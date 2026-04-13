Anna Popek odeszła z TV Republika po dwóch latach Fot. Instagram / Anna Popek

Anna Popek odeszła z TV Republika w momencie, gdy śniadaniówka, której była jedną z głównych twarzy, została zastąpiona nowym programem. W rozmowie z Wirtualnymi Mediami dziennikarka uchyliła rąbka tajemnicy na temat swojej decyzji i zapowiedzianej pracy u konkrencji. O kulisach rozstania z Republiką mówiła jednak bardzo powściągliwie.

REKLAMA

Jak pisaliśmy w naTemat, Anna Popek odeszła z TV Republika po dwóch latach. "Wczoraj (…) po raz ostatni poprowadziłam poranny program 'Republika wstajemy' i tym samym zakończyłam współpracę z TV Republika. Dziękuję widzom za te wspólne, wczesne poranki – mam nadzieję, że udało nam się przekazać wam uśmiech, radość i pogodę ducha. Kolegom życzę satysfakcji z dalszej pracy. Do zobaczenia" – napisała 9 kwietnia na Instagramie.

Dodajmy, że na początku kwietnia media wyszło na jaw, że Republika rezygnuje ze śniadaniówki – "Republika wstajemy" została od 13 kwietnia zastąpiony przez nowy program "Kto tu rządzi?".

REKLAMA

– Program nadawany będzie codziennie od godz. 6:10 do 6:50. (...) To poranne pasmo informacyjne, z dwójką prowadzących. Będzie prognoza pogody, relacje z kraju i ze świata. To nie będzie lifestyle, ale program nastawiony na bieżące informacje. Będzie prowadzić go wymiennie Rafał Patyra, Natalia Rzeźniczak, Justyna Wróblewska i Rafał Stańczyk – przekazał Wirtualnym Mediom Jarosław Olechowski, szef wydawców TV Republika.

Anna Popek o odejściu z TV Republika. "Nadszedł czas na rozstanie"

Teraz Anna Popek przerywa milczenie. – Nadszedł czas na rozstanie i po prostu podjęłam taką decyzję. Każdego pracodawcę wspominam dobrze albo o nim nie mówię – i tak zostawmy – powiedziała dziennikarka w rozmowie z portalem.

REKLAMA

Była gwiazda TVP dodała, że "usłyszała szczere podziękowania za współpracę, co myśli, że dla dziennikarza jest sukcesem". "Pożegnać się w takiej atmosferze z ludźmi, z którymi się pracowało, to wielka wartość. Niektórzy myślą czasem, że sukces to prestiżowe nagrody, wyróżnienia, ale moim zdaniem sukcesem jest to, gdy wspominają cię dobrze i to w każdym zawodzie. Kolegom życzę satysfakcji z tej trudnej pracy i z radością czekam na nowe zadania" – skwitowała.

Dalsza część artykułu poniżej.

W samej TV Republika – jak przekazał Wirtualnym Mediom jeden z dziennikarzy stacji – "atmosfera jest ponura, bo odchodzą fajni ludzie". – A zostają... To się przekłada na zaplecze. Masa problemów i zero komunikacji. Anna Popek to gwiazda. Nie da się zrobić anteny bez gwiazd tego pokroju. Ona dbała o dykcję innych, pomagała innym, uczyła telewizji – dodał.

REKLAMA

Anna Popek wPolsce24. Poprowadzi nowy program

Popek przechodzi do konkurencji – telewizji wPolsce24. – Pracujemy nad dużym programem, który będzie emitowany regularnie na antenie (...) – przekazała Witualnym Mediom.

– Efekty naszej pracy będzie można oglądać już od maja. Audycja ma być zgodna z charakterystyką stacji. To będzie format publicystyczno-polityczny, ale z autorskim zacięciem. Widzowie będą mogli poznać dany temat co najmniej z dwóch stron – obok mnie będzie bowiem drugi prowadzący. Taka koncepcja pozwoli na wyrażanie własnych opinii i na szersze wypowiedzi – poinformowała dziennikarka.

Redaktor naczelny wPolsce24 Jacek Karnowski nie ukrywał radości z dołączenia Popek do stacji. – Pojawienie się Ani w zespole (…) to dla nas powód do dużej satysfakcji. Jej klasa, warsztat dziennikarski oraz niezwykła umiejętność budowania więzi z odbiorcami są wartościami nie do przecenienia. Budujemy telewizję nowoczesną, ale opartą na solidnych fundamentach i profesjonalizmie – Anna idealnie wpisuje się w tę wizję – mówił.