatralnych i ogromny wpływ na wrocławskie oraz ogólnopolskie środowisko artystyczne. Pożegnał ją m.in. prezydent miasta Jacek Sutryk.

Elżbieta "Lalka" Terlikowska była artystką totalną, która z równą swobodą poruszała się między scenografią, malarstwem, grafiką i projektowaniem kostiumów. Największe uznanie zdobyła jednak w teatrze. To właśnie tam stworzyła dziesiątki realizacji scenicznych i telewizyjnych, które wyróżniały się autorskim językiem artystycznym, odwagą formalną i niezwykłą wyobraźnią.

Terlikowska znana z wyrazistego stylu ubioru i czerwonej szminki przez większość życia była związana z Wrocławiem i to właśnie tam budowała swoją artystyczną tożsamość. Informacja o jej śmierci poruszyła lokalne środowisko.

"Z wielkim żalem żegnamy Elżbietę Terlikowską – kostiumografkę, scenografkę, autorkę prac malarskich, graficznych, łączących różnorodne tworzywa w wyraziste, przestrzenne kolaże. Z Teatrem Rozrywki związana była przez ponad 30 lat. Kostiumy do jednej z naszych pierwszych wspólnych realizacji – 'Księżniczki Turando' C. Gozziego – zachowujemy do dziś jako jedne z tych najbardziej wyjątkowych" – napisał Teatr Rozrywki w Chorzowie.

"Elżbieta 'Lalka' Terlikowska nie lubiła prostych rozwiązań – potrafiła od ręki przemienić trzy suknie w jedno małe, czerwono-czarne dzieło sztuki. Piekielnie sprawna i zdolna, obdarzona oryginalną wyobraźnią, zmysłem psychologicznym i klarownością spojrzenia. Silna kobieta – nigdy nie owijała w bawełnę, jej obecność zdradzały zawsze piękne perfumy i donośny głos" – czytamy. "Będzie nam Lalki brakowało" – zakończył swoje pożegnanie Teatr Rozrywki.

Głos zabrał także prezydent Wrocławia, Jacek Sutryk, który pożegnał artystkę słowami: "Doszła do nas przykra wiadomość. Odeszła Elżbieta Terlikowska ps. 'Lalka' – wrocławska artystka i scenografka. Ikona Wrocławia. Lalka… będziemy za Tobą tęsknić".

"Pogrzeb Elżbiety "Lalki" Terlikowskiej odbędzie się w sobotę, 18 kwietnia, na Cmentarzu Grabiszyńskim, o godz. 11.00" – poinformował ZASP Oddział we Wrocławiu.

Kariera Elżbiety Terlikowskiej rozpoczęła się w drugiej połowie lat 80. Ukończyła Wydział Projektowania Form Przemysłowych wrocławskiej PWSSP (dzisiejszej ASP), a dyplom z malarstwa uzyskała w pracowni prof. Józefa Hałasa. Jako scenografka zadebiutowała w 1986 roku w Operze Wrocławskiej przy spektaklu "Nowe Wyzwolenie" według Witkacego. Od tego momentu jej zawodowa droga nabrała rozpędu.

Współpracowała z wieloma teatrami w całej Polsce – od Wrocławia, przez Łódź, aż po Chorzów. Tworzyła również kostiumy do produkcji telewizyjnych i filmowych, m.in. do seriali "Życie jak poker" czy "Warto kochać".