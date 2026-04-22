Skład Męskie Granie Orkiestry co roku owiany jest tajemnicą, ale tym razem wszystko stało się jasne. Tegoroczną odsłonę projektu stworzą Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. Artyści nagrali wspólnie singiel "Nareszcie", który już trafił do sieci. Jednak słuchacze mocno marudzą.
Tegoroczne Męskie Granie Orkiestra to połączenie trojga zupełnie różnych artystów. Igor Herbut podbił publiczność w ubiegłym roku, gdy debiutował w projekcie przy okazji singla "To bardzo ziemskie". Vito Bambino wraca już po raz trzeci – wcześniej współtworzył jedne z największych hitów Męskiego Grania, w tym "I ciebie też, bardzo" z Darią Zawiałow i Dawidem Podsiadło oraz "Supermoce" z Igo i Mrozem. Z kolei Zalia, jedna z najciekawszych artystek na współczesnej polskiej scenie muzycznej, to tegoroczna debiutantka w Orkiestrze.
Razem nagrali singiel "Nareszcie", zapowiedź letniej trasy. "Nareszcie, dogadaliśmy się ja i serce / w parze przetańczymy cały ten bal / nie mijamy się już ja i szczęście / chce ze mną być, nareszcie" – śpiewają artyści w refrenie. Za tekst odpowiadają Herbut, Zalia i Vito Bambino, a przy tworzeniu muzyki wsparł ich Jakub Galiński.
Premierze singla towarzyszy teledysk w reżyserii Piotra Matejkowskiego. Opowiada historię dwojga ludzi, którzy ruszają biegiem przez miasto, by ostatecznie spotkać się na koncercie Męskie Granie Orkiestry. "Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem… Nareszcie!" – słyszymy w utworze.
Na scenie wokalistom towarzyszyć będzie skład instrumentalny pod kierownictwem muzycznym Kamila Patera i Leona Krześniaka. W zespole znaleźli się także Amar Ziembiński (perkusja), Maciej Matysiak (bas), Tomasz Sołtys i Tomek Świerk (klawisze), Przemek Świerk (gitara), Bartek Malik (bębny) oraz Janek Dąbrówka (perkusjonalia).
A co mówią internauci? Podobnie jak w ubiegłym roku "Nareszcie" niezbyt się podoba. Dominują – tradycyjne już w ostatnich latach – głosy, że "Męskie Granie Orkiestra" idzie za bardzo w radiowy pop i "to nie to samo".
"Generalnie spoko kawałek aczkolwiek do klasyków takich jak "Początek", "Armaty", Wataha, "Sobie i wam" czy I "Ciebie też" – cóż troszeczkę czegoś brakuje", "Oficjalnie to już nie jest Męskie Granie. Brzmi jak pierwsza lepsza piosenka z RMF czy ZETki. Szkoda, liczyłem na większy pazur", "Piosenka totalnie nijaka" – piszą internauci na YouTube.
"Takie głosy totalnie niewykorzystane... Ta trójka mogła taki hicior zrobić! A wyszedł luźny popowy numer jakich miliony", "Kiedyś Męskie wyróżniało się na tle innych festiwali, teraz już tak nie jest. Przestało być zaskakujące i odkrywcze. Komercja", "Meh, kiedyś to było, teraz to nie ma" – czytamy.
"Dlaczego Męskie granie od 10 lat nie może znaleźć starego stylu, dlaczego znowu otrzymujemy tani popowy hit. (...) Zapowiada się kolejny rok czekania na coś naprawdę mocnego i rockowego do czegoś takiego jak było w 2016 roku", "Co roku popowe, radiowe kawałki. Zeszłorocznej piosenki to nawet nie kojarzę. Ten format Męskiego Grania to tak się wyczerpał z 5 lat temu" – marudzą słuchacze.
Na żywo "Nareszcie" po raz pierwszy wybrzmi 27 czerwca w Żywcu, inaugurując trasę Męskie Granie 2026. Bilety są już dostępne w serwisie eBilet.pl.